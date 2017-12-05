Информация о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение ХХІІI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 17 ноября 2017 года № 164 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» зарегистрировано 28 ноября 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1428.

РЕШЕНИЕ 17 ноября 2017 года № 164

О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года №66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы»

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьями 6, 7 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» по инициативе депутатов маслихат города Алматы VI созыва РЕШИЛ:

1. Внести в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1333, опубликовано 29 декабря 2016 года в газете «Алматы ақшамы» № 154-156 и 29 декабря 2016 года в газете «Вечерний Алматы» № 155-156) с изменениями, внесенными решением внеочередной XIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 3 марта 2017 года № 78 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1349, опубликовано 16 марта 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 32-33 и 16 марта 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 32), с изменениями, внесенными решением XVI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 24 мая 2017 года № 99 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1376, опубликовано 1 июня 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 64 и 1 июня 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 63), с изменениями, внесенными решением внеочередной XVII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 29 июня 2017 года № 121 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года №66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1385, опубликовано 4 июля 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 78 и 4 июля 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 77–78), с изменениями, внесенными решением XIX сессии маслихата города Алматы VI созыва от 11 августа 2017 года № 133 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года №66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1399, опубликовано 22 августа 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 98 и 22 августа 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 105-106), с изменениями, внесенными решением XXII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 6 октября 2017 года № 158 «О внесении изменений в решение XII сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года №66 «О бюджете города Алматы на 2017–2019 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1412, опубликовано 14 октября 2017 года в газете «Алматы ақшамы» № 120 и 14 октября 2017 года в газете «Вечерний Алматы» № 130–131), следующие изменения:

в пункте 1:

в подпункте 1):

цифры «507 179 293,3» заменить цифрами «503 984 443,3»;

в строке «налоговым поступлениям» цифры «360 000 000» заменить цифрами «356 291 348»;

в строке «неналоговым поступлениям» цифры «40 089 496,3» заменить цифрами «40 198 441,3»;

в строке «поступлениям трансфертов» цифры «96 424 189» заменить цифрами «96 829 046».

в подпункте 2):

цифры «507 214 022,4» заменить цифрами «503 989 596,4».

в подпункте 3):

цифры «12 527 733,3» заменить цифрами «12 759 489,3».

в подпункте 4):

цифры «27 287 729,2» заменить цифрами «26 409 597,2»;

в строке «приобретение финансовых активов» цифры «27 449 583,2» заменить цифрами «27 210 009,2».

в подпункте 5):

цифры «-39 850 191,6» заменить цифрами «-39 174 239,6».

в подпункте 6):

цифры «39 850 191,6» заменить цифрами «39 174 239,6».

в пункте 6 цифры «5 493 226» заменить цифрами «5 301 632»;

в пункте 7 цифры «5 532 186» заменить цифрами «5 316 143»;

в пункте 8 цифры «23 135 893» заменить цифрами «23 503 286»;

в пункте 9 цифры «103 269 552» заменить цифрами «101 699 520,1»;

в пункте 10 цифры «50 350 431» заменить цифрами «52 174 230»;

в пункте 11 цифры «19 024 599» заменить цифрами «18 014 185»;

в пункте 12 цифры «77 347 841» заменить цифрами «76 442 683»;

в пункте 13 цифры «26 943 042» заменить цифрами «26 758 380»;

в пункте 14 цифры «17 369 947» заменить цифрами «18 273 041»;

в пункте 15 цифры «20 123 729,9» заменить цифрами «18 101 611,9»;

в пункте 16 цифры «2 505 600» заменить цифрами «2 493 856»;

в пункте 17 цифры «44 143 420» заменить цифрами «43 938 750»;

в пункте 18 цифры «36 646 429,2» заменить цифрами «36 137 388,2».

2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к данному решению.

3. Аппарату маслихата города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на интернет-ресурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по экономике и бюджету маслихата города Алматы С. Козлова и заместителя акима города Алматы А. Жунусову (по согласованию).

5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

Председатель XXIII сессии маслихата

города Алматы VI созыва Н. Ниязова

Секретарь маслихата

города Алматы VI созыва К. Казанбаев

Приложение 1 к решению XXIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 17 ноября 2017 года № 164 Приложение 1 к решению XII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 9 декабря 2016 года № 66 Бюджет города Алматы на 2017 год

Категория Сумма, тыс.тенге Класс Наименование Подкласс Специфика 1 2 3 I. Доходы 503 984 443,3 1 Налоговые поступления 356 291 348 01 Подоходный налог 178 404 014 2 Индивидуальный подоходный налог 178 404 014 03 Социальный налог 121 491 000 1 Социальный налог 121 491 000 04 Налоги на собственность 35 099 200 1 Налоги на имущество 21 372 200 3 Земельный налог 2 910 300 4 Налог на транспортные средства 10 813 000 5 Единый земельный налог 3 700 05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 16 797 134 2 Акцизы 8 837 700 3 Поступления за использование природных и других ресурсов 1 994 300 4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 5 535 496 5 Налог на игорный бизнес 429 638 08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и(или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами 4 500 000 1 Государственная пошлина 4 500 000 2 Неналоговые поступления 40 198 441,3 01 Доходы от государственной собственности 958 545 1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 195 786 4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности 103 215 1 2 3 5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 610 000 7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 49 544 02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 1 000 1 Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 1 000 06 Прочие неналоговые поступления 39 238 896,3 1 Прочие неналоговые поступления 39 238 896,3 3 Поступления от продажи основного капитала 10 665 608 01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 9 325 608 1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 9 325 608 03 Продажа земли и нематериальных активов 1 340 000 1 Продажа земли 1 300 000 2 Продажа нематериальных активов 40 000 4 Поступления трансфертов 96 829 046 02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 96 829 046 1 Трансферты из республиканского бюджета 96 829 046

