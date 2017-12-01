Исторический масштаб

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

Нурсултан Назарбаев – признанный творец евразийства, подчеркивают эксперты.

В преддверии Дня Первого Президента РК и Дня Независимости Республики Казахстан в стране проводятся круглые столы по обсуждению книги «Рядом с Первым». Ее авторами выступили единомышленники Главы государства. В числе создателей книги – нынешние председатели обеих палат Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Нигматулин, руководитель Администрации Президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков, дипломат, генерал-майор, доктор экономических наук Нуртай Абыкаев, чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов, председатель Верховного суда Кайрат Мами.

Книга очерков – это историческая панорама 25 лет развития независимого Казахстана, в ней отображены события, факты и процессы, к которым авторы были непосредственно причастны. И это придает книге характер исторического документа.

Успешность политической стратегии

В книге «Рядом с Первым» Касым-Жомарт Токаев представляет эссе о доказавшей верность и успешность внешнеполитической стратегии Президента.

Автор отмечает, что в международном сообществе высоко оценивают вклад Главы государства в создание СНГ и ШОС.

«Непререкаем авторитет Нурсултана Назарбаева как лидера всемирного антиядерного движения, инициатора создания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, съезда лидеров мировых и традиционных религий», – пишет в своем эссе спикер Сената.

Касым-Жомарт Токаев приводит меткое высказывание Нурсултана Абишевича: «Границу нужно ограждать не камнями, а друзьями».

Большим достижением казахстанского лидера, по мнению автора, является проведение после более чем десятилетнего перерыва саммита ОБСЕ в Астане и принятие Декларации о евразийской безо­пасности.

Говоря о «феномене Назарбаева», Токаев подчеркивает, что казахстанского лидера не случайно сравнивают с такими мировыми деятелями, как Кемаль Ататюрк, де Голль, Дэн Сяопин, Ли Куан Ю. Все эти аналогии, утверждает Касым-Жомарт Токаев, политически и исторически правильны.

«Органически воплощая в себе достоинства выдающихся европейских и азиатских лидеров, Президент Казахстана всей своей деятельностью смог вывести новую формулу успеха в таком многотрудном деле, как государственное строительство.

Ему было нелегко, потому что он стал первопроходцем и принимал всю ношу ответственности только на себя. Его судьба – это история постоянного преодоления тяжелейших препятствий, будь то предубеждения, консерватизм, неверие или преднамеренное противодействие и даже саботаж. В таких обстоятельствах Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда четко видел цель и никогда не сворачивал с пути к ее достижению», – делает акцент глава Сената.

Независимый Казахстан на карте мира

Рождению новой страны во главе с Первым Президентом посвящен очерк Нуртая Абыкаева. Эта глава начинается с советского периода – времени становления Нурсултана Назарбаева как руководителя и политика. Уже тогда будущий Президент Республики Казахстан выделялся среди партийной номенклатуры стратегическим мышлением и экономическим видением. При этом отмечается его редкая для того времени политическая смелость. Возглавляя Совет министров Казахской ССР, он открыто говорил об экономических проблемах и предлагал пути их решения, которые в тот период выглядели радикальными, а порою крамольными.

По мнению Нуртая Абыкаева, Нурсултан Абишевич Назарбаев одним из первых осознал глубинные причины, которые привели к развалу СССР. Став во главе республики, он активно продвигал идею создания союза нового типа, в котором каждая суверенная республика будет чувствовать себя равной среди равных.

Отмечается уникальное да­­ро­­ва­­ние Нурсултана Назарбаева гасить конфликты, находить развязку самых сложных противоречий – от локальных до глобальных. Автор ярко иллюстрирует это, описывая действия казахстанского лидера во время августовского путча 1991 года, когда общество фактически находилось в шаге от масштабных и непредсказуемых трагических событий. Нуртай Абыкаев приводит описание его смелых и своевременных действий, позволивших сохранить внутриполитическую стабильность и гражданский мир в республике, снизить напряженность внутри высшей партийной номенклатуры в сложнейшей ситуации, предшествующей распаду СССР.

Рождение столицы

Адильбек Джаксыбеков в своем емком очерке повествует о создании новой столицы независимого Казахстана – Астаны. Первый градоначальник Астаны делится с читателями впечатлениями о трудностях и реалиях, связанных со строительством новой столицы, о центральной роли Нурсултана Абишевича Назарбаева в решении практически всех вопросов – и масштабных, и локальных.

По словам Адильбека Джаксыбекова, Президент вникал в каждую деталь, помогал, поддерживал, приободрял. Несмотря на трудности – отсутствие финансирования, необходимой инфраструктуры, сложнейшие погодные условия, – он никогда не терял присутствия духа, всегда излучал оптимизм, добиваясь неукоснительной реализации планов развития новой столицы.

