Юбилейная международная велогонка пройдет в эти выходные в два этапа

Вместе с алматинцами наблюдать за зрелищной борьбой 20 команд-участниц «Тура Алматы – 2017» смогут болельщики всего мира. Честь Казахстана на V домашнем туре 30 сентября и 1 октября будут защищать три состава – Astana Pro Team, Vino Astana Motors и национальная сборная Kazakhstan National Team. По главным улицам мегаполиса проедут звезды мирового велоспорта из Италии, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Словакии и других стран. Призовой фонд составит 30 000 евро. В числе главных фаворитов – трехкратный победитель «Тура Алматы» Алексей Луценко.

Своих кумиров алматинцы увидели накануне старта во время торжественной презентации команд. С открытием юбилейной профессиональной велогонки «Тур Алматы – 2017» участников и болельщиков поздравил аким города Бауыржан Байбек.

– Это очень серьезное мероприятие, телетрансляция которого пройдет более чем в 50 странах. В соревнованиях примут участие 20 команд из 17 стран. Мы рады представить сегодня и континениальную команду Apple Team, которая уже со следующего года начнет участвовать в гонке «Тур Алматы», – сказал Бауыржан Байбек. – Алматы – город не для машин, а для пешеходов и, в том числе, для велосипедистов. В этом году мы открыли свыше 60 км велодорожек. Сегодня 2000 велосипедов в рамках проекта Almaty Bike, развиваемого при поддержке фонда «Самрук Казына», пользуются большой популярностью. По поручению Главы государства мы развиваем массовые виды спорта и, конечно, велоспорт занимает особое место. Столь зрелищные и интересные состязания, как «Тур Алматы», способствуют развитию города и привлечению молодежи к этому виду спорта.

«Тур Алматы» впервые пройдет в статусе многодневной шоссейной велогонки в категории 2.1. Бороться за победу в генеральной классификации спортсмены будут по итогам двух этапов.

– Нам предстоит гонка с новыми вызовами, уровень ее серьезно вырос. Международный союз велосипедистов UCI пошел навстречу, что говорит о хороших результатах предыдущих четырех лет. Борьба будет интересной и сложной. Призываем алматинцев поддержать спортсменов и с понимаем отнестись к техническим моментам – на этот раз перекрывается центр города, трасса идет до «Медеу». Мы мечтали о том, чтобы гонка проходила, как в Европе, – обратился к болельщикам вице-президент Казахстанской федерации велоспорта Аманбек Кульчиков.

Марина ПЕСТРЯКОВА