Город идёт в гору

Алматинцев приглашают на международный горный спортивный фестиваль

С 28 по 30 июля горнолыжный курорт «Шым­булак» и ВК «Медеу» примут грандиозное событие года в области спорта и туризма – International Mountain Sports Festival. Проект нацелен на укрепление имиджа Алматы как привлекательного центра международного и внутреннего спортивного туризма.

В рамках фестиваля пройдут детско-юношеский тимбилдинг с привлечением участников городских программ «Спорттық Алматы» и «Спорт в моем дворе», международные соревнования по спортивному скалолазанию, а также открытые чемпионаты и кубки города по воркауту, кроссфиту и паркуру. В воскресенье, 30 июля, желающие смогут принять участие в альпиниаде на пик Молодежный (4147 м) 1Б категории сложности. Участников и гостей праздника также ждут концерты и развлекательные шоу-программы, флешмобы, дегустация казахских национальных напитков, травяных альпийских отваров. Детей и подростков обучат основам техники горного туризма в школе выживания.

Открывает фестиваль между­народный горный форум, который пройдет 28 июля.

– В этом году с докладами выступят известные мировые эксперты на тему развития горнолыжного туризма. Мы хотим сравнить и перенять зарубежный опыт, – отметил руководитель городского Управления физической культуры и спорта Абил Донбаев.

Старт всех мероприятий – в 10.00, сбор участников альпиниады – в 5.00 на Медеу. Для подъема на пик обязательно наличие страховочного снаряжения, при необходимости оргкомитет предоставит комплекты. 30 июля с 5.00 до 20.00 гондольная дорога Медеу – Шымбулак будет работать бесплатно.

Марина ПЕСТРЯКОВА