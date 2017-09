Идея для миллионов

Умный город

Как умные технологии упростят и сделают еще более комфортной жизнь алматинцев, продемонстрировали в своих проектах участники III международного технологического фестиваля TechGardenFair-2017.

Крупнейший в Цент­ральной Азии фестиваль технологий и стартапов TechGardenFair сконцентрировал на своей площадке лучшие инновационные идеи для Smart City. Призовой фонд в размере 5 миллионов тенге был разыгран на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий». За места на пьедестале high-tech-конкурсов Startup Day и Tech Garden Cup сразились свыше 200 стартап-проектов и уже действующих компаний. Оценить разработки предстояло авторитетному жюри, в том числе представителям Парка высоких технологий Минска, Технопарка новосибирского Академгородка и инвестиционного фонда Altair Capital Management.

Всем победителям будет предоставлена возможность пройти акселерацию на базе Almaty Tech Garden, включающую обучение, нетворкинг, профильную экспертизу, поддержку в продвижении и полностью оснащенную рабочую зону. Самые перспективные проекты попадут в масштабную программу Startup Kazakhstan, участники которой получат инвестиции в размере до 100 000 долларов США и возможность пройти подготовку в Силиконовой долине. Инициатива реализуется в рамках «Плана нации – 100 конкретных шагов».

Бухучет без 1С

Абсолютным чемпионом, одержавшим победу сразу в двух конкурсах, как уже рассказывала «Вечерка», стал алматинский проект «Бухта.kz». Идея автоматизированной бухгалтерии сорвала все лавры фестиваля, завоевав 2 миллиона тенге в качестве главного приза Startup Day и дополнительно 500 000 тенге за лучшее решение технологической задачи по заказу банка.

– Мы работаем над тем, чтобы ведение бухгалтерии и сдача отчетности были процессами максимально простыми и при этом минимально затратными. Чтобы воплощение мечты о собственном бизнесе не представлялось будущим предпринимателям чем-то невозможным. И хотя мы уже вышли на рынок, конкретно этот проект все еще считается стартапом, поскольку он продолжает дополняться новшествами. Совершенству нет предела, да и аналогов программе в Казахстане тоже нет. Мы вызвались полностью заменить бухгалтерам программу 1С, – прокомментировал генеральный директор «Бухта.kz» Асет Нурпеисов. – Создание актов выполненных работ, счетов-фактур, счетов на оплату и других документов – все это выводим на автоматизацию. Наша платформа доступна в приложении, с помощью которого вы сможете не только создавать документы, но также подписывать их и оплачивать. Бухгалтер может сдавать отчеты, принимать платежи, видеть финансовое состояние в любой точке мира. Сложнее, чем создать сам продукт, оказалось убедить бухгалтеров в том, что 1С им больше не нужна. И у нас получилось. Сегодня в базе уже 720 зарегистрированных клиентов.

Бухгалтерия нового поколения, говорят создатели, рассчитана на превалирующий в Алматы сегмент малого и среднего бизнеса – ИП и ТОО. Удовлетворить потребности крупных игроков рынка платформа пока не готова. Тарифы стартуют от 10 000 тенге в месяц. Удобство «Бухты» уже оценили столичные предприниматели, в ближайшее время разработчики планируют выйти на Шымкент.

Горячая экономия

Горячую воду по цене холодной готовы продавать алматинцам создатели гелиоколлекторной установки, призванной заодно снизить нагрузку на теплосети. Участники техноярмарки TechGardenFair в секторе «Умная индустрия» рассказали, как работает технология, кому и чем она выгодна.

– Мы создали максимально простую и доступную систему с применением 90% казахстанских материалов. Покупая холодную воду у коммунальщиков, мы будем нагревать ее с помощью солнечного света и продавать потребителю по конкурентной цене. Система способна обеспечивать горячей водой как жилые дома, так и крупные объекты с апреля по октябрь, – рассказал соавтор проекта Марат Каипов. – Главный элемент – установленный на крыше коллектор. Из городской сети под давлением в него поступает вода, дальнейшее движение которой перекрывает затвор или вентиль. В нагревателе находится термометр. Мы сами задаем нужную температуру. Например, 60 градусов. В солнечный день каждые полчаса поступает 15-20 л горячей воды, пока емкость не наполнится. Это может быть и тонна, то есть получаем любой желаемый объем. Важно, что нагревательных элементов здесь нет, происходит большая существенная экономия электроэнергии. Вся система питается не больше самой обычной лампочки – всего 2 Вт.

Этот алгоритм уже проверен на практике, и не только самими разработчиками. Вот уже четвертый месяц тестовый комплекс обеспечивает горячей водой жителей одного из многоквартирных домов в центре города. Для экспериментального подъезда она бесплатная.

