Информация о государственной регистрации совместного постановления акимата города Алматы и решения маслихата города Алматы

Совместное постановление акимата города Алматы от 30 ноября 2017 года № 4/494 и решение ХXIV сессии маслихата города Алматы VI созыва от 30 ноября 2017 года № 176 «О переименовании улиц города Алматы» зарегистрировано 6 декабря 2017 года Департаментом юстиции города Алматы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1432.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

акимата города Алматы

30 ноября 2017 года № 4/494

РЕШЕНИЕ

маслихата города Алматы



30 ноября 2017 года № 176

О переименовании улиц города Алматы

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», учитывая мнение населения города Алматы, на основании заключений ономастической комиссии при акимате города Алматы от 10 ноября 2017 года и Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года, акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ и маслихат города Алматы VІ созыва РЕШИЛ:

1. Переименовать:

по Алатаускому району города Алматы:

в микрорайоне «Ақбұлақ» улицу АЗТМ в улицу Хан шатыр;

в микрорайоне «Қарасу» улицы Высоковольтная, Высоковольтная-1 в улицу Бағаналы Орда;

по Алмалинскому району города Алматы:

улицы Карьерная, Карьерная-2, Карьерная-3, Карьерная-4 в улицу Қараөткел;

по Алмалинскому, Бостандыкскому району города Алматы:

улицу 6-линия в улицу Нұрлы жол;

по Жетысускому району города Алматы:

улицу Плодовая в улицу Қоянды;

по микрорайону «Көктөбе» Медеуского района города Алматы:

улицу К. Азербаева и переулок Ж. Жабаева в улицу Талғат Бигелдинов;

улицы З. Космодемьянской, З. Космодемьянской-1, З. Космодемьянской-2 в улицу Сағадат Нұрмағамбетов;

по Турксибскому району города Алматы:

улицу Парковая в улицу Нұр Әлем;

улицу Тельман в улицу Нұрсая;

по микрорайону «Ақжар» Наурызбайского района города Алматы:

улицу Ақбұлақ в улицу Қасым Төлебеков;

улицу Достық в улицу Құдайберген Сұлтанбаев;

улицу О. Әубәкіров в улицу Мұхамеджан Әбдіқалықов;

улицу Ж. Жабаев в улицу Тұманбай Молдағалиев;

улицу Жайлау в улицу Рымғали Нұрғали;

улицу Құрманғазы в улицу Мейірхан Әбділдин;

улицу Ғ. Мүсірепов в улицу Қадыр Мырзалиев;

улицу Ы. Ноғайбаев в улицу Әмина Өмірзақова;

улицу Самал в улицу Зәкәрия Белібаев;

улицу Абай в улицу Сұлтан Байсұлтанов;

улицу Айнабұлақ в улицу Нарын;

улицу Ақбастау в улицу Аягөз;

улицу Ақдала в улицу Гүлбаршын;

улицу Ақжазық в улицу Гауһар;

улицу Ақиық в улицу Бүркітті;

улицу Аққайнар в улицу Құртқа;

улицу Ақсай в улицу Талшын;

улицу Ақсу в улицу Алтын адам;

улицу Ақтерек в улицу Алтыбақан;

улицу Алмалы в улицу Жауқазын;

улицу Байқоңыр в улицу Әнші құм;

улицу Жаңаарқа в улицу Тамшыбұлақ;

улицу Жаңашаруа в улицу Белжайлау;

улицу Жастар в улицу Берел;

улицу Кеңдала в улицу Әулиеата;

улицу Қабанбай батыр в улицу Мақаншы;

улицу Қарабұлақ в улицу Ақмоншақ;

улицу Қосағаш в улицу Қойлық;

улицу Тәттімбет в улицу Ер Төстік;

улицу Теректі в улицу Мыңжылқы;

улицу Ұлан в улицу Лашын;

по микрорайону «Жайлау» Наурыз­байского района города Алматы:

улицу Жиделі в улицу Көсеге;

по микрорайону «Қарағайлы» Наурыз­байского района города Алматы:

улицу Абай в улицу Бэла Ахметова;

улицу Алмалы в улицу Мыңжасар Маңғытаев;

улицу Ы. Алтынсарин в улицу Тұрсынбек Кәкішев;

улицу Амангелді в улицу Иван Щеголихин;

улицу Домалақ ана в улицу Майкөт Сандыбайұлы;

улицу Достық в улицу Хадиша Бөкеева;

улицу Жамбыл в улицу Фазылхан Бәйімбетов;

улицу М. Мақатаев в улицу Сергей Калмыков;

улицу Ә. Молдағұлова в улицу Лесбек Сейітбеков;

улицу С. Сейфуллин в улицу Мақаш Тәтімов;

улицу Түркістан в улицу Шайхислам Мусин;

улицу Айша бибі в улицу Еңлік-Кебек;

улицу К. Әзірбаев в улицу Жұмбақтас;

