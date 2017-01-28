Госслужба - проводник реформ

Какимжан Бишманов, директор общественного фонда «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан», кандидат юридических наук:

Проведение аттестации административных государственных служащих согласно Указу Президента Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года является своевременным и необходимым.

Пройдя установленные законом требования: тестирование, собеседование – и поступив на работу, государственные служащие в преобладающем большинстве самоустраняются от дальнейшего повышения своего кругозора, поэтому цель настоящей аттестации – определение уровня профессионализма. Немаловажным в данном Указе является защищенность уязвимых категорий граждан, т. к. предусмотрен перечень лиц, освобожденных от аттестации.

Нурсултан Абишевич Назарбаев 25 января текущего года в своем обращении по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти разъяснил, что эти реформы делаются с одной единственной целью: построить эффективную, устойчивую современную систему управления страной.

А проводником начатых реформ будут именно государственные служащие, призванные служить обществу на принципах высокого профессионализма, прозрачности и подотчетности.

Саулета Толганбаева, руководитель ОЮЛ «Гражданский альянс г. Алматы»:

На основании Указа Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 30 декабря 2016 года за № 404 «О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б» аттестация имеет актуальное значение для оценки соответствия уровню компетенции государственных служащих, выявления их профессионального, качественного, квалифицированного подхода к выполнению функциональных обязанностей, предоставляемых для всех категорий граждан Казахстана.

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы проведен очередной семинар-совещание, на котором рассмотрены вопросы проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б»

В совещании приняли участие сотрудники Управления сельского хозяйства и ветеринарии города, Управления туризма и внешних связей, а также Управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Главныи специалист Управления государственной службы Департамента Байгалиев А.Б. обратил внимание присутствующих на цели и задачи проводимой аттестации, на этапы ее проведения, а также акцентировал внимание на особенности данной аттестации, в ходе которой подлежит выявить совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности государственными служащими на конкретной государственной должности, то есть их компетенции.

В ходе обсуждения рассмотрен план мероприятий, выработанный департаментом в целях реализации основных положений Указа Президента РК № 404 от 30 декабря 2016 года «О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

Участникам совещания разъяснены порядок проведения аттестации, приведены уровни аттестации, а также предоставлена информация по кругу лиц, не подлежащих аттестации, с показом слайдов и видеоролика.