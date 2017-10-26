Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение внеочередной ХХІI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 6 октября 2017 года № 159 «Об определении перечня социально значимых сообщений в городе Алматы на 2017-2019 годы» зарегистрировано 24 октября 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1413.

Решение от 6 октября 2017 года № 159

Об определении перечня социально значимых сообщений в городе Алматы на 2017–2019 годы

В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» и приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 августа 2015 года № 883 «Об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров», маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:

1. Определить перечень социально значимых сообщений в городе Алматы на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 102 «Об определении перечня социально значимых автомобильных сообщений, подлежащих субсидированию в городе Алматы на 2017-2019 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1379, опубликованное 15 июня 2017 года в газетах «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы»).

3. Аппарату маслихата города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, последующее официальное опубликование в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе маслихата города Алматы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта маслихата города Алматы Р. Бадаеву.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель внеочередной XXII сессии маслихата города Алматы VI созыва Н. Ниязова.

Секретарь маслихата города Алматы VI созыва К. Казанбаев

Приложение к решению внеочередной XXII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 6 октября 2017 года № 159

Перечень социально значимых сообщений в городе Алматы на 2017–2019 годы