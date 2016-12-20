В ходе рабочей поездки Глава государства ознакомился с экспозицией нового музея Алматы, который является крупным научным и культурным центром, представляя весь спектр историко-культурного наследия региона.

Музейные коллекции насчитывают около 40 тыс экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики и другие.

Экспозиция музея состоит из 11 залов, где с использованием мультимедийных технологий представлена история Алматы от древнейших времен до современности.