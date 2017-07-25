Информация по республиканскому конкурсу социальной ответственности «ПАРЫЗ-2017»

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерство энергетики Республики Казахстан, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» Республики Казахстан и Федерация профсоюзов Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 523 «О конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз» объявляют о начале проведения конкурса по социальной ответственности бизнеса десятый юбилейный конкурс «Парыз – 10 лет успеха». Целью конкурса является стимулирование субъектов частного предпринимательства.

Конкурс проводится на региональном и республиканском уровне по следующим номинациям:

«Лучшее социально ответственное предприятие»

«Лучшее предприятие в области охраны труда»

«Лучший коллективный договор»

«За вклад в экологию»

Желающих принять участие в республиканском конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз-2017» просим обращаться в Управление занятости и социальных программ по адресу: ул. Кунаева, 122, угол ул. Кабанбай батыра, каб. 311, телефоны для справок:

261-67-71, 272-89-38.