Информация об итогах социально-экономического развития Алатауского района города Алматы за 2016 год

На сегодняшний день в Алатауском районе расположены 23 микрорайона, общая территория составляет 10 495 гектаров, количество местного населения – свыше 220 тыс. человек.

Налоговые поступления

План выполнений Алатауского района по итогам налоговых поступлений за 2016 год составляет 111%. В государственный бюджет поступило 22 млрд 486 млн тенге. Из них в республиканский бюджет поступило 12 млрд 651 млн тенге, что составляет 112%, в местный бюджет поступило 9 млрд 834 млн тенге, выполнение плана составило 106 %.

Развитие предпринимательства и промышленности

В 2016 году в районе зарегистрировано 5151 юридическое лицо. Количество индивидуальных предпринимателей – 20 190. На предприятиях района создано 3150 новых рабочих мест, выполнение годового плана составляет 101%.

На предприятиях района произведено промышленной продукции на сумму 70 млрд 52 млн тенге, индекс физического объема по всей промышленности составил 99,4%.

Объем инвестиций в основной капитал по району за 2016 год составил 67 млрд 223 млн тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата работников составила по району 129 000 тенге.

Розничный товарооборот района составил 206 млрд 394 млн тенге, объем оптового товарооборота составил по всем каналам реализации 542 млрд 133 млн тенге.

Мобильной группой по борьбе со стихийной торговлей было организовано порядка 118 рейдов, в результате ликвидировано 122 точки стихийной торговли и демонтировано 24 киоска.

Общественный транспорт

На сегодня в районе имеются 676 улиц протяженностью 377 км. Из них 12 магистрального значения протяженностью 48 км, 11 районного значения протяженностью 31 км и 367 улиц местного значения протяженностью 300 км.

В районе курсирует 581 автобус, которые обслуживают 42 маршрута.

Из них 26 городских маршрутов, которые обслуживают 411 автобусов, и 16 пригородных маршрутов, обслуживающиеся 170 автобусами. Также в прошлом году был открыт новый маршрут под № 57, который обслуживает жителей мкр. Саялы, Алгабас-6.

Коммунальное хозяйство

В районе расположено 34 800 частных и 415 многоэтажных жилых домов. Из них 351 многоэтажный дом обслуживают 13 КСК.

На пересечении пр. Райымбека с ул. Немировича-Данченко со стороны ТОО «АлТС» проведена работа по реконструкции тепловых сетей протяженностью 2 км.

Электрические сети

В целях обеспечения бесперебойным электроснабжением завершено строительство электролинии протяженностью 8,5 км с реконструкцией 2 трансформаторов в мкр. Карасу на сумму 94 млн тенге.

Также, в мкр. Шанырак-5 завершена работа по реконструкции 4 трансформаторных подстанций, электрических сетей протяженностью 11,6 км с заменой 325 электрических столбов на сумму 692 млн тенге.

В мкр. Трудовик завершена работа по реконструкции 5 трансформаторных подстанций, электрических сетей протяженностью 10,3 км с заменой 473 электрических столба на сумму 81 млн тенге.

В мкр. Шанырак-1, 2, Айгерим-1 завершена работа по реконструкции 20,6 км электрических сетей с установкой 10 трансформаторных подстанций и 850 электрических столбов на сумму 135 млн тенге.

Завершено строительство 2,6 км электролиний с установкой 2 трансформаторов для многоэтажных жилых домов, построенных по программе «Снос ветхого жилья» по пр. Райымбека на сумму 188 млн тенге.

Кроме того, построены электрические сети для объектов Универсиады-2017 протяженностью 7,9 км с установкой 2 электрических подстанций на сумму 8 млрд 683 млн тенге.

Газовые сети

На сегодняшний день ведется работа по строительству газопровода по нескольким улицам района протяженностью 27,3 км на сумму 296 млн тенге.

Кроме того, в целях газификации всего Алатауского района подрядной организацией «Техинтерсервис» ведется разработка проектно-сметной документации.

Водоснабжение и канализация

Завершено строительство по прокладке сетей водопровода и канализации в мкр. Карасу по ул. Высоковольтной, протяженностью 12,8 км водопровода и 7,8 км канализациина сумму 622 млн тенге.