улицу А. Байтұрсынов в улицу Қозыбасы;

улицу О. Жандосов в улицу Саудакент;

улицу Желтоқсан в улицу Руханият;

улицу М. Жұмабаев в улицу Ізгілік;

улицу Д. Қонаев в улицу Ақбөкен;

улицу Наурыз в улицу Арғымақ;

улицу Наурызбай батыр в улицу Құралай;

улицу Райымбек батыр в улицу Кәусар;

улицу А. Розыбакиев в улицу Ерен;

улицу Қ. Сәтбаев в улицу Ажарлы;

улицу Т. Рысқұлов в улицу Ер Қосай батыр;

по микрорайону «Қарғалы» Наурыз­байского района города Алматы:

улицу Абай в улицу Егор Редько;

улицу Амангелді в улицу Жұмекен Нәжімеденов;

улицу Ғ. Мұстафин в улицу Кенесары хан;

улицу Жамбыл в улицу Байдәулет;

улицу І. Жансүгіров в улицу Қорғалжын;

улицу Қ. Рысқұлбеков в улицу Рауан;

улицу С. Торайғыров в улицу Байғазы;

по микрорайону «Құрамыс» Наурыз­байского района города Алматы:

улицу Қ. Сәтбаев в улицу Ақселеу Сейдімбек;

улицу Ш. Айманов в улицу Аққу;

улицу Алатау в улицу Балбырауын;

улицу К. Байсейітова в улицу Ақшатыр;

улицу Ш. Қалдаяқов в улицу Үржар;

улицу Б. Момышұлы в улицу Қамбар батыр;

улицу С. Мұқанов в улицу Бозторғай;

по микрорайону «Наурыз» Наурыз­байского района города Алматы:

улицу Райымбек батыр в улицу Рахым Сәбденов;

улицу Жамбыл в улицу Құндызды;

по микрорайону «Рахат» Наурызбайского района города Алматы:

улицу Төле би в улицу Рахманқұл Бердібай;

улицу Абай в улицу Арыстанбаб;

улицу Әйтеке би в улицу Көкдала;

улицу С. Жиенбаев в улицу Жиделі-Байсын;

улицу Қазыбек би в улицу Күлтөбе;

улицу И. Мичурин в улицу Мұзбалақ;

улицу К. Тимирязев в улицу Шағала;

по микрорайону «Тастыбұлақ» Наурыз­байского района города Алматы:

улицу Ақсай в улицу Таутаған;

улицу Ә. Бейсеуов в улицу Ақсу-Жабағылы;

улицу Жаңаарна в улицу Қарлығаш;

по микрорайону «Таужолы» Наурызбайского района города Алматы:

улицу Наурызбай батыр в улицу Жанша Досмұхамедов;

по микрорайону «Таусамалы» Наурыз­байского района города Алматы:

улицу Н. Жантөрин в улицу Найманбай батыр;

улицу М. Жұмабаев в улицу Әзілхан Нұршайықов;

улицу А. Иманов в улицу Герольд Бельгер;

улицу Қажымұқан в улицу Мақтай Сағдиев;

улицу М. Мақатаев в улицу Смағұл Сәдуақасұлы;

улицу Махамбет в улицу Сәке батыр;

улицу Ә. Молдағұлова в улицу Шәкен Ниязбеков;

улицу Райымбек батыр в улицу Шыңғыс Айтматов;

улицу С. Сейфуллин в улицу Телжан Шонанұлы;

улицу Әйтеке би в улицу Көркем;

улицу Қарасай батыр в улицу Шолпан;

улицу М. Мәметова в улицу Мереке;

улицу Сүйінбай в улицу Жігер;

улицу Төле би в улицу Ақбата;

по микрорайону «Шұғыла» Наурызбайского района города Алматы:

улицу Жайлау в улицу Сәкен Жүнісов;

улицу Жеңіс в улицу Кәукен Кенжетаев;

улицу Қарабұлақ в улицу Әшірбек Сығай;

улицу Ынтымақ в улицу Қасым Жәкібаев;

улицу Алмалы в улицу Жалын;

улицу Самал в улицу Нұрлы таң.

2. Акимам Алатауского, Алмалинского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Турксибского, Наурызбайского районов города Алматы, коммунальным государственным учреждениям «Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы», «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», «Управление архитектуры и градостроительства города Алматы» принять необходимые меры по реализации настоящего постановления и решения.

3. Аппарату маслихата города Алматы в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления и решения в органах юстиции, последующее официальное опубликование в периодических печатных изданиях, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления и решения маслихата возложить на председателя постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы Х. Есенову и заместителя акима города Алматы А. Кырыкбаева (по согласованию).

5. Настоящее постановление акимата и решение маслихата города Алматы «О переименовании улиц города Алматы» вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы Б. Байбек

Председатель ХХІV сессии маслихата города Алматы VІ созыва М. Азирбаев

Секретарь маслихата города Алматы VІ созыва К. Казанбаев