Функциональная группа Сумма, тыс.тенге Функциональная подгруппа Администратор бюджетных программ Программа Наименование II. Затраты 503 989 596,4 01 Государственные услуги общего характера 5 301 632 111 Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы 65 890 001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы 62 849 003 Капитальные расходы государственного органа 3 041 121 Аппарат акима города республиканского значения, столицы 2 323 091 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы 1 461 058 003 Капитальные расходы государственного органа 801 235 013 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы 60 798 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 1 235 685 1 2 3 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 1 207 028 022 Капитальные расходы государственного органа 28 657 379 Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы 202 200 001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы 194 059 003 Капитальные расходы государственного органа 8 141 356 Управление финансов города республиканского значения, столицы 315 179 001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью 285 043 010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 5 017 011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность 20 036 014 Капитальные расходы государственного органа 5 083 357 Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы 298 417 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования 288 065 004 Капитальные расходы государственного органа 10 352 369 Управление по делам религий города республиканского значения, столицы 350 173 001 Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне 334 173 005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 16 000 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 510 997 061 Развитие объектов государственных органов 510 997 02 Оборона 5 316 143 121 Аппарат акима города республиканского значения, столицы 62 322 010 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 52 674 011 Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы 9 648 121 Аппарат акима города республиканского значения, столицы 3 479 736 014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы 964 131 1 2 3 015 Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий 2 515 605 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 2 030 Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций 2 387 Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы 1 774 083 003 Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений 1 206 710 004 Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы 567 373 03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 23 503 286 352 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы 19 940 609 001 Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы 10 683 020 003 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка 18 000 007 Капитальные расходы государственного органа 8 910 562 012 Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов 115 265 013 Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке 38 384 014 Организация содержания служебных животных 43 610 025 Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения 131 768 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 834 915 021 Строительство объектов общественного порядка и безопасности 834 915 348 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы 2 727 762 004 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 2 727 762 04 Образование 101 699 520,1 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 14 969 951 004 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 2 216 178 1 2 3 041 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 12 753 773 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 3 989 777 006 Сейсмоусиление детских дошкольных организаций в городе Алматы 1 664 756 037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения 2 325 021 360 Управление образования города республиканского значения, столицы 45 076 892 003 Общеобразовательное обучение 39 379 948 004 Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам 2 435 004 005 Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования 1 368 693 008 Дополнительное образование для детей 1 873 680 019 Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы 19 567 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 16 963 089,1 027 Сейсмоусиление организаций среднего образования в городе Алматы 11 729 236 028 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования 5 233 853,1 381 Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы 2 528 593 006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 2 159 307 007 Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования 369 286 353 Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы 291 913 043 Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования 291 913 360 Управление образования города республиканского значения, столицы 11 001 552 018 Организация профессионального обучения 17 840 024 Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования 10 983 712 352 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы 2 657 006 Повышение квалификации и переподготовка кадров 2 657 353 Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы 485 605 003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 485 605 1 2 3 360 Управление образования города республиканского значения, столицы 495 800 038 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 495 800 360 Управление образования города республиканского значения, столицы 5 893 691 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 189 581 006 Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы 529 299 007 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы 2 688 162 009 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы 398 075 013 Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению 220 877 014 Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии 138 984 021 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 252 642 027 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 6 902 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 469 169 05 Здравоохранение 52 174 230 353 Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы 736 000 004 Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета 736 000 353 Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы 1 498 445 005 Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения 1 005 348 006 Услуги по охране материнства и детства 226 230 007 Пропаганда здорового образа жизни 266 867 1 2 3 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 6 988 567 009 Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы 1 152 486 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 5 836 081 353 Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы 16 650 079 009 Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ 7 255 670 019 Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами 384 627 020 Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами 1 708 613 021 Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами 662 321 022 Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов 1 922 718 026 Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией 2 064 792 027 Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения 2 509 245 036 Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда 142 093 353 Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы 6 928 383 014 Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне 6 274 497 038 Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 459 398 039 Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами 194 488 353 Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы 7 463 058 011 Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета 7 437 277 1 2 3 029 Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы 25 781 353 Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы 10 353 387 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения 368 514 008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан 966 837 013 Проведение патологоанатомического