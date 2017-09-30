Город для людей

Корреспонденты «Вечерки» проверили, насколько удобны появившиеся в городе пешеходные зоны и узнали мнение горожан об изменениях в мегаполисе

В этом году наш город в буквальном смысле меняет облик. Акимат Алматы реализует масштабный проект по созданию пешеходных улиц. Для приятных променадов переделывается Арбат, раскинувшийся по проспекту Жибек жолы от улицы Кунаева до Желтоксан. Он всегда был излюбленным местом для прогулок как горожан, так и иностранных гостей, а теперь с преображением здесь стало еще больше отдыхающих. До неузнаваемости изменилась улица Панфилова. Здесь создан пешеходный коридор от Театра оперы и балета имени Абая на улице Кабанбай батыра до самого Арбата. Приятной для отдыха стала площадь «Астана». Кроме того, улицы Гоголя и Кабанбай батыра так же превращаются в полупешеходные зоны.

В Алматы реконструировали почти треть исторического центра города. Расширили общественное пространство, зеленые зоны, обновили фасады зданий, установили уличную мебель, перенесли инженерные сети, проложили ливневую и арычную систему. В городе появилось больше велосипедных дорожек, спортивных и детских площадок. Словом, делается все, чтобы горожанам было уютнее, экологическая обстановка улучшилась, а население приобщалось к здоровому образу жизни.

Культурный коридор



Стартовой точкой прогулочного маршрута мы выбрали Театр оперы и балета имени Абая. Это один из крупнейших театров Евразийского пространства. Конечно, такая жемчужина культурного богатства достойна шикарной окантовки. Освежённая нынче прилегающая территория придает театру особое благородство и шарм. К слову, в эту субботу театр открывает уже 84-й театральный сезон, в 17.00 состоится показ оперы «Абай». Хороший повод начать субботний вечерний променад с посещения спектакля и пройтись по обновленной исторической части города.

Переход улицы Кабанбай батыра перенесли по центру перекрестка с улицей Панфилова. Теперь здесь широкая оранжевая зебра и удобный для пешеходов светофор, реагирующий на прикосновение руки. Такие же светофоры установлены и на других перекрестках пешеходной зоны. Примечательный исторический факт, что именно на этой улице, ранее носившей название Красноармейской, в 1938 году был установлен самый первый в нашем городе светофор.

Благодаря созданному коридору и освобождению пространства взору открывается шикарный вид. Панфилова великолепно просматривается от ГАТОБ до Арбата, а стоя на Жибек жолы можно увидеть, как вдали за театром высятся белые остроугольные вершины гор.

Островок уюта

Сама улица Панфилова раскинулась широкой пешеходной зоной. Здесь установлены оригинальные скамейки, на которых можно вальяжно расположиться, удобно облокотившись на широкую спинку. Такое дизайнерское решение пришлось по вкусу горожанам.

- В обеденное время я прихожу сюда с книгой почитать. Работаю недалеко и очень рад, что у нас появился такой островок для отдыха. Удобные скамейки, легкая обстановка. Мне очень нравится такое преображение, – говорит алматинец Алибек Музафаров.

Скамейка - это не просто малая архитектурная форма для благоустройства территории, это место, где проходят свидания, где молодые музыканты собираются в веселые компании, где пожилые люди проводят свой досуг за игрой в шашки, где просто можно сделать остановку и немного отдохнуть. Именно такой – живой и душевной нам представилась атмосфера на новых скамейках пешеходной зоны улицы Панфилова.

Для удобства горожан установлено достаточное количество урн. Есть вагончики с напитками и едой. Яркости добавляют цветники и клумбы. Заметно преобразились фасады знаний, прилегающих к прогулочной зоне. Украшают коридор оригинальные фонари освещения. Особенно нравятся как детям, так и взрослым сухие фонтаны. В вечернее время они переливаются всеми цветами радуги благодаря специальной подсветке.

- Когда я впервые услышал, что улицу Панфилова сделают пешеходной, то даже не представлял, что получится так хорошо. Помнится, в молодости мы гуляли по алматинскому бродвею. Он располагался чуть выше, по нынешней Кабанбай батыра. Старшее поколение поймет, о чем я говорю. Это была непередаваемая атмосфера. На этой улице собирались музыканты, мы читали свои стихи, просто приятно и культурно проводили вечера. А сейчас такую же атмосферу я чувствую здесь, на новом пешеходном участке города. Хорошо, что у молодого поколения теперь есть больше возможности для прогулок и встреч, чтобы они не сидели за своими компьютерами, а общались друг с другом, делились своими талантами, - высказался горожанин Александр Павлов.

Особенно оживленно в районе детских зон. Для ребятишек установлены футуристические спортивно-игровые площадки. Малышня и подростки с удовольствием лазают по канатам, качаются на качелях и покоряют необычные скалодромы.

Всего в ходе строительных работ на улице Панфилова было покрыто гранитной плиткой 22 тысячи квадратных метров, установлено 178 уличных фонарей и два фонтана. Во время реконструкции было демонтировано 350 парковочных мест, более 300 рекламных конструкций, а также отремонтированы фасады 11 домов.

По Панфилова оставили узкий внутриквартальный проезд для машин, чтобы дать возможность заезжать спецтранспорту, а также живущим и работающим там людям. Есть и небольшое количество парковочных мест.

