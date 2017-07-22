И оседает пыль веков на пики минаретов

Взгляд в будущее: духовные святыни Казахстана

Сюда не зарастает народная тропа. Тысячи соотечественников, жителей стран ближнего и дальнего зарубежья считают своим долгом посетить многочисленные мавзолеи, мечети и мазары Сайрама, исторический центр которого является памятником культуры городского строительства IХ–ХIХ столетий.

Древняя история

Один из уникальнейших городов Великого шелкового пути готов возродиться как центр мирового туризма. Это созвучно задачам, которые ставит в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Нурсултан Назарбаев, предложив разработать программу «Туған жер».

Сарем, Испиджаб, Мединат-ал-Байда... Все это названия одного и того же населенного пункта, имеющего многовековую историю, – села Сайрам. Это крупнейший памятник городской культуры и современный населенный пункт на юге Казахстана. За свою историю крупный торговый и административный центр пережил много войн и нашествий, но всякий раз возрождался, являя миру образец жизнестойкости и обновления. О Сайраме Махмуд Кашгарский говорил так: «Сайрам – название белого города (ал-Мединат ал-Байда), который называется Испиджаб».

Вокруг Испиджаба было сконцентрировано множество городов и более мелких поселений, для которых он был административным центром. «Его сооружения возведены из глины, базары полны фруктов, на них много ремесленной продукции и других полезных вещей. В окрестностях много городов и селений», – писал в X веке аль-Истархи. Арабский географ Х века ибн Хаукаль сообщает, что Испиджаб – город, равный приблизительно трети Бинкета. Он состоит из Медины, цитадели и рабада, цитадель разрушена, а Медина и рабад населены. Вокруг Медины и рабада – стена окружностью около фарсаха. Лежит на равнине, между ним и ближайшими к нему горами около трех фарсахов. В Медине и рабаде есть рынки, дом правления, тюрьма и соборная мечеть.

«Это славный пограничный округ и страна войны за веру… Они не знают неурожаев и хараджа», – читаем у арабского географа X века ал-Мукаддаси, оставившего наиболее полное описание Сайрама того времени. Такое послабление имеет вполне логичное объяснение. Его ввели, чтобы обеспечить экономический рост и распространить ислам.

Безналоговая политика и удобное расположение города на караванной магистрали хорошо сказывались на экономике региона. Испиджаб начинает активно развиваться и разрастаться. Сюда едут люди, формируя вокруг него рабады и сельскую округу. Торговля была одним из главных занятий местных жителей. Отсюда вывозились во многие страны белые ткани, оружие, мечи, железо. Не случайно в средневековом географическом сочинении писалось, что Испиджаб является рудником для торговцев всего мира.

Академик НАН РК, директор Института археологии им. А. Маргулана Бауржан Байтанаев считает, что Испиджаб освобождался от налогов из-за особого социального статуса, который имел среди городов Мавераннахра и Хорасана еще до захвата его саманидской династией. Об особой роли Испиджаба говорит сама семантика топонима Белый город – святой, священный.

В центральную часть города – Медину – вели ворота – Бухарские, Нуджикетские, Фархана, Шавакираса. Через ворота со стороны Бухары, например, в город поступали товары из стран Востока. Через северные проходил караванный путь в Отрар, Сауран... Хотя о Сайраме много упоминаний в древних книгах, на сегодня он остается одним из наименее изученных древних поселений. Системные раскопки здесь практически не проводились, притом что интерес к населенному пункту со стороны археологов неизменно высок.

Клад в кувшине

Четыре года назад археологи обнаружили в самом центре Сайрама кувшин с 2 675 серебряными монетами. Он был спрятан на дне тандыра. Буквально в метре от этого места историков ждал еще один сюрприз – клад золотых ювелирных изделий. Золотой браслет, кольца, серьги, кулоны, небольшие слитки золота хранились в узелке, который истлел от времени. Вместе с ними обнаружены четыре слипшиеся медные монеты. И монеты, и золотые изделия были спрятаны на территории жилой застройки. Ученые предполагают, что это произошло в феврале 1425 года, накануне похода Улугбека в Моголистан. Их владельцы, скорее всего, из сражения не вернулись домой.

