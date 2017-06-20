Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 104 «О дополнительном предоставлении лекарственных средств» зарегистрировано 15 июня 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1380.

РЕШЕНИЕ 24 мая 2017 года № 104

О дополнительном предоставлении

лекарственных средств

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 9 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», маслихат города Aлматы VІ-го созыва РЕШИЛ:

1. Дополнительно предоставить лекарственные средства «Агалнидаза (Фабразим)», «Ритуксимаб (Мабтера)», «Инфликсимаб», «Рилузол (Боризол)», «Элтромбопаг (Револейд)» отдельным категориям граждан, больных орфанными и редкими заболеваниями, при амбулаторном лечении бесплатно.

2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы Х. Есенову и заместителя акима города Алматы Р. Тауфикова.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

ХVI сессии маслихата

города Алматы VI созыва Ш. Умаров

Секретарь маслихата

города Алматы VI созыва К. Казанбаев