История наступает

Прогуливаясь по Панфилова, некоторые горожане не догадываются, что в буквальном смысле слова наступают на историю нашего города. Один участок дороги очень выделяется. Гладкую современную плитку резко сменяет «лоскуток» булыжного покрытия. Это специально сохраненная часть исторической брусчатки. Ее обнаружили во время реконструкции улицы, когда убрали асфальт. Под толстым слоем современного покрытия находилась булыжная мостовая 30-х годов XX века. По словам историка архитектуры Алмаса Ордабаева, находка является частью площади, которая располагалась перед зданием Дома правительства КазССР, построенном Моисеем Гинзбургом в 1928–1931 годах. Такая неожиданная находка внесла свои приятные изменения в план реконструкции и стала настоящей изюминкой этого места. Быть может, если рядом с участком исторической брусчатки появится табличка с описанием этой небольшой достопримечательности, она будет вызывать еще больший интерес как у местных жителей, так и гостей города.

Между прочим, по примеру Алматы в этом месяце участки со старинной брусчаткой появились на нескольких улицах в центре Москвы.

Новый вид Старой площади



Вдоль Панфилова меняется в приятном преображении и вся прилегающая территория. Вокруг академии искусств имени Жургенова убрали металлический забор, обнажив взору горожан великолепные студенческие скульптуры, рассыпанные по скверу. Тенистые аллеи вокруг фонтана словно скинули с себя оковы железных решеток, освободив пространство для прогулок.

Особенно похорошела площадь «Астана», в народе именуемая «Старушкой». Реконструкция центральной городской площади была завершена раньше срока. Согласно проекту количество полос проезжей части было сокращено. Кроме того, пешеходы теперь разделены с транспортным потоком боллардами. На высвободившемся пространстве проложены велосипедные дорожки, выложена гранитная брусчатка, произведено озеленение дерном и лавандовыми клумбами. Обновлена лестничная эспланада здания КБТУ, где обустроен открытый амфитеатр, перед ним установлены два сухих фонтана с удивительной подсветкой в ночное время.

Так же поставлены фонари освещения, выполненные в классическом стиле, скамейки и урны, авторские малые архитектурные формы. Облагорожен и выложен брусчаткой тротуар с южной стороны площади. Кроме того, уже в октябре вокруг площади появятся липовые и кленовые аллеи.

- Раньше эта площадь была для машин, лишь в праздники и во время сельскохозяйственных ярмарок ее перекрывали от транспортного потока. Теперь площадь действительно стала для людей. Здесь и концерты приятно посмотреть, и в обычные дни с семьей погулять, да и просто пройти уже удобно. Город становится удобным для пешеходов, это непременно радует, - высказала свое мнение Айгуль Мусабекова.

Муза из Барселоны

Ниже улицы Казыбек би по Панфилова работы по реконструкции еще продолжаются. Производится установка скамеек, урн и клумб. Реконструкцией охвачена и часть Арбата. Ведется укладка плитки, установка малых архитектурных форм. Однако горожан этот факт совсем не смущает. Люди неспешно прогуливаются по Жибек жолы. На Арбате царит непринужденная атмосфера, комфортная для отдыха и приятного времяпрепровождения.

От улицы Кунаева до проспекта Абылай хана здесь установлены новые сухие фонтаны, обновлены фасады зданий, приведены к единому стилю входные группы. Прогулочная часть выложена гранитной плиткой, для освещения установлены новые фонари. Традиционные скамейки заменены на современные, к тому же появились дополнительные места для сидения. Также на радость детям построены необычные детские и спортивные площадки.

По задумке архитекторов, Арбат теперь будет доходить до улицы Желтоксан, а позже до Наурызбай батыра. Пешеходы смогут переходить Абылай хана напрямую, без необходимости спускаться в подземный переход. На перекрестке будет широкая пешеходная полоса и ограничение скорости для автотранспорта до 40 километров в час.

Отличительной чертой всей реконструированной пешеходной зоны является сочетание разных стилей ностальгического ретро и современности. Все это дизайнерское сочетание винтажного шика старой Алма-Аты в переплетении с фантастическими формами современных решений придает пешеходной зоне особый контраст.

Разрабатывал проекты всех пешеходных и полупешеходных улиц ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман. Он рассказал, что перед созданием проекта в поисках вдохновения изучил множество пешеходных участков по всему миру. Однако ближе всего по духу к нашему городу оказался бульвар Рамбла в Барселоне.

- В Барселоне это обязательное место посещения для любого гостя. Панфилова похожа на него по протяженности и так же окружена старинной архитектурой. Также я вдохновлялся интересными пешеходными улицами Тбилиси с их национальным очарованием. Панфилова – потрясающая улица, удобная не только для туристов, но и в инфраструктурном плане. Сразу две из десяти станций метро расположены здесь. Бизнес на первых этажах будет развиваться, у рестораторов есть все возможности, чтобы обустроить летние площадки, – рассказал Роман Шнайдерман.

Новый лик Алматы

В создании пешеходных зон остался еще один штрих – посадка деревьев. Она будет производиться в осенний посадочный период для обеспечения их максимальной приживаемости. Это будут не саженцы, а уже взрослые деревья: березы, дубы, липы и осины. Всего будет произведено озеленение более 330 тысяч квадратных метров.

Кроме улицы Панфилова и проспекта Жибек жолы обновилась улица Гоголя. На участке между Калдаякова и Желтоксан освежили фасады зданий, выровнены пороговые линии, тротуар выложен брусчаткой, увеличена зеленая зона, предусмотрена только продольная парковка автомобилей в специальных карманах, а также появились велодорожки. По улице Кабанбай батыра между улицами Тулебаева и Наурызбай батыра тротуар с обеих сторон был выложен брусчаткой, произведено озеленение.

Системная работа по созданию комфортных условий для горожан, благоустройству парков и скверов, реконструкции пешеходных зон, организации велодорожек, демонтажу заборов, ограждающих общественное пространство, продолжается по всему городу. Это заметил каждый алматинец. Наш мегаполис становится светлее, просторнее и уютнее для людей.

Наталья ГЛУШАЕВА