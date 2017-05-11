Именем живой легенды

В Алматы открылась футбольная академия в честь форварда «Кайрата» Евстафия Пехлеваниди

В спортивном учебном заведении, оборудованном по самым современным футбольным стандартам, будет заниматься смена нынешних футболистов «Кайрата» – дети и юноши, которые хотят посвятить свою жизнь профессиональному футболу.

В торжественном открытии академии приняли участие сам Евстафий Пехлеваниди, президент футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев, а также ветераны клуба ФК «Кайрат» Сеильда Байшаков, Виктор Катков, Михаил Гурман, Куралбек Ордабаев и другие именитые кайратовцы, знающие игру форварда, выступавшего под номером 11, не понаслышке.

Ветераны «Кайрата» отмечают, что Евстафий Пехлеваниди – настоящий пример для молодежи, ведь этого футболиста и по сей день вспоминают болельщики алматинского клуба. Многим памятны не только его пушечные удары и красивые голы, но и крепкий характер, дух победителя и лидерские качества на поле.

Евстафий Пехлеваниди поблагодарил коллег за теплые слова, подчеркнув, что следит за игрой любимой команды.

– Для меня было большой неожиданностью, сюрпризом, что академию назовут в мою честь, я живу в Греции, гражданин этой страны, но моя родина – Казахстан, здесь я вырос как личность, как футболист, стал тем, кто я есть, – отметил он.

Форвард сказал, что, несмотря на переезд в Грецию, где он плодотворно занимался тренерской работой, он не прервал контактов с одноклубниками и некоторыми игроками команд бывших союзных республик.

– Из нынешнего состава «Кайрата» я бы хотел особо отметить нападающего Жерара Гоу и полузащитника Бауыржана Исламхана. Гоу по манере игры чем-то похож на меня в молодости, а Исламхан также напоминает мне мое поколение кайратовцев, – отметил именитый футболист.

В честь открытия академии состоялся товарищеский матч между ветеранами футбольного клуба «Кайрат» и звездами казахстанской эстрады «Алатау».

Перед началом игры символический удар по мячу сделал Евстафий Пехлеваниди, сильным ударом с центра поля он отправил мяч в сетку ворот.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу ветеранов «Кайрата».

Напомним, в клубе «Кайрат» Евстафий Пехлеваниди провел 9 лет. В Высшей лиге СССР на счету Пехлеваниди 69 голов – это безусловный рекорд среди футболистов «Кайрата» и Казахстана. Всего же за время выступлений в команде Евстафий Алкивиадович забил около сотни голов, большая часть из которых, по рассказам специалистов и болельщиков, были необычайной красоты. Чаще всего болельщики вспоминают о феноменальной силе удара – в одной из игр, согласно городской легенде, Пехлеваниди с 30 метров ударил по мячу так сильно, что погнул штангу ворот соперника.

Как отмечают в футбольном клубе «Кайрат», на поле академии будут не только проводиться тренировки молодых футболистов, но и матчи второй лиги.

Помимо новой академии имени Пехлеваниди «Кайрат» располагает еще двумя академиями – имени Тимура Сегизбаева, а также имени Сергея Квочкина. У академий есть два городских филиала. Все команды филиалов находятся под пристальным наблюдением тренеров и руководства академии, а самые талантливые игроки регулярно переводятся в бесплатные группы.

Юрий КАШТЕЛЮК