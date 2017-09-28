Используя опыт, идти вперёд

Перевод казахского алфавита на латиницу

Перевод казахского алфавита на латиницу – одна из основных тем обсуждения в казахстанском обществе.

Буркитбай Аяган, директор Института истории государства, доктор исторических наук:

Данная проблема актуализировалась сразу после распада СССР. Выдвигалось множество аргументов «за» и «против». Приводились многочисленные доводы как для сохранения кириллицы, так и перехода на латинскую графику. Эта характерная для государств СНГ дискуссия имела под собой целый пласт культурных, исторических, лингвистических нюансов. Но время, в котором мы живем, те огромные изменения, произошедшие в мире и в Казахстане, определенно ставят точку в этом вопросе.

Изменения алфавита в казахстанском социуме происходили не раз, о чем подробно говорит Президент Казахстана в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». И название, и содержание статьи проникнуты перспективными идеями, размышлениями Главы государства о будущем страны. В небольшой по своему объему статье охвачены совершенно различные по своему содержанию аспекты обновления казахстанского общества. Но основная, определяющая фабула статьи Президента Казахстана – это обновление всего казахстанского социума, отрешение от застарелых, мешающих движению вперед традиций и условностей. При этом тезис о переходе казахского языка на латиницу является одним из серьезных, но не основных заключений автора статьи.

Тем не менее Президент РК Нурсултан Назарбаев пишет, что «переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке». Действительно, глобальное доминирование латинской графики в технологическом аспекте, научно-образовательном сегменте, культурной индустрии сегодня не вызывает сомнений. Латиница перестала ассоциироваться с христианской католической традицией и западной цивилизацией в целом, а выступает на современном этапе условием прогресса и поступательного развития.

Даже Китай и Индия, имеющие свои традиционные системы письменности с многовековой историей, сегодня вынуждены активно использовать латиницу в развитии своего технологического и экономического секторов. Арабский мир сейчас также параллельно пользуется латинской графикой в оформлении документов, финансовых операциях, не видя в подобном ничего дискриминационного.

Известно, что в течение нескольких столетий и до августа 1929 года на территории Казахстана широко использовалась арабская графика. С 1929 года постановлением ЦИК СССР и Совета народных комиссаров СССР был введен латинизированный «единый тюркский алфавит». И этим «единым тюркским алфавитом» пользовались и на Кавказе (Азербайджан), и в Поволжье (Татарстан, Башкортостан), и во всех республиках Центральной Азии.

В Казахстане в тот период латиница сыграла огромную роль в ликвидации неграмотности, она использовалась в делопроизводстве, на ней создавались многотиражные художественные произведения. Например, романы Сабита Муканова, Беимбета Майлина, Мухтара Ауэзова, выпущенные в 30-е годы XX века, были изданы на латинице. Однако по мере укрепления сталинизма и усиления централизованной власти в 1940 году было принято решение о переходе на кириллицу.

После распада СССР и вхождения Казахстана в мировое пространство переход алфавита на латиницу приобрел новую актуальность. Эту проблему неоднократно поднимали общественность, дипломатический корпус, бизнесмены. Учитывая настроения казахстанцев, Глава государства в декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана подчеркнул необходимость с 2025 года «приступить к переводу алфавита на латиницу».

Прошло пять лет, как была озвучена эта мысль. О поручении Президента говорилось много, но конкретных дел было крайне мало. Лишь отдельные ученые пытались составить новый алфавит, адаптированный к современному казахскому языку. И тот факт, что через пять лет после оглашения идеи Президента государство вновь начинает данную работу, говорит, с одной стороны, о ее важности и актуальности, а с другой – о неудовлетворительных результатах предыдущего периода. Между тем ситуация вокруг, тенденции мирового развития меняется очень быстро и требует адекватных мер в этом вопросе.

Сразу хочется подчеркнуть, что при переходе казахского алфавита на латиницу не будет поспешных шагов, которые могли бы раздражать граждан. Констатируем, что многие славянские народы Европы – поляки, чехи, словаки, словенцы, хорваты – в течение многих веков используют латиницу и не находят каких-либо противоречий. Более того, и в России, и в Украине периодически возникает дискуссия по переводу русского и украинского языков на латиницу.

Некоторые авторы акцентируют внимание читателей на том, что буквы «ж» и «з» являются изобретением кипчаков, но при этом не говорят, что эти же буквы прекрасно изображены в латинских обозначениях. В кипчакском языке (казахский язык входит в кипчакскую группу языков) много слов латинского происхождения. Например, слова, содержащие буквы «ф» (философия, факт и т. д.), «п» (проект, постулат и т. д.), вошли в обиход кипчаков из лексики народов, пишущих на латинской графике. Для примера достаточно посмотреть средневековый письменный памятник «Кодекс куманикус», написанный на кипчакском языке с использованием латинских букв. И таких примеров можно привести множество.

В современном Казахстане наряду с латиницей в течение длительного времени будет параллельно использоваться и кириллица. На кириллице созданы миллионы экземпляров научных книг, художественных произведений – и это наше огромное богатство. Очевидно, что никто не собирается отказываться от такого наследия.

В Казахстане, так же как и в республиках Центральной Азии, на Кавказе, в религиозных заведениях используется арабская графика. И это совершенно нормальная и естественная традиция. Арабской вязью наши родители пользовались (кстати, и латиницей тоже) в советский период. Поэтому, я полагаю, сосуществование различных алфавитов только дополняет друг друга, а не мешает прогрессу.

Одним из вопросов, который тревожит критиков перехода на латиницу, является проблема перепечатки книг, произведений, научных трудов, изданных на кириллице. Уже говорилось о том, что книги, изданные на кириллице, – это наше достояние, и мы будем им пользоваться и обращаться к нему. Важным в этом контексте представляется опыт Турции, которая в 1920-е годы перешла на латиницу, не потеряв многовековое османское литературное и научное наследие, изданное на арабской графике.

На современном этапе технические возможности, уровень программного обеспечения и компьютеризации позволяют в считанные секунды транслитерировать огромные по объему тексты. Те, кто использует Интернет, знают, что переводы с одного языка на другой уже давно стали обыденной вещью.

Узбекистану, Туркменистану и Азербайджану в 1990-е годы было гораздо сложнее перевести свои национальные алфавиты на латиницу. В данном случае Казахстан находится в гораздо более выгодных условиях. Например, современные IT-технологии позволяют перевод алфавита, да и другие работы совершить гораздо дешевле, чем в 1990-е.

Вместе с тем финансовые расходы, которые будут сопровождать переход казахского языка на латиницу, не должны сдерживать реформу языка. Переход на латиницу – объективное веление времени, которое в значительной степени укрепит субъектность и конкурентоспособность Казахстана на международной арене. Мы имеем богатый исторический собственный и международный опыт, и наша обязанность сегодня – грамотно воспользоваться им и избежать типичных ошибок, негативных тенденций, характерных для столь масштабных реформ.