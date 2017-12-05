Исполнение уведомлений по камеральному контролю

Управление государственных доходов по Жетысускому району г. Алматы сообщает, что согласно нормам Налогового кодекса уведомление по камеральному контролю исполняется двумя способами: представлением дополнительной налоговой отчетности либо пояснением.

Уже несколько лет реализована возможность исполнения уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам автоматизированного камерального контроля, не только путем представления ДФНО, но и путем представления электронного пояснения.

Таким образом:

– по нарушениям, указанным в уведомлении, с которыми налогоплательщик согласен, в КНП можно сформировать дополнительную форму налоговой отчетности по уведомлению (далее – ДФНО);

– по нарушениям, указанным в уведомлении, с которыми налогоплательщик не согласен, в КНП можно сформировать пояснение с указанием обстоятельств, являющихся основанием несогласия с выявленными нарушениями.

После ознакомления с уведомлением, то есть проставления отметки в поле «С уведомлением ознакомлен», система запросит «Желаете перейти к исполнению уведомления?».

Если нажать «ДА», станет доступным блок исполнения уведомления с выбором способа исполнения:

1. «Создать дополнительную по уведомлению ФНО»

2. «Создать пояснение».

В случае если налогоплательщик согласен с нарушением, то есть нарушение подтверждено и подлежит устранению, необходимо нажать на кнопку «Создать дополнительную по уведомлению ФНО», после в журнале форм КНП будет создан черновик соответствующей ДФНО, при этом поля формы будут предзаполнены информацией об уведомлении, то есть будут указаны регистрационный номер такого уведомления и его дата. При этом необходимо учесть, что количество строк в приложениях к дополнительной налоговой отчетности не должно превышать 500, иначе для представления более объемной ФНО необходимо использовать приложение ИС СОНО.

В случае если налогоплательщик не согласен с нарушением, то есть имеются объективные обстоятельства, есть возможность исполнить уведомление представлением электронного пояснения, для этого необходимо нажать на кнопку «Создать пояснение». После нажатия станет доступным шаблон электронного пояснения.

Если в пояснении налогоплательщик ссылается на какие-либо подтверждающие документы (за исключением ФНО), то отсканированные копии таких документов прикладываются к пояснению. При этом имеется ограничение по объему прикрепленных файлов – не более 10 Мбайт. Если размер направляемых файлов превышает данный объем, то нужно будет разбить файлы и направить их несколькими сообщениями, то есть дополнительным пояснением.

После вложения файлов необходимо нажать на кнопку «Сохранить», затем «Отправить».

Подтверждением о принятии электронного пояснения налоговым органом является уведомление о приеме налоговым органом пояснения на уведомление в электронном виде. Такое уведомление так же, как и электронное пояснение, можно распечатать и сохранить локально. Уведомление о приеме пояснения будет доступно в столбце «Действия» журнала пояснений.

Кульпаш Укумбаева, главный специалист

Управления государственных доходов

по Жетысускому району г. Алматы