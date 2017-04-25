Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение внеочередной XIV сессии маслихата города Алматы шестого созыва от 3 марта 2017 года № 89 «О внесении изменений в решение XXVI сессии маслихата города Алматы ІІІ созыва от 20 ноября 2006 года № 284 «Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города Алматы» зарегистрировано 14 апреля 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1370.

РЕШЕНИЕ

3 марта 2017 года № 89

О внесении изменений в решение XXVI сессии маслихата города Алматы III созыва от 20 ноября 2006 года № 284 «Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города Алматы»

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Генеральным планом города Алматы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, и представлением акима города Алматы, в целях комплексного благоустройства и эстетической организации городской среды и создания экологической благоприятной, безопасной и социально удобной жизненной среды, маслихат города Алматы шестого созыва РЕШИЛ:

1. Внести в решение XXVI сессии маслихата города Алматы третьего созыва от 20 ноября 2006 года № 284 «Об утверждении Плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города Алматы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 720, опубликованное 21 декабря 2006 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы») следующее изменение:

в приложении 4 к Плану реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон города Алматы, утвержденном указанным решением:

в части Ж-3 Зона малоэтажной застройки (2–3 этажа) без участка, последний абзац изложить в следующей редакции:

«Параметры, зданий расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, ул. Жандосова (от проспекта Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от уровня земли и шириной не более пятнадцати метров, при размещении паркинга в подземной части ширину зданий принимать не более семнадцати метров (в широтном направлении) с меридианальным размещением зданий для пропуска воздушных потоков, за исключением строительства социально значимых объектов в сфере здравоохранения международного уровня в границах юго-восточнее проспекта Аль-Фараби, западнее улицы Байшешека, восточнее улицы Сыргабекова с высотой сооружений не более тридцати семи метров».

2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по строительству и земельным отношениям маслихата города Алматы Адильханова М. А. и заместителя акима города Алматы Макежанова С. А.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель внеочередной

ХІV сессии маслихата

города Алматы шестого созыва Е. Еркинбаев,

секретарь

маслихата города Алматы

шестого созыва К. Казанбаев