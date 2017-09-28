ИНФОРМАЦИЯ о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение ХХI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года № 146 «Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы» зарегистрировано 22 сентября 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1405.

Решение 15 сентября 2017 года № 146

Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы

В соответствии с подпунктом 2) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан, маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку

и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по развитию предпринимательства и коммунального хозяйства маслихата города Алматы К. Авершина

и заместителя акима города Алматы С. Макежанова (по согласованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие с 1 июля 2018 года

и подлежит официальному опубликованию.

Председатель XXI сессии маслихата города Алматы

VI созыва М. Абдуллаев

Секретарь маслихата города Алматы

VI созыва К. Казанбаев

Приложение к решению XXI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года № 146

Тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы

№ Наименование Расчетная единица Цена, в тенге (с НДС) 1. Тариф на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов: Физические лица благоустроенного и неблагоустроенного домовладения 1 житель в месяц 553,04 1.2. Юридические лица и субъекты частного предпринимательства 1 кубический метр 2288,46 2. Тариф на переработку и захоронение твердых бытовых отходов для юридических лиц и субъектов частного предпринимательства 1 тонна 5600

Примечание: НДС – налог на добавленную стоимость.