Клад из Сайрама стал украшением и одним из самых ценных экспонатов Национального музея в Астане. Раньше археологи находили на территории средневековых городов лишь единичные артефакты подобного рода. Найденные монеты, а также серебряный брусок и маленькая пряжка позволили многое понять в процессе развития и функционирования товарно-денежных отношений региона в эпоху тимуридов.

Клад из кувшина стал достоянием истории страны по чистой случайности. Проезжая мимо, Бауржан Байтанаев увидел огромный котлован. По закону перед началом строительства необходимо проводить археологические изыскания, этого сделано не было. Главный археолог страны тогда остановил стройку и организовал экспедицию. На тот момент незастроенным оказался лишь небольшой участок земли, и можно только догадываться, сколько бесценных артефактов успело уйти в земельные отвалы...

Музей под открытым небом

В современном рельефе Испиджаба сохранились следы и контуры шахристана – земляного вала, городских ворот и построек в виде высоких бугров. Путешествие по Сайраму многое расскажет об истории древнейшего города, и местные жители стараются, чтобы как можно больше людей узнали о ней.

Первый музей в Сайраме появился еще в начале 60-х годов прошлого века. Название – историческо-атеистический музей – было идеологически выдержано, но явно диссонировало с селом, где сохранились десятки культовых и религиозных памятников. Да, собственно, и сам музей располагался в двух комнатках старой мечети и имел общественный статус. Вскоре его закрыли, а многие раритеты оказались утерянными.

Спустя несколько лет Мирхалдар Мирахмет взялся за возрождение музея, под который выделили двухэтажное здание старой конторы колхоза. Артефакты он собирал буквально по крупицам. При входе в музей выставлены экспонаты, найденные при строительстве домов, прокладке инженерных коммуникаций и на чердаках местных жителей. Это, например, каменное корыто, которому 3 тыс. лет, а весит оно полтонны. Далекие предки использовали его для водопоя скота. Остается только удивляться, как им удалось так тщательно выдолбить полость в цельном куске камня. Колоннам с арабской вязью полторы тысячи лет, они украшали древние мечети. Надписи на них сообщают, что бог един, а человек приходит в мир творить добро.

Уникальные находки в Сайраме в буквальном смысле слова встречаются на каждом шагу. Так, местный житель, копая фундамент дома, обнаружил погребение – несколько сабель и черепов. Оружие сохранилось и после реставрации заняло свое место в музее. В нем уже более 5 тыс. экспонатов, большинство из которых принесли местные жители. Особую ценность представляет коллекция редких старинных книг и рукописей. Такой далеко не каждый крупный музей может похвалиться.

Житель села Сайрам Мирхалык Хайтбаев принес внушительных размеров фолиант на качественном китайском пергаменте, бережно завернув в ситцевый платок. Читать арабскую вязь никто в этой семье не может, хотя предки хорошо знали язык. Но то, что книга древняя и имеет историческую ценность, все поняли сразу. Пенсионер Мирхалдар Мирахмет, не одно десятилетие проработавший директором Сайрамского историко-краеведческого музея, уже по первым словам определил, что это Коран. Это редкая рукопись. В ней нет нумерации страниц, вместо этого внизу каждой новой страницы повторяется последнее слово предыдущей. Сотрудники музея осторожно пересчитали страницы, их оказалось 705. Раритету как минимум два с половиной века.

