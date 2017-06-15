15 июня 2017 В городе 69-15.06.2017 17

Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 102 «Об определении перечня социально значимых автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию в городе Алматы на 2017-2019 годы» зарегистрировано 9 июня 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1379.

РЕШЕНИЕ 24 мая 2017 года № 102
Об определении перечня социально значимых
автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию
в городе Алматы на 2017–2019 годы
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» и приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 августа 2015 года № 883 «Об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров», в целях обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения на городских и пригородных сообщениях, маслихат города Aлматы VІ созыва РЕШИЛ:
1. Определить перечень социально значимых автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию в городе Алматы на 2017-2019 годы, согласно приложению к настоящему решению.
2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Р. Бадаеву и заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова (по согласованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель ХVI сессии маслихата города Алматы
VI созыва Ш. Умаров
Секретарь маслихата города Алматы VI созыва К. Казанбаев

Приложение

к решению XVI-й сессии

маслихата города Алматы

VI-го созыва

от 24 мая 2017 года № 102

 

 

Перечень социально значимых автомобильных сообщений,

подлежащих субсидированию в городе Алматы 2017-2019 годы

№ п/п Наименование маршрута
(номер маршрута)		 Вид маршрута (название) Тариф на 1 пассажира, определенный в соответствии с Методикой расчета тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным маршрутам, утвержденного приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 октября 2011 года № 614 Рекомендуемый или действующий тариф на 1 пассажира Разница между фактическим и рекомендуемым тарифом Прогнозируемый объем субсидирования социально значимого автомобильного сообщения на 3 года в разрезе по годам
1 2 3 4 5 6 7
2017 2018 2019 всего
1 Карагайлы – Барыс (№14) Городской 140,70 80 61 73 113 150 73 113 150 73 113 150 219 339 450
2 совхоз Алатау - Алтын орда (№15) Городской 152,18 80 72 86 940 810 86 940 810 86 940 810 260 822 430
3 Станиславского - Кок Тобе (№21) Городской 200,96 80 121 22 075 200 22 075 200 22 075 200 66 225 600
4 посёлок Таужолы-рынок Барлык (№26) Городской 133,77 80 54 22 766 218 22 766 218 22 766 218 68 298 654
5 Орбита 2-4 - ГЭС 2(№28) Городской 522,10 80 442 64 546 600 64 546 600 64 546 600 193 639 800
6 проспект Аль фараби - дачи Ремизовка (№68) Городской 260,56 80 181 44 485 470 44 485 470 44 485 470 133 456 410
7 Автостанция Мост – послёлок Юбилейный (№107) Городской 401,27 80 321 31 426 631 31 426 631 31 426 631 94 279 893
8 Алма-Арасан – Школа № 190 (№108) Городской 593,28 80 513 20 579 962 20 579 962 20 579 962 61 739 886
9 Калдаякова Жибек жолы - Кок Тобе (№111) Городской 189,34 80 109 29 931 825 29 931 825 29 931 825 89 795 475
10 Сулусай - Жибек жолы (101) Городской 370,41 80 290 42 934 293 42 934 293 42 934 293 128 802 879
11 микрорайон Кокжиек - улица Жубанова(№125) Городской 372,79 80 293 144 272 273 144 272 273 144 272 273 432 816 819
12 Макатаева – Гончарова(№40) Городской 335,88 80 256 60 707 530 60 707 530 60 707 530 182 122 590