Главный проспект

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

По многочисленным просьбам общественности улица Фурманова переименована в проспект имени Нурсултана Назарбаева.

Историческое решение было принято на сессии маслихата Алматы VI созыва.

Аким города Бауыржан Байбек подчеркнул, что предложение о присвоении одной из главных улиц имени Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева согласовано с городской ономастической комиссией и Республиканской ономастической комиссией при Правительстве РК.

Бауыржан Байбек отметил, что после внесения в ономастическую комиссию предложения о переименовании 112 повторяющихся улиц поступило множество обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан, и особенно молодежи, о присвоении имени Елбасы одной из главных улиц мегаполиса – Фурманова. И это закономерно, так как Елбасы является основателем независимого Казахстана.

– В этом году мы празднуем 20-летие Астаны. Если вспомнить, сама история доказала, насколько дальновидным и верным было решение Елбасы о переносе столицы. И не только в связи с созданием нового современного города в центре Евразии, но и с точки зрения развития Алматы, получившего мощнейший импульс для формирования делового центра, развития предпринимательства, – сказал аким.

Он отметил, что благодаря своевременным системным реформам, инициированным Елбасы, экономика города выросла более чем в 100 раз, количество малых и средних предприятий увеличилось в 130 раз. Если в начале 1990-х Алматы обеспечивал десятую часть ВВП, то сегодня мегаполис формирует уже пятую часть экономики, обеспечивая четверть ненефтяных налоговых поступлений всей страны, в городе производится четверть всей продукции и услуг малого и среднего бизнеса.

– Именно здесь по инициативе Главы государства была утверждена Конституция, введена национальная валюта, созданы Вооруженные силы, принято множество других важнейших решений, поэтому логично, что именно в нашем городе центральная улица будет названа в честь Елбасы, – добавил аким мегаполиса.

Напомним, впервые имя Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева было присвоено еще 10 лет назад улицам в Иорданском Аммане и городе Грозном Чеченской Республики РФ. Кроме того, улицы имени Первого Президента Казахстана есть в нескольких городах Турции, именем Нурсултана Назарбаева названа магистральная улица в столице Татарстана Казани.

Как отметил глава турецкого национального центра «Ахыска» Зиятдин Касанов, сегодня можно с уверенностью сказать, что инициативы Первого Президента страны сделали Казахстан узнаваемым на мировой политической арене.

– Благодаря личному авторитету Президента Казахстан стал надежным переговорным партнером в решении межгосударственных кризисов. Кроме того, Нурсултан Абишевич зарекомендовал себя в мире как один из самых постоянно активных политиков в области нераспространения ядерного оружия, разоружения, добровольно отказавшись от своего атомного оружия и положив конец испытаниям на Семипалатинском полигоне, – сказал он.

С ним солидарен и депутат маслихата, главный редактор газеты «Алматы ақшамы» Сарсенбай Кали. Он отметил, что этого исторического решения общественность города долго ждала.

– Мы помним и чтим наших предков, сражавшихся за наши земли, а в современном мире борцом за независимость Казахстана, основателем государственности, человеком, прославляющим нашу Родину на мировой арене, безусловно, является Первый Президент Нурсултан Абишевич. Наша задача – увековечить его деяния, и это не только мое мнение, а многочисленные предложения, поступающие в редакцию газеты от горожан. Это своего рода дань уважения нашему государству, независимости и потомкам, – отметил Сарсенбай Кали.

Депутат маслихата Алматы, председатель татарского центра гуманитарного развития «Ильдаш» Нурия Ниязова подчеркнула, что фундамент Казахстана – стабильность и согласие, мир и дружба между всеми этносами страны.

– Это главное достояние стало возможным только благодаря стратегии Главы государства, его модели консолидации нации на основе гражданской идентичности. Мир, согласие и единство позволили развивать страну, повышать благосостояние граждан. Наш город является ярким примером успешности модели Елбасы по обеспечению межэтнического согласия. Мы живем дружно, вместе работаем, учимся, отдыхаем. Это позволило успешно развиваться нашему городу, стать привлекательным мегаполисом, куда люди разных национальностей, вероисповеданий приезжают жить, работать, учиться. Они чувствуют себя здесь уверенно, безопасно, видят перспективы. Поэтому решение о переименовании улицы считаю правильным и долгожданным, – сказала Нурия Ниязова.

Таким образом, единогласным решением депутатов маслихата города улица Фурманова будет переименована в проспект имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В мегаполисе более 40 улиц назовут именами выдающихся людей. Так, появятся улицы имени Чингиза Айтматова, Герольда Бельгера, Талгата Бегельдинова, Ермека Серкебаева, Каукена Кенжетаева, Сергея Калмыкова, Кадыра Мырзалиева, «отца» первого алматинского апорта Егора Редько и многих других именитых и почитаемых личностей.

Юрий ЮРОВ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА