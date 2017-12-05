Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение ХХІІI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 17 ноября 2017 года № 164 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» зарегистрировано 28 ноября 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1428.
РЕШЕНИЕ 17 ноября 2017 года № 164
О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года №66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьями 6, 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» по инициативе депутатов маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:
1. Внести в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1333, опубликовано 29 декабря 2016 года в газете «Алматы ақшамы» № 154-156 и 29 декабря 2016 года в газете «Вечерний Алматы» № 155-156) с изменениями, внесенными решением внеочередной XIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 3 марта 2017 года № 78 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1349, опубликовано 16 марта 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 32-33 и 16 марта 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 32), с изменениями, внесенными решением XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 99 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1376, опубликовано 1 июня 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 64 и 1 июня 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 63), с изменениями, внесенными решением внеочередной XVII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 29 июня 2017 года № 121 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года №66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1385, опубликовано 4 июля 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 78 и 4 июля 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 77–78), с изменениями, внесенными решением XIX сессии маслихата города Алматы VI созыва от 11 августа 2017 года № 133 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года №66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1399, опубликовано 22 августа 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 98 и 22 августа 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 105-106), с изменениями, внесенными решением XXII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 6 октября 2017 года № 158 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года №66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1412, опубликовано 14 октября 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 120 и 14 октября 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 130–131), следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «507 179 293,3» заменить цифрами «503 984 443,3»;
в строке «налоговым поступлениям» цифры «360 000 000» заменить цифрами «356 291 348»;
в строке «неналоговым поступлениям» цифры «40 089 496,3» заменить цифрами «40 198 441,3»;
в строке «поступлениям трансфертов» цифры «96 424 189» заменить цифрами «96 829 046».
в подпункте 2):
цифры «507 214 022,4» заменить цифрами «503 989 596,4».
в подпункте 3):
цифры «12 527 733,3» заменить цифрами «12 759 489,3».
в подпункте 4):
цифры «27 287 729,2» заменить цифрами «26 409 597,2»;
в строке «приобретение финансовых активов» цифры «27 449 583,2» заменить цифрами «27 210 009,2».
в подпункте 5):
цифры «-39 850 191,6» заменить цифрами «-39 174 239,6».
в подпункте 6):
цифры «39 850 191,6» заменить цифрами «39 174 239,6».
в пункте 6 цифры «5 493 226» заменить цифрами «5 301 632»;
в пункте 7 цифры «5 532 186» заменить цифрами «5 316 143»;
в пункте 8 цифры «23 135 893» заменить цифрами «23 503 286»;
в пункте 9 цифры «103 269 552» заменить цифрами «101 699 520,1»;
в пункте 10 цифры «50 350 431» заменить цифрами «52 174 230»;
в пункте 11 цифры «19 024 599» заменить цифрами «18 014 185»;
в пункте 12 цифры «77 347 841» заменить цифрами «76 442 683»;
в пункте 13 цифры «26 943 042» заменить цифрами «26 758 380»;
в пункте 14 цифры «17 369 947» заменить цифрами «18 273 041»;
в пункте 15 цифры «20 123 729,9» заменить цифрами «18 101 611,9»;
в пункте 16 цифры «2 505 600» заменить цифрами «2 493 856»;
в пункте 17 цифры «44 143 420» заменить цифрами «43 938 750»;
в пункте 18 цифры «36 646 429,2» заменить цифрами «36 137 388,2».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.
3. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на интернет-ресурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по экономике и бюджету маслихата города Алматы С. Козлова и заместителя акима города Алматы А. Жунусову (по согласованию).