Вся округа знает, с каким трепетом в музее относятся к каждому новому экспонату, поэтому местные жители уверены в сохранности передаваемых ими ценностей. Вот другой пример. В простенке старого дома житель Сайрама Саид Акбар нашел тщательно упакованный свиток. Оказалось, что это шежире – семейная родословная. Попала в музей и история Сайрама, написанная на старотурецком языке тысячелетие назад и переписанная в 1297 году. Уже внешний вид раритета – инкрустированный кожей переплет с тиснением – вызывает внутренний трепет и неподдельный интерес к содержанию. Сотрудники музея утверждают, что собранные книги бесценны, необходимы для изучения истории. К примеру, «Сияре шариф», где содержатся биографии великих людей и описание совершенных ими великих деяний, от Адама и Евы до праправнуков Мохаммеда.

Полтора десятилетия назад я встречалась со столетним жителем Сайрама Атаханом Азизхановым, считающимся потомком Ходжи Ахмеда Ясави в 39–40-м колене. Быть моим гидом тогда любезно согласился Мирхалдар Мирахмет. Только для него Атахан Азизханов разрешил домочадцам вынести родовые реликвии – шежире и зикры. Приезжавшей до этого японской делегации получить согласие на встречу с потомком великого проповедника не удалось. Родовую печать, сделанную из дерева, мне показали только после получасовой беседы, не разрешив даже притрагиваться к ней.

А вот папирус размером примерно 25 см на полтора метра взять в руки позволили, и даже развернуть. Красивой арабской вязью вписаны имена. Где-то с середины шежире написано на фарси. Каждая запись заверена четкой печатью правителя того времени. Первая запись датируется 1209 годом, последняя – 1895-м. В семейном архиве оказались и зикры Ходжи Ахмеда Ясави, написанные на огромных листах многослойной бумаги. Они так и остались не изучены специалистами, поскольку отдавать сокровища, сохраненные невероятными усилиями, кому бы то ни было их владельцы ни за что не соглашаются. Пару лет назад я предприняла попытку встретиться с внуком и основным наследником Атахана Азизханова, чтобы узнать о судьбе семейных реликвий, но он наотрез отказался идти на контакт...

В Сайраме святых не счесть

Находившийся на перекрестке караванных дорог город стал ремесленно-торговым центром и опорной базой ислама, откуда новая религия распространялась в другие земли. Если верить сведениям рукописных памятников, хранящихся в музее, в 766 году исламские проповедники Искак-баб, Абдижалель-баб, Абдирахим-баб во главе стотысячного отряда добровольных помощников распространили мусульманство в Сайраме, Сузаке, Таразе и других окрестных городах.

Пожалуй, именно здесь следует искать ответ на вопрос, почему современный Сайрам богат огромным количеством мавзолеев и памятников, где похоронены значимые деятели ислама и средневековые ученые. Только на границах бывшего шахристана расположены шесть мазаров и один минарет, являющиеся памятниками архитектуры. Мазаров и мечетей, построенных из жженого кирпича, здесь всегда было много.

«В Туркестане – тысячи святых, в Сайраме – им нет числа», – говорят в народе. Именно в Сайраме похоронен отец Ходжи Ахмеда Ясави – Ибрагим-ата, здесь же покоится прах его матери – Карашаш-ана, первого учителя Ак Ата-баба, Казы Байзави, который тысячу лет назад перевел Коран с арабского на персидский язык.

– Древний Сайрам – город бесчисленных мавзолеев святых, – говорит Кадырхан Артукходжаев. Он шестой год работает ширакши, то есть хранителем мавзолея Ибрагим-ата. – Но паломники, прибывающие в Сайрам, в первую очередь приезжают сюда, к мавзолею Ибрагим-ата, чтобы воздать должное его усилиям по распространению ислама.

Мавзолей Ибрагим-ата построен над погребением местного шейха. Это сооружение относится к числу наиболее ранних сохранившихся памятников купольных мавзолеев средневекового зодчества. Он, как и большинство таких построек, подвергался многократным ремонтам и перестройкам, сохранив лишь отдельные детали своего первоначального вида.