Также ведется работа по прокладке сетей канализации в мкр. Карасу для 46 домов протяженностью 1,8 км на сумму 102 млн тенге.

Кроме того, ведется работа по проведению инженерных сетей в мкр. Айгерим-1, 2, протяженностью 11,8 км водопровода и 9,2 км канализации на сумму 747 млн тенге.

В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации на проведение сетей водоснабжения и канализации по микрорайонам Шанырак-2, Айгерим-1, 2, Курылысшы-Туркестан, Ожет, Карасу (западнее ул. Высоковольтной),Заря Востока, Кок Кайнар, АЗТМ-Алгабас, Акбулак, Трудовик, Дархан-Байбесик, Шанырак-1, Улжан-1, 2 (канализация) и дачному массиву «Радуга».

Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на проведение сетей водоснабжения и водоотведения по микрорайонам Карасу (восточнее ул. Высоковольтной), Шанырак-1, Алгабас, Теректы, Боралдай, Рахат-Мадениет и дачных массивов «Теплоэнергетик», «Энергостроитель».

Дороги

Завершено строительство новой дороги для объектов зимней Универсиады-2017 протяженностью 2,8 км.

Кроме того, завершено строительство среднего ремонта дороги по улицам Сивашской и переулка Качалова.

Также проведен ямочный ремонт дорог в целом по району.

Построенные и планируемые развязки на территории Алатауского района:

1. Ведется транспортная развязка по ул. Северное Кольцо, уг. ул. Бокейханова и построена трехуровневая развязка на пересечении ул. Саина и пр. Рыскулова;

2. Планируется строительство транспортной развязки на пересечении ул. Емцова и пр. Рыскулова;

Кроме того, построено 5 надземных пешеходных переходов по следующим адресам: ул. Б. Момышулы севернее пр. Райымбека, ул. Б. Момышулы восточнее ул. Акын Сара, ул. Северное Кольцо перед рынком «Кенжехан», вдоль улицы Северное Кольцо и пр. Рыскулова, уг. ул. Доспанова.

Строительство объектов

Для проведения зимней Универсиады-2017 построено здание ледового комплекса «Алматы Арена», Атлетической деревни на 5000 мест.

В мкр. Саялы согласно государственной программе жилищного строительства построено 68 домов. Общая выделенная сумма 15 млрд 780 млн тенге. В настоящее время ведется строительство еще 13 многоэтажных домов.

Проведен капитальный ремонт и реконструировано здание поликлиники №14 в мкр. Айгерим-1.

Построен детский сад на 140 мест в мкр. Ақкент, на 100 мест в мкр. Ожет, на 120 мест в мкр. Алгабас-6, проведен капитальный ремонт зданий детского сада № 31, ведется строительство пристройки к школе № 156 в мкр. Ожет на 600 мест, по программе «Снос ветхого жилья» вместо старого двухэтажного жилого дома построен 1 девятиэтажный жилой дом по пр. Райымбека, уг. ул. Кудерина.

Также по программе государственно-частного партнерства построено 18 спортивных и детских игровых площадок. В мкр. Алгабас-6 построен стадион на 500 зрительских мест площадью 7700 м2.

благоустройство

Для освещения улиц в микрорайонах с

АО «АлматыҚалаЖарық» был заключен договор. В результате обслуживаются 328 км линий наружного освещения, 10 293 единицы светоточек и 145 единиц шкафов управления наружного освещения.

Проведена работа по санитарной обрезке деревьев в количестве 1500 единиц, формовочная обрезка деревьев – 2862 единицы, валка деревьев – 300 единиц, поднятия штамба деревьев в количестве 20 822 единиц.

Инспекторами охраны окружающей среды и экологии проводятся профилактические работы с юридическими и физическими лицами по содержанию санитарной чистоты закрепленных территорий. По итогам работы за нарушение правил благоустройства были привлечены к административной ответственности и наложены штрафы 479 юридическим и физическим лицам на общую сумму 18 млн 686 тыс. тенге.

Проведены работы по благоустройству 12 дворовых территорий по улицам Молодежной, Ленина, Кисловодской, Емцова, Левской, ул. 2-й Кисловодской, Черемушки и пр. Райымбека.

Также проведена работа по текущему ремонту и благоустройству сквера в мкр. Теректы на сумму 29 млн тенге.

Кроме того, на сумму 23 млн тенге проведен текущий ремонт арычных сетей по Алатаускому району общей протяженностью 1709 погонных метров.

В целях ликвидации последствий ЧС природного характера, произошедшего 29 апреля 2016 года, проведены аварийно-восстановительные работы в микрорайонах Алгабас и Шанырак-1, 2. Завершены работы по прокладке арычных лотков общей протяженностью 6102 погонных метра, по устройству заездов и переходов на территории домов, а также были асфальтированы дороги общей протяженностью 9217 метров.

образование

В Алатауском районе количество школ составляет 27, из них 25 государственных и 2 частные школы, число учащихся 36 020.

Средний балл по ЕНТ выпускников района в 2015–2016 учебном году составил 103,5 балла, что выше показателя 2014–2015 учебного года на 5,8. Приняли участие в ЕНТ 603 выпускника. По результатам ЕНТ район занял первое место по городу и в целом по республике.

Из 63 претендентов 58 подтвердили знак «Алтын белгi» и 43 выпускника закончили школу с отличием, при этом высокие результаты по ЕНТ показали выпускники физико-математического лицея № 178, № 166, лицеев № 169 и общеобразовательных школ № 182, № 185.

Призерами городских и республиканских олимпиад стали 17 учащихся района.

В 2016 году в рамках программы «Нұрлы жол» построена пристройка к школе № 26 в мкр. Шанырак-2 на 900 мест.

За 2016 год число первоклассников выросло до 680 детей.

Также по государственной услуге «Зачисление в школу» в 2016 году более 6104 детей зачислены в школы нашего района. Из них в первый класс зачислено 5390 детей. Количество учащихся растет из года в год.

В связи с этим дефицит ученических мест в школах составляет 15 866 мест.

На сегодняшний день в районе функционируют

16 государственных и 57 частных детских дошкольных учреждений.

В 16 государственных детских дошкольных учреждениях воспитываются 4093 ребенка, в 57 частных детских дошкольных учреждениях воспитываются 2313 детей.

В районе на содержание детей от 2 до 5 лет в государственных детских садах выделено из местного бюджета порядка 560 млн тенге. По прогорамме «Балапан» выделено средств на сумму 874 млн тенге.

В 2016 году построено 2 государственных детских сада на 260 мест и открыто по программе государственно-частного партнерства 28 дошкольных учреждений в коттеджах, рассчитанные на 1173 места. Вложено инвестиций на 789,4 млн тенге.

Также за счет механизмов государственно-частного партнерства построен 1 государственный детский дошкольный ясли-сад № 1, рассчитанный на 100 мест. Инвестиция: 480 млн тенге.

В 2016 году сейсмоусиление с капитальным ремонтом проведено на 1 объекте образования района (детсад № 31).

В итоге охват детей 3–6 лет района дошкольным воспитанием и обучением выросло с 55% в 2015 году до 79% в 2016-м.

Внедрена автоматизированная система распределения мест в детские сады, раньше это делалось вручную.

В прошлом году пошли в детский сад 675 детей.

Это означает, что 410 потенциально молодых родителей могут включиться в активную экономическую деятельность и улучшить благосостояние семьи.

здравоохранение

Всего в системе здравоохранения района услуги оказывают 5 государственных, 7 частных лечебно-оздоровительных учреждений, 42 аптеки. В медицинских учреждениях района работают 311 врачей, 574 среднего и 82 младшего медперсонала, а также 208 работников.

В результате проделанной работы по многим показателям здравоохранения отмечается положительная динамика.

За счет реконструкции поликлиники № 14 на 11,8% выросла плановая мощность поликлиник, с 1520 посещений в смену до 1700 в 2016 году.

Обслужено поликлиниками 698 577 жителей, из них госуслуга «Запись на прием к врачу» оказана 441 103 жителям, «Вызов врача на дом» – 111 148, «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей ПМСП» – 96 810 жителям. В течение 2016 года в больницах города в рамках оказываемых государственных услуг «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного» обслужено 4714 жителей.

