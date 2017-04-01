Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение внеочередной XIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 3 марта 2017 года № 88 «О внесении изменений и дополнений в решение XXIII сессии маслихата города Алматы V созыва от 19 декабря 2013 года №196 «О возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану» зарегистрировано 18 марта 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1352.

РЕШЕНИЕ от 3 марта 2017 года № 88

О внесении изменений и дополнений в решение XXIII сессии маслихата города Алматы V созыва от 19 декабря 2013 года № 196 «О возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:

1. Внести в решение XXIII сессии маслихата города Алматы V созыва от 19 декабря 2013 года № 196 «О возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1020, опубликованное 30 января 2014 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы») следующие изменения и дополнения:

в пункте 1:

цифры и слова «6,5 месячного расчетного показателя» заменить цифрой и словами «9 месячных расчетных показателей».

в приложении к указанному решению:

подпункт 2) пункта 1 исключить.

в подпункте 4) пункта 1 слова «(далее – Заключение)» исключить.

пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) справка из учебного заведения.».

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Социальная помощь назначается на период обучения на дому детей с ограниченными возможностями по индивидуальному учебному плану, указанного в справке из учебного заведения (далее – индивидуальный учебный план).».

подпункт 7) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«7) окончание срока в индивидуальном учебном плане.».

в пункте 9 слова «Заключения, с периода, указанного в ней» заменить словами «индивидуального учебного плана, с периода, указанного в нем».

2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Р. Бадаеву и заместителя акима города Р. Тауфикова (по согласованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель внеочередной XIV сессии маслихата

города Алматы VІ созыва Е. Еркинбаев

Секретарь маслихата

города Алматы VІ созыва К. Казанбаев