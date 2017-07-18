ИНФОРМАЦИЯ о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение внеочередной XVІI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 29 июня 2017 года № 123 «О признании утратившим силу решение маслихата города Алматы от 23 июня 1998 года «О демонополизации городского пассажирского транспорта общего пользования и формирования рынка транспортных услуг» зарегистрировано 12 июля 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1391.

РЕШЕНИЕ 29 июня 2017 года № 123

О признании утратившим силу решение маслихата города Алматы от 23 июня 1998 года

«О демонополизации городского пассажирского транспорта общего пользования и формирования рынка транспортных услуг»

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О правовых актах» и Правилами проведения правового мониторинга, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2016 года № 486, маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение маслихата города Алматы от 23 июня 1998 года «О демонополизации городского пассажирского транспорта общего пользования и формирования рынка транспортных услуг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 03 августа 1998 года за № 21).

2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель внеочередной ХVIІ сессии

маслихата города Алматы VІ созыва

М. Хасенов

Секретарь маслихата города Алматы VІ созыва К. Казанбаев