Легенда гласит, что именно в Сайраме Ибрагим-ата благословил подросшего сына самостоятельно заняться распространением веры. Однажды, вернувшись с занятий и увидев, что отец занимается прополкой огорода, он посоветовал ему прочитать суры Корана, чтобы сорняки ушли сами. Ибрагим-ата внимательно выслушал сына, посоветовал сделать это ему самому. Тот прочитал Коран, ударил три раза посохом о землю, и сорняки исчезли. «Две головы в одном казане не варятся, – промолвил Ибрагим-ата. – Вот тебе верблюд, сынок. Садись на него и езжай, где он остановится, там и распространяй веру». Верблюд остановился в Туркестане...

Ученые предполагают, что в многовековой истории Сайрама были представители самых разных конфессий, включая христианские общины.

– Какого характера могли быть доисламские культы в Испиджабе? – размышляет Бауржан Байтанаев. – Не исключается и библейская тематика в их названиях. Известно, что распространение христианства на Среднем Востоке и среднеазиатско-казахстанском регионе началось еще до оформления ислама в мировую религию. Впоследствии доисламские культы переплетались как между собой, так и с ортодоксальным исламом. Христианская община могла быть, скорее всего, несторианской.

Сайрам был центром обширной округи, в пределах которой сохранились агиотопонимы, мифонимы, несущие на себе отсвет христианской (несторианской) религии. Достаточно упомянуть гору Казыгурт, к которой по легенде причалил Ноев ковчег во время Всемирного потопа. Ученые не исключают, что сайрамская библейская и кораническая мифология, которая тесно переплелась между собой, образуя единый сложный комплекс, может иметь под собой реальную историческую почву.

Сакральный город

Реализация государственной программы «Культурное наследие», инициированная Президентом страны, позволила начать реставрацию сайрамских мавзолеев Абдель-Азиз-баб, Хаджи Талига, Мирали-баб, Минарета Хызыра, относящихся к XVII–XIX векам нашей эры.

– Мы должны вовлекать памятники истории и культуры в сферу туризма, разрабатывать и реализовывать на основе их использования проекты социально-экономического развития территории, – убежден краевед Александр Грищенко. – Мировой опыт свидетельствует, что только так можно одновременно решить вопросы охраны и рационального использования памятников истории и культуры. И тогда постановка вопроса – снести или сохранить? – станет абсолютно недопустимой и просто невозможной.

Еще в середине 80-х годов прошлого столетия Кабинет министров СССР принимал решение о превращении в исторические центры некоторых городов. Наряду с Киевом, Ленинградом, Великим Новгородом, Самаркандом, Хивой, Бухарой и другими в этот список был включен Сайрам. Специальная программа предполагала отселение жителей из исторических центров, снос зданий, проведение раскопок и музеефикацию археологических объектов...

Сейчас Сайрам входит в состав областного центра, и, кажется, городская власть стала прислушиваться к мнению археологов. Они же предлагают восстановить Сайрам как величайшую мусульманскую крепость, превратив древнее поселение в музей под открытым небом. У Сайрама есть все необходимое, чтобы обрести статус сакрального города. Сделать для этого надо очень много: выкупить часть строений, среди которых много ветхих домов, отселить жителей из центральной части Сайрама, провести раскопки и консервацию объектов археологии. Детальная разработка программы идет параллельно с подготовкой номинационного досье, необходимого для включения Сайрама в список объектов Всемирного культурного наследия как главного города на Сырдарьинском отрезке Великого шелкового пути.

Эта работа вписывается в задачи статьи Лидера нации «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», где внимание акцентировано на программе «Туған жер». Она призвана стать стержнем формирования общенационального патриотизма, направлена на изучение истории, развитие краеведения, сохранение исторических памятников и культурных объектов.



Любовь Доброта, Шымкент

«Казахстанская правда», 10 июля 2017