вскрытия 283 074 016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение 5 023 018 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 137 931 030 Капитальные расходы государственного органа 5 601 033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения 8 586 407 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 1 556 311 010 Капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения в городе Алматы 1 556 311 06 Социальная помощь и социальное обеспечение 18 014 185 355 Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы 2 331 394 002 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания 499 998 006 Государственная адресная социальная помощь 13 638 012 Государственные пособия на детей до 18 лет 44 316 020 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания 988 231 021 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах 265 633 022 Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания 494 057 048 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 25 521 360 Управление образования города республиканского значения, столицы 975 953 1 2 3 016 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 895 385 037 Социальная реабилитация 80 568 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 2 215 469 039 Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения 2 215 469 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 411 751 003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 411 751 348 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы 4 140 111 017 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов 4 140 111 355 Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы 6 130 123 003 Программа занятости 1 380 848 007 Оказание жилищной помощи 32 055 008 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 1 058 509 009 Социальная поддержка инвалидов 1 717 020 015 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 1 304 905 016 Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства 131 904 018 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 205 606 030 Обеспечение деятельности центров занятости 299 276 355 Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы 1 684 387 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения 582 423 013 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 28 807 019 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 315 186 028 Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия 93 323 1 2 3 045 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы 449 942 053 Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам 155 800 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 58 906 362 Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы 25 032 077 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы 25 032 388 Управление государственной инспекции труда и миграции города Алматы 99 965 001 Услуги по реализации государственной политики в области миграции и регулирования трудовых отношений на местном уровне 94 065 003 Капитальные расходы государственного органа 5 900 07 Жилищно-коммунальное хозяйство 76 442 683 351 Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы 12 518 852 010 Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества 12 518 852 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 791 871 008 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 791 871 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 11 608 346 012 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда 8 973 460 017 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 2 634 886 383 Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы 610 412 001 Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне 392 563 007 Капитальные расходы государственного органа 17 849 009 Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов 200 000 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 19 716 765 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства 157 549 004 Газификация населенных пунктов 13 505 005 Развитие коммунального хозяйства 117 180 1 2 3 006 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 140 690 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 18 584 455 016 Капитальные расходы государственного органа 2 120 028 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города республиканского значения, столицы 495 186 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 206 080 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 7 041 753 013 Развитие благоустройства города 7 041 753 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 24 068 684 008 Освещение улиц населенных пунктов 1 964 884 009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 9 068 378 010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 236 000 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 12 799 422 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 86 000 041 Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) 86 000 08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 26 758 380 123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 549 323 006 Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне 549 323 347 Управление культуры и архивов города республиканского значения, столицы 6 041 570 004 Поддержка культурно-досуговой работы 4 431 853 005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним 442 748 006 Увековечение памяти деятелей государства 1 000 007 Поддержка театрального и музыкального искусства 526 380 008 Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков 639 589 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 8 068 015 Развитие объектов спорта 8 068 381 Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы 15 184 477 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта 62 754 1 2 3 002 Проведение спортивных соревнований на местном уровне 1 711 013 003 Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 4 200 027 005 Капитальные расходы государственного органа 1 280 009 Организация и проведение мероприятий Всемирной зимней универсиады 2017 года 7 667 829 016 Обеспечение функционирования государственных городских спортивных организаций 1 541 574 347 Управление культуры и архивов города республиканского значения, столицы 751 520 009 Обеспечение функционирования городских библиотек 476 720 010 Обеспечение сохранности архивного фонда 274 800 362 Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы 1 642 835 005 Услуги по проведению государственной информационной политики 1 642 835 363 Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы 119 947 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков 69 901 002 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 50 046 399 Управление туризма и внешних связей города республиканского значения, столицы 1 129 126 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей 65 890 002 Регулирование туристской деятельности 1 050 085 004 Капитальные расходы государственного органа 13 151 347 Управление культуры и архивов города республиканского значения, столицы 146 658 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и архивов 84 612 003 Капитальные расходы государственного органа 321 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 61 725 362 Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы 471 137 001 Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне 460 834 007 Капитальные расходы государственного органа 3 500 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 6 803 377 Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы 477 325 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики 151 086 004 Капитальные расходы государственного органа 554 1 2 3 005 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 325 685 381 Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы 236 394 008 Обеспечение деятельности Международного комплекса лыжных трамплинов 236 394 09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 18 273 041 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 17 712 743 012 Развитие теплоэнергетической системы 17 712 743 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 560 298 009 Проведение ремонтно-восстановительных работ кабелей электроснабжения 559 811 029 Развитие газотранспортной системы 487 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 18 101 611,9 349 Управление сельского хозяйства и ветеринарии города реcпубликанского значения, столицы 3 854 009 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии 332 582 003 Капитальные расходы государственного органа 11 321 011 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения 1 144 016 Проведение противоэпизоотических мероприятий 138 552 018 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 85 303 025 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 176 410 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 15 775 043 Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов 3 974 050 Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях 758 551 055 Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса 730 878 1 2 3 056 Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования 1 599 519 354 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы 467 904 009 Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности 467 904 354 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы 12 879 335,9 001 Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне 114 067 004 Мероприятия по охране окружающей среды 6 610 115,6 005 Развитие объектов охраны окружающей среды 1 452 544,3 006 Содержание и защита особо охраняемых природных территорий 303 911 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 4 398 698 351 Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы 835 275 001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы 124 739 003 Регулирование земельных отношений 698 886 008 Капитальные расходы государственного органа 11 650 391 Управление по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы 65 088 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель 59 646 003 Капитальные расходы государственного органа 5 442 11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 2 493 856 365 Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы 2 208 492 001 Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне 272 187 002 Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов 1 932 744 005 Капитальные расходы государственного органа 3 561 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 146 800 1 2 3 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 140 248 003 Капитальные расходы государственного органа 6 552 390 Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы 138 564 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля 126 364 003 Капитальные расходы государственного органа 12 200 12 Транспорт и коммуникации 34 958 750 348 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы 29 386 407 007 Развитие транспортной инфраструктуры 17 664 192 016 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 11 722 215 348 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы 5 572 343 001 Услуги по реализации государственной политики в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог на местном уровне 159 398 005 Обеспечение эксплуатации автоматизированной системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом 377 532 008 Субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном 3 702 217 009 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям 621 045 011 Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения 712 151 13 Прочие 17 907 379 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 5 827 745 040 Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков 5 827 745 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 130 415 020 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020" 130 415 393 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы 4 759 531 005 Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020" 309 640 1 2 3 017 Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020" 4 057 538 018 Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020" 291 000 027 Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 101 353 356 Управление финансов города республиканского значения, столицы 6 254 915 013 Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы 6 254 915 357 Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы 371 431 003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов 371 431 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 3 913 018 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий" 3 913 373 Управление строительства города республиканского значения, столицы 231 796 031 Строительство комплекса административных зданий 231 796 393 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы 327 633 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационного развития 133 924 003 Капитальные расходы государственного органа 750 004 Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности 192 959 14 Обслуживание долга 533 984 356 Управление финансов города республиканского значения, столицы 533 984 005 Обслуживание долга местных исполнительных органов 7 489 1 2 3 018 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета 526 495 15 Трансферты 102 510 915,4 356 Управление финансов города республиканского значения, столицы 102 510 915,4 006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 1 955 954,2 007 Бюджетные изъятия 95 217 756 016 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов 773 132,9 024 Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий 267 191 053 Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 4 296 881,3 III. Чистое бюджетное кредитование 12 759 489,3 Бюджетные кредиты 13 231 343 07 Жилищно - коммунальное хозяйство 10 310 923 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 9 310 923 046 Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения 9 310 923 383 Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы 1 000 000 012 Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов 1 000 000 13 Прочие 2 920 420 393 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы 2 920 420 069 Кредитование на содействие развитию предпринимательства в городе республиканского значения 2 920 420 05 Погашение бюджетных кредитов 471 853,7 01 Погашение бюджетных кредитов 471 853,7 1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 92 292 1 2 3 11 Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам 92 292 2 Возврат сумм бюджетных кредитов 379 561,7 02 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета 379 561,7 IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 26 409 597,2 Приобретение финансовых активов 27 210 009,2 12 Транспорт и коммуникации 8 980 000 348 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы 8 980 000 019 Увеличение уставного капитала юридических лиц на строительство метрополитена 8 980 000 13 Прочие 18 230 009,2 121 Аппарат акима города республиканского значения, столицы 223 906 065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 223 906 348 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения, столицы 13 037 440 065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 13 037 440 354 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы 1 064 373,2 065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 1 064 373,2 356 Управление финансов города республиканского значения 165 821 012 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 165 821 371 Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы 756 757 065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 756 757 383 Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы 2 981 712 065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 2 981 712 06 Поступления от продажи финансовых активов государства 800 412 01 Поступления от продажи финансовых активов государства 800 412 1 2 3 1 Поступления от продажи финансовых активов внутри страны 800 412 02 Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности 205 040 05 Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий 595 372 V. Дефицит бюджета -39 174 239,6 VI. Финансирование дефицита бюджета 39 174 239,6

Председатель

XXIII-й сессии маслихата

города Алматы VI-го созыва Н. Ниязова

Секретарь маслихата

города Алматы VI-го созыва К. Казанбаев