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель XXIII сессии маслихата
города Алматы VI созыва Н. Ниязова
Секретарь маслихата
города Алматы VI созыва К. Казанбаев
|Приложение 1
|к решению XXIII-й сессии
|маслихата города Алматы VI-го созыва
|от 17 ноября 2017 года № 164
|Приложение 1
|к решению XII-й сессии
|маслихата города Алматы VI-го созыва
|от 9 декабря 2016 года № 66
|
Бюджет города Алматы на 2017 год
|Категория
|Сумма, тыс.тенге
|Класс
|Наименование
|Подкласс
|Специфика
|1
|2
|3
|I. Доходы
|503 984 443,3
|1
|Налоговые поступления
|356 291 348
|01
|Подоходный налог
|178 404 014
|2
|Индивидуальный подоходный налог
|178 404 014
|03
|Социальный налог
|121 491 000
|1
|Социальный налог
|121 491 000
|04
|Налоги на собственность
|35 099 200
|1
|Налоги на имущество
|21 372 200
|3
|Земельный налог
|2 910 300
|4
|Налог на транспортные средства
|10 813 000
|5
|Единый земельный налог
|3 700
|05
|Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|16 797 134
|2
|Акцизы
|8 837 700
|3
|Поступления за использование природных и других ресурсов
|1 994 300
|4
|Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|5 535 496
|5
|Налог на игорный бизнес
|429 638
|08
|Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и(или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|4 500 000
|1
|Государственная пошлина
|4 500 000
|2
|Неналоговые поступления
|40 198 441,3
|01
|Доходы от государственной собственности
|958 545
|1
|Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|195 786
|4
|Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|103 215
|1
|2
|3
|5
|Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|610 000
|7
|Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|49 544
|02
|Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|1 000
|1
|Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|1 000
|06
|Прочие неналоговые поступления
|39 238 896,3
|1
|Прочие неналоговые поступления
|39 238 896,3
|3
|Поступления от продажи основного капитала
|10 665 608
|01
|Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|9 325 608
|1
|Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|9 325 608
|03
|Продажа земли и нематериальных активов
|1 340 000
|1
|Продажа земли
|1 300 000
|2
|Продажа нематериальных активов
|40 000
|4
|Поступления трансфертов
|96 829 046
|02
|Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|96 829 046
|1
|Трансферты из республиканского бюджета
|96 829 046
|Функциональная группа
|Сумма, тыс.тенге
|Функциональная подгруппа
|Администратор бюджетных программ
|Программа
|Наименование
|II. Затраты
|503 989 596,4
|01
|Государственные услуги общего характера
|5 301 632
|111
|Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
|65 890
|001
|Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
|62 849
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|3 041
|121
|Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|2 323 091
|001
|Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
|1 461 058
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|801 235
|013
|Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
|60 798
|123
|Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|1 235 685
|1
|2
|3
|001
|Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|1 207 028
|022
|Капитальные расходы государственного органа
|28 657
|379
|Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
|202 200
|001
|Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
|194 059
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|8 141
|356
|Управление финансов города республиканского значения, столицы
|315 179
|001
|Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|285 043
|010
|Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|5 017
|011
|Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|20 036
|014
|Капитальные расходы государственного органа
|5 083
|357
|Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|298 417
|001
|Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|288 065
|004
|Капитальные расходы государственного органа
|10 352
|369
|Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
|350 173
|001
|Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
|334 173
|005
|Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|16 000
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|510 997
|061
|Развитие объектов государственных органов
|510 997
|02
|Оборона
|5 316 143
|121
|Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|62 322
|010
|Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|52 674
|011
|Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
|9 648
|121
|Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|3 479 736
|014
|Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы
|964 131
|1
|2
|3
|015
|Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий
|2 515 605
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|2
|030
|Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|2
|387
|Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|1 774 083
|003
|Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|1 206 710
|004
|Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы
|567 373
|03
|Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|23 503 286
|352
|Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|19 940 609
|001
|Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
|10 683 020
|003
|Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|18 000
|007
|Капитальные расходы государственного органа
|8 910 562
|012
|Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
|115 265
|013
|Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
|38 384
|014
|Организация содержания служебных животных
|43 610
|025
|Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения
|131 768
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|834 915
|021
|Строительство объектов общественного порядка и безопасности
|834 915
|348
|Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|2 727 762
|004
|Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|2 727 762
|04
|Образование
|101 699 520,1
|123
|Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|14 969 951
|004
|Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|2 216 178
|1
|2
|3
|041
|Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|12 753 773
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|3 989 777
|006
|Сейсмоусиление детских дошкольных организаций в городе Алматы
|1 664 756
|037
|Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|2 325 021
|360
|Управление образования города республиканского значения, столицы
|45 076 892
|003
|Общеобразовательное обучение
|39 379 948
|004
|Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
|2 435 004
|005
|Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|1 368 693
|008
|Дополнительное образование для детей
|1 873 680
|019
|Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
