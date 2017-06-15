Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 102 «Об определении перечня социально значимых автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию в городе Алматы на 2017-2019 годы» зарегистрировано 9 июня 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1379.

РЕШЕНИЕ 24 мая 2017 года № 102

Об определении перечня социально значимых

автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию

в городе Алматы на 2017–2019 годы

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» и приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 августа 2015 года № 883 «Об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров», в целях обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения на городских и пригородных сообщениях, маслихат города Aлматы VІ созыва РЕШИЛ:

1. Определить перечень социально значимых автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию в городе Алматы на 2017-2019 годы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Р. Бадаеву и заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова (по согласованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти

календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель ХVI сессии маслихата города Алматы

VI созыва Ш. Умаров

Секретарь маслихата города Алматы VI созыва К. Казанбаев

Приложение

к решению XVI-й сессии

маслихата города Алматы

VI-го созыва

от 24 мая 2017 года № 102

Перечень социально значимых автомобильных сообщений,

подлежащих субсидированию в городе Алматы 2017-2019 годы