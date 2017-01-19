Институт уполномоченного по этике

Официальный отдел

Важным новшеством в сфере государственной службы является введение института уполномоченного по этике, которым является государственный служащий, осуществляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействии коррупции и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, а также консультирующий в пределах своих функций государственных служащих и граждан.

Следует отметить, что уполномоченный по этике вводится только в центральных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (за исключением правоохранительных и специальных государственных органов), аппаратах акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

При этом в соответствующем указе Главы государства установлено, что функции уполномоченного по этике возлагаются на государственного служащего, снискавшего признание и уважение в коллективе.

Функции уполномоченного по этике акимата города Алматы возложены на заместителя руководителя аппарата акима города Алматы Акжарова Бахытжана Кожанбердыулы.

Акжаров Б.К. – выпускник Казахского Национального университета имени аль-Фараби (бакалавр международных отношений, магистр гуманитарных знаний). Окончил программу докторантуры PhD.

С 2008 года по 2009 год занимал должность ведущего специалиста, главного специалиста информационно-аналитического и правового отдела Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы.

В 2009 году принят главным специалистом отдела по работе с высшими учебными заведениями и молодежными организациями, работал исполняющим обязанности начальника отдела Управления по вопросам молодежной политики города Алматы, начальником отдела молодежных проектов и творческих инициатив.

С 2012 года по 2015 год занимал должности начальника отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации, заместителя руководителя Управления внутренней политики города Алматы.

В 2015 году был назначен руководителем отдела социально-культурной сферы аппарата акима города Алматы.

В настоящее время – заместитель руководителя аппарата акима города Алматы.

Уполномоченный по этике оказывает государственным служащим консультативную помощь по вопросам соблюдения требований законодательства в сферах государственной службы, противодействия коррупции и Этического кодекса; способствует соблюдению ими установленных законами ограничений и запретов; по поручению руководства государственного органа, в котором он работает, рассматривает обращения физических и юридических лиц по фактам нарушения норм служебной этики государственными служащими; содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе; в случаях нарушения прав и законных интересов государственных служащих принимает меры, направленные на их защиту и восстановление; осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением норм служебной этики государственными служащими; информирует руководство государственного органа о случаях непринятия руководителями структурных подразделений государственных органов соответствующих мер по фактам нарушения норм служебной этики.

Кроме того, уполномоченный по этике в случаях нарушения государственными служащими законодательства проводит анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и вносит руководству государственного органа рекомендации по их устранению; в целях профилактики и недопущения нарушений законодательства, а также формирования позитивного имиджа государственной службы взаимодействует с институтами гражданского общества и государственными органами; на постоянной основе проводит с государственными служащими разъяснительную работу по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в сферах государственной службы, противодействия коррупции и Этического кодекса; в установленном законодательством порядке обращается к соответствующим должностным лицам с предложением о рассмотрении ответственности государственных служащих, допустивших нарушение норм служебной этики; осуществляет иную деятельность в целях профилактики нарушений норм служебной этики.

ГРАФИК приема государственных служащих и иных граждан уполномоченного по этике аппарата акима города Алматы

Ф.И.О Должность День, время приема Адрес Контактные данные, эл. адрес

Акжаров Бахытжан Кожанбердыулы

Заместитель руководителя аппарата акима города Алматы

вторая среда каждого месяца

с 14.00 до 17.00 здание акимата города Алматы, пл. Республики, 4, кабинет 212, 2 этаж

8 (727) 271-66-96 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.