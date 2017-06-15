Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 102 «Об определении перечня социально значимых автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию в городе Алматы на 2017-2019 годы» зарегистрировано 9 июня 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1379.
РЕШЕНИЕ 24 мая 2017 года № 102
Об определении перечня социально значимых
автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию
в городе Алматы на 2017–2019 годы
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» и приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 августа 2015 года № 883 «Об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров», в целях обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения на городских и пригородных сообщениях, маслихат города Aлматы VІ созыва РЕШИЛ:
1. Определить перечень социально значимых автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию в городе Алматы на 2017-2019 годы, согласно приложению к настоящему решению.
2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Р. Бадаеву и заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова (по согласованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель ХVI сессии маслихата города Алматы
VI созыва Ш. Умаров
Секретарь маслихата города Алматы VI созыва К. Казанбаев
Приложение
к решению XVI-й сессии
маслихата города Алматы
VI-го созыва
от 24 мая 2017 года № 102
Перечень социально значимых автомобильных сообщений,
подлежащих субсидированию в городе Алматы 2017-2019 годы
|№ п/п
|Наименование маршрута
(номер маршрута)
|Вид маршрута (название)
|Тариф на 1 пассажира, определенный в соответствии с Методикой расчета тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным маршрутам, утвержденного приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 октября 2011 года № 614
|Рекомендуемый или действующий тариф на 1 пассажира
|Разница между фактическим и рекомендуемым тарифом
|Прогнозируемый объем субсидирования социально значимого автомобильного сообщения на 3 года в разрезе по годам
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|2017
|2018
|2019
|всего
|1
|Карагайлы – Барыс (№14)
|Городской
|140,70
|80
|61
|73 113 150
|73 113 150
|73 113 150
|219 339 450
|2
|совхоз Алатау - Алтын орда (№15)
|Городской
|152,18
|80
|72
|86 940 810
|86 940 810
|86 940 810
|260 822 430
|3
|Станиславского - Кок Тобе (№21)
|Городской
|200,96
|80
|121
|22 075 200
|22 075 200
|22 075 200
|66 225 600
|4
|посёлок Таужолы-рынок Барлык (№26)
|Городской
|133,77
|80
|54
|22 766 218
|22 766 218
|22 766 218
|68 298 654
|5
|Орбита 2-4 - ГЭС 2(№28)
|Городской
|522,10
|80
|442
|64 546 600
|64 546 600
|64 546 600
|193 639 800
|6
|проспект Аль фараби - дачи Ремизовка (№68)
|Городской
|260,56
|80
|181
|44 485 470
|44 485 470
|44 485 470
|133 456 410
|7
|Автостанция Мост – послёлок Юбилейный (№107)
|Городской
|401,27
|80
|321
|31 426 631
|31 426 631
|31 426 631
|94 279 893
|8
|Алма-Арасан – Школа № 190 (№108)
|Городской
|593,28
|80
|513
|20 579 962
|20 579 962
|20 579 962
|61 739 886
|9
|Калдаякова Жибек жолы - Кок Тобе (№111)
|Городской
|189,34
|80
|109
|29 931 825
|29 931 825
|29 931 825
|89 795 475
|10
|Сулусай - Жибек жолы (№101)
|Городской
|370,41
|80
|290
|42 934 293
|42 934 293
|42 934 293
|128 802 879
|11
|микрорайон Кокжиек - улица Жубанова(№125)
|Городской
|372,79
|80
|293
|144 272 273
|144 272 273
|144 272 273
|432 816 819
|12
|Макатаева – Гончарова(№40)
|Городской
|335,88
|80
|256
|60 707 530
|60 707 530
|60 707 530
|182 122 590