В прошлом году городом было закуплено 40 автомобилей скорой помощи, из которых наш район обслуживают 29 линейных бригад.

Оснащённость организаций здравоохранения по району медицинским оборудованием составляет 81,3%.

С целью профилактики туберкулеза в поликлиниках ежегодно проводятся ФГ-обследования. В 2016 году обследовано 66 344 человека, выполнение составило 100%.

Для лечения больных было выделено по поликлиникам 249 квот для оказания ВСМП (высокоспециализированной медицинской помощи).

В прошлом году количество рождаемости в районе составило 5727, данный показатель выше на 749 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

социальная сфера

В условиях кризиса особо сложно приходится горожанам с невысоким уровнем дохода: молодым, многодетным и неполным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями.

Помощь для жителей района с невысоким доходом была и остается приоритетом для аппарата акима района.

В настоящее время в районе проживают 14 308 пенсионеров, 24 ветерана Великой Отечественной войны и 751 участник трудового фронта. Число инвалидов составляет 3869 человек, среди них 870 детей инвалидов.

В 2016 году 331 пенсионер Алатауского района прошел реабилитацию в санаториях «Аққайын», «Самал», «Спутник».

На обслуживании в отделении социальной помощи на дому находятся 132 одиноко проживающих пенсионера, их обслуживает 21 социальный работник.

В Алатауском районе проживают 3173 многодетные матери, из них 1028 матерей района отмечены соответствующими наградами. Среди них 391 «Алтын алқа», 637 – «Күміс алқа».

На 16,9% увеличен охват социальной поддержкой инвалидов, проживающих в районе (с 3307 человек в 2015 году до 3869 человек в 2016-м).

131 млн тенге направлен на обеспечение бесплатным питанием 2289 учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных семей.

В целом число лиц, охваченных мерами социальной поддержки, в районе составило 48 676 тыс. человек, общая сумма выплат – 1 млрд 166 млн 733 тыс. тенге.

Социальными выплатами охвачены 7103 семьи на сумму 335,35 млн тенге, в том числе по поручению акима города и решением маслихата города Алматы от 24 ноября 2016 года было выплачено единовременное пособие в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан 5754 отдельным категориям граждан района по 50 тыс. тенге каждому.

В 2016 году трудоустроено 1447 человек. На социальные рабочие места трудоустроено 133 человека. На повышение профессиональной квалификации направлен 141 человек. По молодежной практике выдано 73 направления. План по всем показателям выполнен.

За прошлый год трудоустроено 582 представителя молодежи из обратившихся 2868 человек в центр занятости.

легализация

В целом комиссией по легализации имущества Алатауского района рассмотрено 8208 заявлений, 7561 из которых решено положительно. Сумма легализованного имущества составляет 143 100 621 343 тенге.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

отчетных встреч Акима Алатауского района города Алматы с населением района

Аким

Алатауского

района

Манзоров Б.С. 13

февраля

2017 года

понедельник 14

февраля

2017 года

вторник 15

февраля

2017 года

среда 16

февраля

2017 года

четверг 17

февраля

2017 года

пятница

Место и время проведения мероприятия

предполагаемое количество участников мкр. «Айгерим-2»,

ул. Ленина, 34

СШ № 149



11.00 ч. мкр. Шанырак-1,

ул. Утемисулы, 109

СШ №169

11.00 ч. мкр. «Карасу»,

ул. Шаяхметова,17

СШ №179



11.00 ч. мкр. «Улжан»,

ул. Жалайыри, 48 СШ №152

11.00 ч. мкр. «Акбулак»,

ул. Суат кол 41

СШ №178

11.00 ч.

Микрорайоны «Айгерим – 1,2»,

«Кок-Кайнар», «Саялы»,

«13 терр.»,

«14 терр.» «Шанырак-1»,

«Шанырак-2»

«Ожет», «Карасу», «Заря Востока»

«Улжан», «Дархан», «Байбесик», «Курылысшы», «Туркистан»,

«Трудовик», «Боралдай» «Акбулак»

«АЗТМ», «Алгабас», «Теректи», «Рахат», «Мадениет», «Ак-кент», «Нур-кент», «Алгабас-6»