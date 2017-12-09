Информация о государственной регистрации совместного постановления акимата города Алматы и решения маслихата города Алматы

Совместное постановление акимата города Алматы от 30 ноября 2017 года № 4/493 и решение ХXIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 30 ноября 2017 года № 175 «О переименовании улицы Фурманова города Алматы» зарегистрировано 4 декабря 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1430.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

акимата города Алматы

30 ноября 2017 года

№ 4/493

РЕШЕНИЕ

маслихата города Алматы

30 ноября 2017 года

№ 175

О переименовании улицы Фурманова города Алматы

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», учитывая мнение населения города Алматы, на основании заключений ономастической комиссии при акимате города Алматы от 16 ноября 2017 года и Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ и маслихат города Алматы VІ созыва РЕШИЛ:

1. Улицу Фурманова Медеуского, Бостандыкского, Алмалинского, Жетысуского районов города Алматы переименовать в проспект Нұрсұлтан Назарбаев.

2. Акимам Медеуского, Бостандыкского, Алмалинского, Жетысуского, районов города Алматы, коммунальным государственным учреждениям «Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы», «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» принять необходимые меры по реализации настоящего постановления и решения.

3. Аппарату маслихата города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления и решения в органах юстиции, последующее официальное опубликование в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления и решения маслихата возложить на председателя постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы Х. Есенову и заместителя акима города Алматы А. Кырыкбаева (по согласованию).

5. Настоящее постановление акимата и решение маслихата города Алматы «О переименовании улицы Фурманова города Алматы» вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек Председатель ХХІV сессии маслихата города Алматы VІ созыва М. Азирбаев

Секретарь маслихата города Алматы

VІ созыва К. Казанбаев