«Горячая линия» согреет

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили телефоны на случай возникновения проблем с отоплением

В основном отопительный сезон проходит без происшествий, отметили в компании. Однако бывают случаи, когда внезапно исчезает тепло или же температура воздуха в квартире существенно понижается. Специалисты пояснили, что компания подает тепло только до элеваторного узла, а за подачу тепла в квартиры и стояки отвечает КСК. В обязанности КСК обязательно входит и обслуживание систем отопления.

Поэтому, если ваши батареи еле теплятся или вовсе стали холодными, в первую очередь необходимо обратиться в КСК вашего дома. По вашей просьбе сотрудники кооператива обязаны проверить систему отопления и постараются решить вашу проблему. Все контакты КСК по районам опубликованы на официальном сайте акимата Алматы в рубрике «Городское хозяйство / КСК» по этой ссылке.

Также публикуем контакты ТОО «Алматинские тепловые сети».

Справочная служба: с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, тел. 341-07-77. Абонентский отдел: ул. Байзакова, 221, тел. 341-07-77. Филиал абонентского отдела: ул. Наманганская, 39а, тел. 251-51-12.

Виктория ИЗБИЦКАЯ