Информация по вводу одностороннего движения в Жетысуском районе

Акимат Жетысуского района сообщает, что совместно с Управлением дорожной полиции ДВД города Алматы с 10 декабря 2017 года на территории Жетысуского района по многочисленным обращениям жителей вводится одностороннее движение по улицам Геологова, Лисаковской и Шелихова. В связи с этим схема движения по улицам Лисаковской, Шелихова будет выглядеть следующим образом: запрещен правый поворот с проспекта Рыскулова в восточном направлении на улицу Шелихова, движение по улице Лисаковской будет одностороннее в западном направлении, заехать на улицу Лисаковской можно будет только с проспекта Рыскулова.

По улице Геологова ситуация схожая, одностороннее движение вводится начиная от улицы Первомайской нефтебазы до поворота в микрорайон Кокжиек, таким образом все автомашины, которые заезжают с территории Алматинской области для выезда на улицу Северное полукольцо, будут вынуждены ездить только по улице Первомайской нефтебазы. Данные меры направлены для разгрузки автотранспорта в часы пик.

Первое время после установления соответствующих дорожных знаков к водителям, совершившим правонарушение, со стороны сотрудников дорожно-патрульной полиции будут приняты меры устного характера, ограничившись лишь предупреждениями.

Схема установки дорожных знаков по введению одностороннего движения по ул. Волочаевская, ул. Лисаковская

Схема установки дорожных знаков по введению одностороннего движения по ул. Геологов в мкр. «Кок-Жиек»