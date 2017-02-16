Госслужба – проводник реформ

В Алматы продолжается расзъяснительная работа по проведению аттестации административных государственных служащих корпуса «Б»

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы с 8 по 14 февраля проведен ряд семинаров-совещаний с участием сотрудников Инспекции транспортного контроля по городу Алматы, Департамента по защите прав потребителей города Алматы, Территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по городу Алматы и Территориальной инспекции комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК по городу Алматы, Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по городу Алматы и Департамента Комитета по оплате медицинских услуг по городу Алматы.

На совещании были рассмотрены вопросы проведения аттестации административных государственных служащих корпуса «Б».

Главным специалистом управления государственной службы Департамента Байгалиевым А. К. обращено внимание на этапы аттестации, особенности проводимого тестирования, которые заключаются в определении уровня компетенции, сильных сторон государственного служащего, необходимых для его эффективной работы, а также компетенций, подлежащих развитию.

Внимание присутствующих акцентировано на значимости проводимой аттестации в рамках пяти институциональных реформ, выдвинутых Главой государства.

Присутствующим разъяснили порядок проведения аттестации, приведены уровни аттестации, предоставлена информация по кругу лиц, не подлежащих аттестации, с демонстрацией слайдов и видеоролика.

Сотрудником департамента даны ответы на поставленные вопросы присутствующих.