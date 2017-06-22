Имя мирового значения

Аэропорту Астаны присвоили имя Нурсултана Назарбаева

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал решение правительства о присвоении Международному аэропорту Астаны имени Нурсултана Назарбаева.

– Эта тема пять-шесть лет в той или иной степени обсуждалась. Конечно, я поддерживаю. Очень трудно переоценить роль Главы государства в формировании в числе прочего и транспортной системы Казахстана, – сказал Даурен Абаев.

В Алматы тоже есть ряд объектов, названных в честь Президента страны. В их числе Парк Первого Президента, открытый в 2010 году. А также Фонд Первого Президента Республики Казахстан. Это некоммерческая организация, утвержденная Нурсултаном Назарбаевым, создана в 2000 году. В Казахстане именем Назарбаева названы многие учебные заведения. Например, Назарбаев Университет создан по инициативе Нурсултана Назарбаева в 2009 году. По всей стране открыты Назарбаев Интеллектуальные школы. А в будущем в Алматы, возможно, появится улица имени Назарбаева. Так, возможно, переименуют правительственную улицу Фурманова. Кстати, в некоторых странах уже есть улицы, названные в честь Главы нашего государства. Так, в Казани, столице Татарстана, одна из центральных улиц носит имя Нурсултана Назарбаева. В Турции один из центральных проспектов города Адана получил имя Назарбаева в 2015 году. В столице Иордании Аммане проспект Назарбаева появился в 2010 году. В чеченской столице – Грозном улица имени Назарбаева появилась в 2007 году. Это было сделано в знак уважения к Главе Казахстана, который внес огромный вклад в дело укрепления братских связей между двумя народами. Кроме того, в Нидерландах вывели новый сорт тюльпана, который так и называется «Президент Назарбаев». А в Японии появились хризантемы с таким же названием.

Алия КАЗБАЕВА