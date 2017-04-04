Город добрых дел

Алматинцы своими силами создают новые благотворительные проекты

Посильная помощь и простое человеческое внимание нуждающимся семьям, людям с особыми потребностями и одиноким старикам для многих алматинцев стали частью жизни. В канун Наурыза отзывчивые горожане поддержали очередную акцию милосердия «Подари пожилому человеку улыбку», организованную волонтерским движением «Старость в радость Казахстан». Всего за несколько часов в одном из супермаркетов удалось собрать и передать в дома престарелых более 200 единиц самых необходимых товаров. К одиноким старикам отправились три коробки со сладостями, полотенцами и средствами гигиены.

Добросердечность алматинцев вдохновляет волонтеров на поиск новых путей поддержки старшего поколения, куда смог бы внести свой вклад каждый. В ближайших планах движения – запуск досугового клуба танцев для пенсионеров. Партнером проекта выступит университет AlmaU, организована студия будет в рамках дисциплины «Служение общества» среди студентов первого курса. Бабушек и дедушек будет обучать народным танцам профессиональный хореограф, однако желающим подключиться к преподаванию здесь будут рады. Больше всего сейчас нужны добровольцы, готовые помочь автотранспортом для сопровождения пожилых. И не только на танцы.

Приобщать к благим делам волонтеры движения начали и самых маленьких алматинцев. В международной школе «Мирас» прошел первый «Урок доброты».

– Мы рассказываем детям об одиноких пожилых людях и о том, как можно им помочь. «Урок доброты» проходит в формате классного часа в игровой форме. И ребятам, и учителям идея понравилась. Нас поддержали, – рассказала руководитель проекта «Старость в радость Казахстан» Ольга Салимова. – Делаем акцент на том, что старики – тоже дети в какой-то мере, и если мы поедем в дом престарелых и поиграем там вместе с бабушками и дедушками, они будут очень рады. Такую поездку планируем в конце апреля.

Контакты для волонтерской помощи: +7-701-212-01-19.

Марина Пестрякова