|19 567
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|16 963 089,1
|027
|Сейсмоусиление организаций среднего образования в городе Алматы
|11 729 236
|028
|Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|5 233 853,1
|381
|Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|2 528 593
|006
|Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|2 159 307
|007
|Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|369 286
|353
|Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|291 913
|043
|Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|291 913
|360
|Управление образования города республиканского значения, столицы
|11 001 552
|018
|Организация профессионального обучения
|17 840
|024
|Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|10 983 712
|352
|Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|2 657
|006
|Повышение квалификации и переподготовка кадров
|2 657
|353
|Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|485 605
|003
|Повышение квалификации и переподготовка кадров
|485 605
|1
|2
|3
|360
|Управление образования города республиканского значения, столицы
|495 800
|038
|Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
|495 800
|360
|Управление образования города республиканского значения, столицы
|5 893 691
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|189 581
|006
|Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
|529 299
|007
|Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
|2 688 162
|009
|Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
|398 075
|013
|Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|220 877
|014
|Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|138 984
|021
|Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|252 642
|027
|Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|6 902
|067
|Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|1 469 169
|05
|Здравоохранение
|52 174 230
|353
|Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|736 000
|004
|Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
|736 000
|353
|Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|1 498 445
|005
|Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
|1 005 348
|006
|Услуги по охране материнства и детства
|226 230
|007
|Пропаганда здорового образа жизни
|266 867
|1
|2
|3
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|6 988 567
|009
|Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы
|1 152 486
|038
|Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|5 836 081
|353
|Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|16 650 079
|009
|Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
|7 255 670
|019
|Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
|384 627
|020
|Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
|1 708 613
|021
|Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
|662 321
|022
|Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов
|1 922 718
|026
|Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
|2 064 792
|027
|Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|2 509 245
|036
|Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
|142 093
|353
|Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|6 928 383
|014
|Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
|6 274 497
|038
|Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|459 398
|039
|Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами
|194 488
|353
|Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|7 463 058
|011
|Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
|7 437 277
|1
|2
|3
|029
|Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
|25 781
|353
|Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|10 353 387
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|368 514
|008
|Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|966 837
|013
|Проведение патологоанатомического вскрытия
|283 074
|016
|Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|5 023
|018
|Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|137 931
|030
|Капитальные расходы государственного органа
|5 601
|033
|Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|8 586 407
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|1 556 311
|010
|Капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения в городе Алматы
|1 556 311
|06
|Социальная помощь и социальное обеспечение
|18 014 185
|355
|Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
|2 331 394
|002
|Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|499 998
|006
|Государственная адресная социальная помощь
|13 638
|012
|Государственные пособия на детей до 18 лет
|44 316
|020
|Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|988 231
|021
|Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
|265 633
|022
|Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|494 057
|048
|Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|25 521
|360
|Управление образования города республиканского значения, столицы
|975 953
|1
|2
|3
|016
|Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|895 385
|037
|Социальная реабилитация
|80 568
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|2 215 469
|039
|Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|2 215 469
|123
|Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|411 751
|003
|Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|411 751
|348
|Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|4 140 111
|017
|Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|4 140 111
|355
|Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
|6 130 123
|003
|Программа занятости
|1 380 848
|007
|Оказание жилищной помощи
|32 055
|008
|Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|1 058 509
|009
|Социальная поддержка инвалидов
|1 717 020
|015
|Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|1 304 905
|016
|Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|131 904
|018
|Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|205 606
|030
|Обеспечение деятельности центров занятости
|299 276
|355
|Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
|1 684 387
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|582 423
|013
|Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|28 807
|019
|Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|315 186
|028
|Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|93 323
|1
|2
|3
|045
|Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
|449 942
|053
|Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|155 800
|067
|Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|58 906
|362
|Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|25 032
|077
|Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
|25 032
|388
|Управление государственной инспекции труда и миграции города Алматы
|99 965
|001
