Операция, которая продлится с 6 по 25 января, нацелена на профилактику правонарушений и выявление лиц, склонных к совершению преступлений.
– В Алматы и ряде районов, граничащих с мегаполисом, запланировано проведение масштабного оперативно-профилактического мероприятия упреждающего характера. В нем будут задействованы значительные силы правоохранительных органов. В рамках отработки по месту жительства они проверят лиц, состоящих на профилактических учетах органов внутренних дел, владельцев огнестрельного охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации, – сообщили в городском штабе и призвали жителей оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.
По приведенным ниже координатам обратной связи с населением алматинцы и гости мегаполиса могут информировать о совершенных или готовящихся преступлениях. А также сообщать о фактах непринятия мер со стороны сотрудников правоохранительных органов по различным правонарушениям.
«горячая линия КНБ РК» – единый трехзначный номер 110 для приема сообщений, связанных с террористическими угрозами;
телефоны доверия ДВД города: 254-40-07; 263-36-36 и 263-38-38;
телефон доверия УСБ ДВД города: 254-40-84;
телефоны доверия прокуратуры города: 265-03-03; 265-03-70.
блог начальника ДВД города на официальном веб-сайте: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/alm/ALM.
Алия КАЗБАЕВА