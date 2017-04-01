Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение внеочередной XIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 3 марта 2017 года № 88 «О внесении изменений и дополнений в решение XXIII сессии маслихата города Алматы V созыва от 19 декабря 2013 года №196 «О возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану» зарегистрировано 18 марта 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1352.
РЕШЕНИЕ от 3 марта 2017 года № 88
О внесении изменений и дополнений в решение XXIII сессии маслихата города Алматы V созыва от 19 декабря 2013 года № 196 «О возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану»
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:
1. Внести в решение XXIII сессии маслихата города Алматы V созыва от 19 декабря 2013 года № 196 «О возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1020, опубликованное 30 января 2014 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы») следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
цифры и слова «6,5 месячного расчетного показателя» заменить цифрой и словами «9 месячных расчетных показателей».
в приложении к указанному решению:
подпункт 2) пункта 1 исключить.
в подпункте 4) пункта 1 слова «(далее – Заключение)» исключить.
пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) справка из учебного заведения.».
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Социальная помощь назначается на период обучения на дому детей с ограниченными возможностями по индивидуальному учебному плану, указанного в справке из учебного заведения (далее – индивидуальный учебный план).».
подпункт 7) пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) окончание срока в индивидуальном учебном плане.».
в пункте 9 слова «Заключения, с периода, указанного в ней» заменить словами «индивидуального учебного плана, с периода, указанного в нем».
2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Р. Бадаеву и заместителя акима города Р. Тауфикова (по согласованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Председатель внеочередной XIV сессии маслихата
города Алматы VІ созыва Е. Еркинбаев
Секретарь маслихата
города Алматы VІ созыва К. Казанбаев