ИНФОРМАЦИЯ по республиканскому конкурсу «Еңбек жолы»

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Федерация профсоюзов Республики Казахстан «О некоторых мерах по повышению производительности труда» объявляют о проведении республиканского конкурса «Еңбек жолы» в 2017 году.

Конкурс «Еңбек жолы» позволяет определить лучшие трудовые династии и работников производства в целях воспитания молодежи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций. Конкурс будет способствовать повышению статуса Человека труда в обществе и стимулирования производительности труда под эгидой «Общества всеобщего труда».

Цель проведения конкурса «Еңбек жолы» (далее – Конкурс):

1) обеспечение эффективной реализации программной статьи Главы государства «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда», сохранение преемственности поколений;

2) формирование позитивного общественного мнения о людях труда и создание условий для формирования новых трудовых династий на предприятиях и в организациях;

3) воспитание у казахстанцев гордости за достижения соотечественников, внесших значительный трудовой вклад в развитие экономики Республики Казахстан.

В Конкурсе могут участвовать все работники предприятий (вне зависимости от отрасли).

Конкурс состоит из трех номинаций:

1) «Лучшая трудовая династия» – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград.

Примечание

В конкурсе могут принять участие представители трудовых династий в организациях всех форм собственности.

Трудовая династия – группа работников одной организации, представляющая два и более поколения близких родственников одной семьи (один или оба супруга совместно с детьми или внуками), осуществляющая трудовую деятельность в настоящее время и имеющая суммарный стаж работы на данном предприятии не менее 20 лет. Главой династии признается представитель трудовой династии, ранее всех начавший трудовую деятельность.

Трудовая династия должна принимать активное участие в общественной жизни аула, района (города, области), содействовать профессиональной ориентации молодежи, пропагандировать свою профессию.

2) «Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет;

3) «Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет.

Торжественная церемония награждения проводится в день проведения республиканского форума «К обществу всеобщего труда» текущего года в г. Астане.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме с указанием номинации;

2) копия удостоверения личности;

3) видеоролик по теме номинации не более 1-3 минут (с демонстрацией рабочего места и навыков, при желании);

4) компьютерная презентация 1-3 минуты (в формате Microsoft Power Point) о конкурсанте (работа, семья, увлечение, хобби и т. п.);

5) копии трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж работы каждого представителя трудовой династии или работника, заверенные работодателем/справка с места работы;

6) рекомендательное письмо от работодателя или профсоюза.

При наличии (копий следующих документов):

копии государственных или ведомственных наград, грамоты, благодарственные письма

сертификаты о повышении квалификации (при наличии).

Документы на конкурс представляются на государственном или русском языках.

Подробную информацию и консультацию можно получить в Управлении занятости и социальных программ по адресу: ул. Кунаева, 122, угол ул. Кабанбай батыра, каб. 311, телефон для справок 261-67-71.