|Услуги по реализации государственной политики в области миграции и регулирования трудовых отношений на местном уровне
|94 065
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|5 900
|07
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|76 442 683
|351
|Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
|12 518 852
|010
|Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|12 518 852
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|791 871
|008
|Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|791 871
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|11 608 346
|012
|Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|8 973 460
|017
|Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|2 634 886
|383
|Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы
|610 412
|001
|Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
|392 563
|007
|Капитальные расходы государственного органа
|17 849
|009
|Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|200 000
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|19 716 765
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства
|157 549
|004
|Газификация населенных пунктов
|13 505
|005
|Развитие коммунального хозяйства
|117 180
|1
|2
|3
|006
|Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|140 690
|007
|Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|18 584 455
|016
|Капитальные расходы государственного органа
|2 120
|028
|Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы
|495 186
|067
|Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|206 080
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|7 041 753
|013
|Развитие благоустройства города
|7 041 753
|123
|Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|24 068 684
|008
|Освещение улиц населенных пунктов
|1 964 884
|009
|Обеспечение санитарии населенных пунктов
|9 068 378
|010
|Содержание мест захоронений и погребение безродных
|236 000
|011
|Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|12 799 422
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|86 000
|041
|Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
|86 000
|08
|Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|26 758 380
|123
|Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|549 323
|006
|Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|549 323
|347
|Управление культуры и архивов города республиканского значения, столицы
|6 041 570
|004
|Поддержка культурно-досуговой работы
|4 431 853
|005
|Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|442 748
|006
|Увековечение памяти деятелей государства
|1 000
|007
|Поддержка театрального и музыкального искусства
|526 380
|008
|Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков
|639 589
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|8 068
|015
|Развитие объектов спорта
|8 068
|381
|Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|15 184 477
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|62 754
|1
|2
|3
|002
|Проведение спортивных соревнований на местном уровне
|1 711 013
|003
|Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|4 200 027
|005
|Капитальные расходы государственного органа
|1 280
|009
|Организация и проведение мероприятий Всемирной зимней универсиады 2017 года
|7 667 829
|016
|Обеспечение функционирования государственных городских спортивных организаций
|1 541 574
|347
|Управление культуры и архивов города республиканского значения, столицы
|751 520
|009
|Обеспечение функционирования городских библиотек
|476 720
|010
|Обеспечение сохранности архивного фонда
|274 800
|362
|Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|1 642 835
|005
|Услуги по проведению государственной информационной политики
|1 642 835
|363
|Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
|119 947
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
|69 901
|002
|Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|50 046
|399
|Управление туризма и внешних связей города республиканского значения, столицы
|1 129 126
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей
|65 890
|002
|Регулирование туристской деятельности
|1 050 085
|004
|Капитальные расходы государственного органа
|13 151
|347
|Управление культуры и архивов города республиканского значения, столицы
|146 658
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и архивов
|84 612
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|321
|032
|Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|61 725
|362
|Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|471 137
|001
|Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
|460 834
|007
|Капитальные расходы государственного органа
|3 500
|032
|Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|6 803
|377
|Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
|477 325
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
|151 086
|004
|Капитальные расходы государственного органа
|554
|1
|2
|3
|005
|Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|325 685
|381
|Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|236 394
|008
|Обеспечение деятельности Международного комплекса лыжных трамплинов
|236 394
|09
|Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|18 273 041
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|17 712 743
|012
|Развитие теплоэнергетической системы
|17 712 743
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|560 298
|009
|Проведение ремонтно-восстановительных работ кабелей электроснабжения
|559 811
|029
|Развитие газотранспортной системы
|487
|10
|Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|18 101 611,9
|349
|Управление сельского хозяйства и ветеринарии города реcпубликанского значения, столицы
|3 854 009
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
|332 582
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|11 321
|011
|Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
|1 144
|016
|Проведение противоэпизоотических мероприятий
|138 552
|018
|Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|85 303
|025
|Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|176 410
|032
|Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|15 775
|043
|Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|3 974
|050
|Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|758 551
|055
|Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
|730 878
|1
|2
|3
|056
|Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|1 599 519
|354
|Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
|467 904
|009
|Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|467 904
|354
|Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
|12 879 335,9
|001
|Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|114 067
|004
|Мероприятия по охране окружающей среды
|6 610 115,6
|005
|Развитие объектов охраны окружающей среды
|1 452 544,3
|006
|Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|303 911
