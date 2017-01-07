В канун Универсиады городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом проведет профилактическую отработку

Операция, которая продлится с 6 по 25 января, нацелена на профилактику правонарушений и выявление лиц, склонных к совершению преступлений.

– В Алматы и ряде районов, граничащих с мегаполисом, запланировано проведение масштабного оперативно-профилактического мероприятия упреждающего характера. В нем будут задействованы значительные силы правоохранительных органов. В рамках отработки по месту жительства они проверят лиц, состоящих на профилактических учетах органов внутренних дел, владельцев огнестрельного охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации, – сообщили в городском штабе и призвали жителей оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.

По приведенным ниже координатам обратной связи с населением алматинцы и гости мегаполиса могут информировать о совершенных или готовящихся преступлениях. А также сообщать о фактах непринятия мер со стороны сотрудников правоохранительных органов по различным правонарушениям.

«горячая линия КНБ РК» – единый трехзначный номер 110 для приема сообщений, связанных с террористическими угрозами;



телефоны доверия ДВД города: 254-40-07; 263-36-36 и 263-38-38;

телефон доверия УСБ ДВД города: 254-40-84;

телефоны доверия прокуратуры города: 265-03-03; 265-03-70.



блог начальника ДВД города на официальном веб-сайте: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/alm/ALM.

Алия КАЗБАЕВА