– Бывает, что во всем доме отключают горячую воду – летом часто ведутся ремонтные работы. Да и нередко даже при наличии смесителя горячая вода не идет – приходится долго спускать холодную. Решить эту проблему и, конечно, помочь отдаленным от городской сети районам и призван этот проект, – поясняет разработчик. – Большой плюс в том, что система не является абсолютной альтернативой – она присоединяется к уже действующей сети. С помощью вентиля потребитель может легко переключиться с одной на другую. Например, если несколько дней подряд идет дождь – он возвращается к привычной. Счетчик врезается наш, и начинает он работать только при запуске системы. А раз учет ведется двумя разными приборами, у пользователя всегда есть выбор.

Себестоимость всей установки составит чуть более 500 долларов, прослужит она за эти деньги, по ожиданиям авторов проекта, не меньше пяти лет.

В огне не горит



Участником TechGarden­Fair стал и проект Алматинского технологического университета – инновационная спецодежда для пожарных служб и ДЧС. Материалы со сверхвысокой степенью защиты, и не только от высоких температур, докторант вуза Асем Таласпаева также предлагает использовать в металлургии, машиностроении и других отраслях. Всюду, где могут проявить себя недооцененные свойства шерсти.

– Сегодня наши службы закупают импортную спецодежду, но мы готовы предложить отечественный продукт. Он не дешевле импортного, но намного легче. Экономить удастся за счет увеличения срока эксплуатации, – рассказывает Асем Таласпаева. – Изначально это был простой нетканый материал с пониженной теплопроводностью. Со временем мы его усовершенствовали, благодаря чему появилась еще и водобарьерная термостойкая пленка. Все дело в прокладочном материале, в котором мы применяем самую обычную шерсть 2-го и 3-го сортов, считающейся довольно низкого качества. В лучшем случае ее пустят на изготовление юрты, каких-то интерьерных изделий, сувениров. Но в аулах эти шкуры в огромном количестве просто сжигают. Так почему бы нам, технологам, доказавшим, что чем ниже сорт шерсти, тем выше ее устойчивость к огню, не использовать это уникальное свойство волокна?! Материал способен выдержать температуру до 1500 градусов.

Благодаря гранту НАТР в размере 2,6 миллиона тенге молодому ученому удалось создать опытные образцы. Испытания на прочность в экстремальных условиях костюм прошел на базе Данкукского университета в Южной Корее. С появлением инвесторов линейку готовы запустить в массовое производство.

IT диктует будущее

Новые материалы, горнометаллургический комплекс, геология и аддитивное машиностроение – это не просто конкурсные номинации для стартапов, но и ключевые фокусы работы самого технопарка «Алатау». Фундаментальным направлением остается сфера IT. Только благодаря ей за последние 18 месяцев оборот СЭЗ ПИТ составил треть от десятилетнего объема – 31%.

– Совместно с акиматом города мы работаем над развитием инфраструктуры ПИТ. Над тем, чтобы он стал той точкой роста, о которой говорит Глава государства. Это место призвано довести цифровизацию до базовых отраслей, создать условия сращивания digital, новых материалов и практик на лабораторной основе. А для этого нам нужно усилить работу с вузами. Наши стратегические партнеры в этом отношении – КАЗНИТУ имени Сатпаева, КБТУ, а теперь и Университет имени Сулеймана Димереля, – отметил генеральный директор АКФ Almaty Tech Garden Санжар Кеттебеков. – По-прежнему наше ядро – это IT. Из 121 компаний парка 81 специализируется на этом секторе. Сегодня создаются совместные лаборатории, ведутся крупные проекты для Министерства финансов и Министерства здравоохранения РК, а также в строительной отрасли. По плану, до 2020 года мы должны оцифровать десять крупных предприятий. Кроме того, создан венчурный фонд с американскими партнерами. Сегодня у нас две стадии по венчурному финансированию – 20 000 и 100 000 долларов США.

Тем временем в центре Алматы открылась новая комфортная площадка и точка роста для стартапов – IT-квартал. До конца года в нем «пропишутся» 15 стартапов и 10 действующих компаний сферы IT. В будущем году резидентами умной экосистемы станут еще 20 компаний и 50 стартапов. Этот синтез, уверены в Almaty Tech Garden, позволит реализовывать сложные проекты и заключать долгосрочные контракты. Резиденты IT-квартала, открытого при поддержке Правительства, получат налоговые льготы и преференции: освобождение от социального налога, земельного, КПН и налога на имущество.

Центр притяжения новых технологий, высококлассных специалистов и инвестиций охватывает площадь в 17 000 кв.м.

Марина ПЕСТРЯКОВА