|032
|Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|4 398 698
|351
|Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
|835 275
|001
|Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы
|124 739
|003
|Регулирование земельных отношений
|698 886
|008
|Капитальные расходы государственного органа
|11 650
|391
|Управление по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы
|65 088
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
|59 646
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|5 442
|11
|Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|2 493 856
|365
|Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
|2 208 492
|001
|Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
|272 187
|002
|Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
|1 932 744
|005
|Капитальные расходы государственного органа
|3 561
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|146 800
|1
|2
|3
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|140 248
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|6 552
|390
|Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
|138 564
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|126 364
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|12 200
|12
|Транспорт и коммуникации
|34 958 750
|348
|Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|29 386 407
|007
|Развитие транспортной инфраструктуры
|17 664 192
|016
|Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|11 722 215
|348
|Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|5 572 343
|001
|Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог на местном уровне
|159 398
|005
|Обеспечение эксплуатации автоматизированной системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
|377 532
|008
|Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном
|3 702 217
|009
|Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
|621 045
|011
|Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
|712 151
|13
|Прочие
|17 907 379
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|5 827 745
|040
|Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|5 827 745
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|130 415
|020
|Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020"
|130 415
|393
|Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы
|4 759 531
|005
|Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020"
|309 640
|1
|2
|3
|017
|Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020"
|4 057 538
|018
|Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020"
|291 000
|027
|Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
|101 353
|356
|Управление финансов города республиканского значения, столицы
|6 254 915
|013
|Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
|6 254 915
|357
|Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|371 431
|003
|Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|371 431
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|3 913
|018
|Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий"
|3 913
|373
|Управление строительства города республиканского значения, столицы
|231 796
|031
|Строительство комплекса административных зданий
|231 796
|393
|Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы
|327 633
|001
|Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационного развития
|133 924
|003
|Капитальные расходы государственного органа
|750
|004
|Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|192 959
|14
|Обслуживание долга
|533 984
|356
|Управление финансов города республиканского значения, столицы
|533 984
|005
|Обслуживание долга местных исполнительных органов
|7 489
|1
|2
|3
|018
|Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|526 495
|15
|Трансферты
|102 510 915,4
|356
|Управление финансов города республиканского значения, столицы
|102 510 915,4
|006
|Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|1 955 954,2
|007
|Бюджетные изъятия
|95 217 756
|016
|Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|773 132,9
|024
|Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
|267 191
|053
|Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|4 296 881,3
|III. Чистое бюджетное кредитование
|12 759 489,3
|Бюджетные кредиты
|13 231 343
|07
|Жилищно - коммунальное хозяйство
|10 310 923
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|9 310 923
|046
|Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|9 310 923
|383
|Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы
|1 000 000
|012
|Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов
|1 000 000
|13
|Прочие
|2 920 420
|393
|Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы
|2 920 420
|069
|Кредитование на содействие развитию предпринимательства в городе республиканского значения
|2 920 420
|05
|Погашение бюджетных кредитов
|471 853,7
|01
|Погашение бюджетных кредитов
|471 853,7
|1
|Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|92 292
|1
|2
|3
|11
|Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам
|92 292
|2
|Возврат сумм бюджетных кредитов
|379 561,7
|02
|Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|379 561,7
|IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|26 409 597,2
|Приобретение финансовых активов
|27 210 009,2
|12
|Транспорт и коммуникации
|8 980 000
|348
|Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|8 980 000
|019
|Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена
|8 980 000
|13
|Прочие
|18 230 009,2
|121
|Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|223 906
|065
|Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|223 906
|348
|Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|13 037 440
|065
|Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|13 037 440
|354
|Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
|1 064 373,2
|065
|Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|1 064 373,2
|356
|Управление финансов города республиканского значения
|165 821
|012
|Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|165 821
|371
|Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|756 757
|065
|Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|756 757
|383
|Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы
|2 981 712
|065
|Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|2 981 712
|06
|Поступления от продажи финансовых активов государства
|800 412
|01
|Поступления от продажи финансовых активов государства
|800 412
|1
|2
|3
|1
|Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|800 412
|02
|Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности
|205 040
|05
|Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий
|595 372
|V. Дефицит бюджета
|-39 174 239,6
|VI. Финансирование дефицита бюджета
|39 174 239,6
Председатель
XXIII-й сессии маслихата
города Алматы VI-го созыва Н. Ниязова
Секретарь маслихата
города Алматы VI-го созыва К. Казанбаев