Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 101 «Об утверждении перечня социально значимых пассажирских пригородных сообщений города Алматы в области железнодорожного транспорта» зарегистрировано 9 июня 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1378.

РЕШЕНИЕ

24 мая 2017 года № 101

Об утверждении перечня социально значимых пассажирских пригородных сообщений города Алматы в области железнодорожного транспорта

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» в целях обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения на пригородных сообщениях маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень социально значимых пассажирских пригородных сообщений города Алматы в области железнодорожного транспорта, согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Р. Бадаеву и заместителя акима города

Алматы Р. Тауфикова.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва Ш. Умаров

Секретарь маслихата города Алматы

VI созыва К. Казанбаев

Приложение к решению XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 101

Перечень социально значимых пассажирских пригородных сообщений города Алматы

в области железнодорожного транспорта

№ Пригородные сообщения:

1 Алматы I – Узынагаш – Алматы I

2 Алматы I – Капшагай – Алматы I