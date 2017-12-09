Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений

12 декабря 2017 года во всех филиалах ЕНПФ в четвертый раз в этом году состоится день открытых дверей. На этот раз была выбрана тема государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений, которая никогда не теряет своей актуальности и значимости для вкладчиков.

Единый накопительный пенсионный фонд активно продолжает вести разъяснительную работу среди населения, информируя вкладчиков по целому комплексу вопросов, связанных с пенсионной системой.

В Казахстане действует уникальная модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. «Согласно этой модели на основании статьи 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» при наступлении права на выплату каждому получателю индивидуально рассчитывается сумма выплаты разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) с учетом уровня инфляции и суммой их пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете. Статья 5 таким образом предусматривает гарантию государства сохранности пенсионных накоплений», – отметили в филиале АО «ЕНПФ» в г. Алматы.

Более подробно о том, как работают пенсионные накопления в ЕНПФ, как они инвестируются в различные финансовые инструменты, кто имеет право обратиться за выплатой по гарантии государства, а также куда надо обращаться за выплатой, специалисты расскажут во время своей презентации на мероприятии 12 декабря. Также вкладчики и получатели ЕНПФ сразу после презентации смогут получить подробные и развернутые ответы на все интересующие их вопросы, смогут получить индивидуальную консультацию.