Городской урожай

БИЗНЕС АЛМАТЫ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Местные и абсолютно экологически чистые огурцы алматинцы могут купить к новогоднему столу всего за 575 тенге, а в январе поспеют и томаты. Более 7000 тонн овощей намерен ежегодно выращивать по европейским стандартам крупнейший в стране тепличный комплекс ТОО «BRB APK». «Вечерка» разбиралась в тонкостях зеленого бизнеса и голландском кодексе качества.

Свое – без ГМО

Овощи по цене до 40 процентов ниже среднерыночной выращивают в индустриальной зоне Алатауского района – первый урожай огурцов был почти 15 тонн ежедневно. Новый тепличный комплекс, построенный на территории в 17 га, уже сделал поставки в супермаркеты сети Magnum Cash & Carry, почти пять тонн ежедневно отправляются на рынок «Алтын Орда», поступают заказы от частных ресторанов и кафе. Проект ТОО «BRB APK» намерен укрепить не только алматинский продовольственный пояс, заместив узбекско-китайский импорт и удовлетворив пятую часть внутреннего спроса. Уже сегодня производственные мощности позволяют поставлять 30 процентов продукции в Астану, Караганду, Актобе, Усть-Каменогорск и другие крупные города страны. Получать нужные объемы вкупе с гарантией отменного качества позволяют передовые технологии нидерландской компании Dalsem. Мировой бренд агроиндустрии с более чем 80-летней историей впервые передает свой опыт Алматы. И это только первая очередь комплекса.

– Из всего числа существующих в мире технологий мы выбрали компанию Dalsem, обладающую большим опытом строительства теплиц по всему миру. Финансирование проекта осуществлено национальным холдингом «КазАгро» – это почти 70 процентов заимствованных средств, или восемь миллиардов тенге. Остальное – собствен­ные средства компании, – рассказал директор ТОО «BRB APK» Нурлан Адилхан. – Все выращиваемые сорта привезены из Голландии. Мы ориентируемся на местный рыночный спрос, культуру потребления, а потому на данный момент в огуречной зоне произрастают пока только два сорта, из длинноплодных – мева, из короткоплодных – корнишоны. Суточный максимум по огурцам у нас вышел в 20 тонн, первая партия томатов, которую мы будем готовы доставить до потребителей, дозреет в январе – получится около 6–8 тонн. Помидоры у нас будут представлены семью видами: четыре основных в больших объемах и три дополнительных, включая редкие сорта. Параллельно ведем сейчас эксперимент над баклажаном и болгарским перцем, для опыта пошла небольшая зона – всего два ряда. Основное же внимание пока на огурцах и томатах. Если первые продают сегодня на рынке в среднем по 800 тенге за килограмм, то мы в сеть супермаркетов Magnum Cash & Carry поставляем по 500 тенге. По контракту накрутка магазина не превысит 75 тенге, и фиксированную цену мы будем держать до апреля. После, само собой, пойдет юг, и мы увидим понижение рынка.



Королевские условия

Чтобы семена успели взойти и дать алматинцам первый урожай к зиме, специалисты тщательно рассчитали сроки и сделали заготовки еще в середине сентября. К моменту, когда голландскую теплицу запустили в эксплуатацию, уже была готова первая партия огуречной рассады на пять гектаров, дальше – больше и качественнее. Агрономы ручаются: с этих грядок на столы горожан попадает продукт только высшего европейского класса. Соответствовать высокой планке помогают суперсовременные тепличные технологии. Комплекс оснащен системой капельного орошения, зашторивания и затуманивания, а также досветки, компенсирующей растениям нехватку естественного света в зимнее время. Кроме того, для повышения урожайности поддерживается процесс фотосинтеза через подачу углекислого газа. Специальные приборы позволяют выделять чистый СО2 из газовой печи, шланги подводят его напрямую к растениям – это почти 300 тонн в месяц на каждый гектар. Температурный режим теплицы, который должен быть не ниже 20 градусов, поддерживается трехуровневой системой отопления – с пола, на средней высоте и под самой крышей. За климат-контроль отвечает метеостанция, размещенная над теплицей. Стоит температуре воздуха или уровню влажности отойти от нормы – контрольно-измерительные приборы оповестят инженеров о сбое. Даже малейший стресс для растения – убыток бизнесу.

Умные агротехнологии дают возможность экономично потреб­лять ресурсы – вторичным использованием возвращается до 30 процентов воды. Каждое растение «выпивает» до 2,5–3 литров в день, причем не простой воды, а раствора, приготовленного по специальному рецепту.

– Поливная вода готовится по специально разработанной рецептуре. Мы получаем обычную городскую хлористую воду. После очистки через систему осмоса необходимо поднять уровень рН, добавляя различные соли. Через такие растворы корни растений подпитываются натуральными минералами – железом, кальцием, магнием, сульфатом натрия. Плюс используются микроудобрения, – прокомментировали в администрации. – Растения у нас выращиваются методом гидропоники, то есть беспочвенным способом. Вместо грунта применяется так называемая минеральная вата. Борьба же с вредителями и болезнями растений ведется не пестицидами, а живыми организмами – энтомофагами. Если говорить о сроках, то в рассадном отделении мы держим семена 30–35 дней. В среднем у огурцов с момента посадки до получения урожая проходит 40–45 дней, у томатов – 100–110. Как только растения начинают плодоносить, идет ежедневный сбор урожая.

