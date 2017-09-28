ИНФОРМАЦИЯ о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение ХХI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года № 146 «Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы» зарегистрировано 22 сентября 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1405.
Решение 15 сентября 2017 года № 146
Об утверждении тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы
В соответствии с подпунктом 2) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан, маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку
и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы, согласно приложению к настоящему решению.
2. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по развитию предпринимательства и коммунального хозяйства маслихата города Алматы К. Авершина
и заместителя акима города Алматы С. Макежанова (по согласованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие с 1 июля 2018 года
и подлежит официальному опубликованию.
Председатель XXI сессии маслихата города Алматы
VI созыва М. Абдуллаев
Секретарь маслихата города Алматы
VI созыва К. Казанбаев
Приложение к решению XXI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года № 146
Тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы
|№
|Наименование
|Расчетная единица
|
Цена, в тенге
(с НДС)
|1.
|
Тариф на сбор, вывоз, утилизацию,
переработку и захоронение
твердых бытовых отходов:
|Физические лица благоустроенного и неблагоустроенного домовладения
|1 житель в месяц
|553,04
|1.2.
|Юридические лица и субъекты частного предпринимательства
|1 кубический метр
|
2288,46
|2.
|Тариф на переработку и захоронение твердых бытовых отходов для юридических лиц и субъектов частного предпринимательства
|
1 тонна
|
5600
Примечание: НДС – налог на добавленную стоимость.