Размер имеет значение

Еженедельная партия овощей, по словам администрации, проходит тотальную проверку на качество. На соответствие нормативам продукцию тестируют как в казахстанской, так и в голландской лабораториях. Впрочем коллеги из Нидерландов контролируют производство не только дистанционно. Главный агроном, консультант по урожаю компании Koolhaas Vegetables Рональд Кулхас – один из голландских парт­неров, сопровождающих процесс на месте. Его главная миссия – передать знания алматинским коллегам, чтобы уже через год они могли успешно развивать зеленый бизнес самостоятельно. Коммуницировать с местными работниками, признается специалист, ему несложно, ведь за плечами опыт сотрудничества с тепличными хозяйствами в Шымкенте и Павлодаре.

– Выращивание овощей – это именно то направление бизнеса, которым нужно заниматься сегодня. Посмотрите, с какой скоростью растут города, увеличивается численность населения. Нужно думать о будущем. О том, чем мы будем кормить планету завтра. Поэтому, если мы говорим о тепличном бизнесе, это должны быть продукты номер один. Я уже больше десяти лет посвятил выращиванию огурцов и томатов, – говорит господин Кулхас. – Голландия из всех европейских стран имеет самые передовые технологии в тепличной индустрии, но на родине сфера развита уже в достаточной мере. Я люблю экстравызовы, поэтому и решил двигаться дальше – поднимать зеленый бизнес с нуля. В Алматы мы привезли лучшие технологии, и сегодняшняя миссия заключается в том, чтобы обучить местных партнеров основным вещам. И хотя пока мы сталкиваемся с типичными трудностями и проблемами любого старта, с момента запуска нам уже удалось получить 900 тонн огурцов. Впрочем, это только начало. Моя цель – 100 килограммов с квадратного метра, а это 4000 тонн огурцов и 3000 тонн томатов за сезон. При этом в производстве для нас важно соблюдение не только технических параметров, но и внешних стандартов продукта. Чем больше отклонений от нормы, тем меньше денег.

Требования к этим самым внешним стандартам у голландцев поистине королевские, но что, если не жесткий фильтр, поможет распознать продукцию на прилавке. Главная отличительная черта – габариты плода. Покупателям гарантируют: можно смело подойти к магазинной полке с линейкой и убедиться – огурцы сорта мева не превышают в длину 23 см, а у корнишонов она не более 12. Диаметр мевы составляет около 5 см, сам плод – прямой (в отличие от узбекских конкурентов) и гладкий (в отличие от «китайца»). Малейшее отклонение от нормы – и, можно считать, товарный вид безвозвратно потерян. Нестандартные экземпляры уже не отправят на прилавки, но и в утиль абсолютно пригодный для потребления «брак» тоже не идет.

– Объем продукции нестандартного вида совсем небольшой – не более 1 процента, то есть 200–300 килограммов. Мы стремимся к тому, чтобы постоянно его снижать, а пока овощи, не дошедшие до рынка, продаются за полцены самим сотрудникам предприятия, – пояснил глава компании Нурлан Адилхан. – Трудятся у нас сегодня уже около 180 человек. Среди наших сотрудников есть относящиеся к социально незащищенным слоям населения. Мы предоставляем работникам форму и кормим их бесплатными обедами, но, вероятно, придет время оптимизации штата. Почему в Голландии с определенным кругом задач могут справиться трое, а у нас его делят на пятерых? Повысив эффективность труда, мы сможем добиться больших результатов, я считаю.

Рынок есть рынок

Тепличный бизнес пока только набирает обороты, и компании еще сложно определить свое самочувствие. Его рентабельность и эффективность, по словам руководителя предприятия, можно будет в полной мере оценить к завершению первого уборочного цикла.

– Если мы закрываем расходную часть и остаются какие-то средства на покрытие кредита, то это уже хорошо. Мы идем на снижение цены для потребителей в убыток себе, недополучая в доходах – это по 300 тенге с каждого килограмма, – подчеркнул Нурлан Адилхан. – Однако, если в Magnum поставляем 4–5 тонн в сутки по фиксированной цене, остальным дистрибьюторам мы уже хотим продать дороже. Что касается «Алтын Орды», свое­образного индикатора цен, то там мы уже никак не влияем на стоимость – рынок есть рынок. В других городах, разумеется, это уже будут совсем другие цены на ту же продукцию. В Астану, к примеру, забирают по 700 тенге. Нужно понимать, что сумма складывается начиная со стоимости семени – это в среднем 40 евроцентов только за одно семечко, плюс все комплектующие мы закупаем в Европе.

На содержание тепличного комплекса, включая фонд заработной платы и коммунальные счета, ТОО «BRB APK» тратит из бюджета порядка 100 миллионов тенге в месяц. Только расходы на воду достигают 30 миллионов тенге, а за электроэнергию превышают все 40 миллионов.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото Сегея Ходанова