Автор особо отмечает, что подход к плану был вдумчивый, не «кавалерийский», и это абсолютно правильно: города – живые социальные организмы, которые развиваются по своим законам. Большое значение имело принятие Генерального плана строительства столицы, к разработке которого привлекались как архитекторы с мировым именем, так и отечественные специалисты. При этом с первых дней в реализации идеи Президентом была определена генеральная цель: «Мы строим евразийскую столицу, поэтому здесь должны чувствовать себя как дома приезжающие из всех стран и уголков Земли».

Джаксыбеков напоминает, что мировое признание Астаны как реального геополитического центра ХХI века произошло 1 декабря 2010 года. Столица на самом высоком уровне провела саммит ОБСЕ, приняв у себя 38 глав государств и правительств, представителей международных и региональных организаций. Другим свидетельством высокого международного признания Астаны стала победа за право проведения Всемирной выставки EXPO-2017. Это событие по значимости сравнимо с всемирными экономическими форумами, а по туристической привлекательности – с самыми популярными спортивными соревнованиями мира. На очереди – создание международного финансового центра «Астана».

Адильбек Джаксыбеков отмечает, что благодаря политической воле Президента Астана стала настоящим воплощением нацио­нальной идеи, символом новой эпохи в истории Казахстана.

Закон как основа государства

В своем разделе Кайрат Мами раскрывает роль Президента Нурсултана Назарбаева в строительстве судебно-правовой системы независимого Казахстана.

Развитие демократической правовой системы Казахстана всегда находилось под постоянным вниманием Нурсултана Назарбаева.

«Это было особенно важным в первые непростые годы строительства суверенного государства, – пишет автор, – когда в крайне сложных внутренних и внешних условиях, в максимально сжатые сроки надо было создать основные государственно-правовые институты и реформировать законодательство».

Он подробно описывает процесс разработки проекта Конституции 1995 года, подчеркивает определяющую роль Президента в формулировании концептуальных положений Основного закона.

Строя новую государственность, Нурсултан Назарбаев четко видел и понимал необходимость обеспечения подлинной независимости судов как самостоятельной ветви власти. Во всех политических и основополагающих юридических документах того времени сквозной линией проходила норма о независимости судебной системы. Президент страны четко определил стратегическую линию. Она заключалась в том, что надо было создать судебную систему нового типа с предоставлением судам в полном объеме полномочий, присущих им в правовом государстве, закрепление их высокой и ответственной социальной роли. Сегодня, подчеркивает Кайрат Мами, судебная система Казахстана состоялась и демонстрирует хорошую эффективность в вопросах обеспечения верховенства права. Она отвечает всем требованиям правового государства.

Карт-бланш Нурсултану Назарбаеву

Нурлан Нигматулин делится с читателями редким историческим материалом, связанным с выборными кампаниями на разных этапах развития Казахстана, и описывает особенности политического лидерства Нурсултана Назарбаева.

Главные достижения Казахстана автор неизменно связывает с фактором лидерства Президента, его способностью вовремя отвечать на запросы общества, проводить реформы на опережение, видеть на годы вперед и консолидировать нацию на достижение высоких целей.

Работая многие годы под руководством Нурсултана Назарбаева, Нурлан Нигматулин был свидетелем ежедневных усилий Президента по созиданию независимого Казахстана. «Как результат, в нашей стране сложилось особое отношение народа к своему Президенту и Президента к своему народу. Это фундаментальная ценность нашего общества. Она выступает фактором сплочения и единства нации», – пишет Нигматулин.

Спикер Мажилиса делает акцент на том, что благодаря этой редкой в современной практике внутренней консолидации казахстанцы сумели продемонстрировать мощную пассионарную энергию в построении нового успешного государства.

Экономическая стабильность

Имангали Тасмагамбетов в своем очерке уделяет особое внимание ключевым экономическим решениям Нурсултана Абишевича Назарбаева, позволившим не только минимизировать негативные последствия, но и создать предпосылки для дальнейшего роста. К примеру, отмечается важность указа Президента о создании секретного валютного фонда. Средства этого фонда дважды спасали страну от банкротства: в 1997 году, когда долг правительства перед пенсионерами составил 480 млн долларов, и в 1998 году, когда разразился мировой финансовый кризис и обвалился российский рубль. Тасмагамбетов отмечает своевременность решения Президента страны разработать и принять Земельный кодекс, который способствовал углублению экономических реформ.

В очерке повествуется о многогранности личности Нурсултана Назарбаева. Имангали Тасмагамбетов подчеркивает особое стратегическое видение Лидера нации, который мыслит историческими категориями и часто обращается к культурному наследию казахского народа.

«Большой интерес, – в частности, отмечает Тасмагамбетов, – представляет инициатива Президента по разработке и принятию государственной программы «Культурное наследие», направленной на создание целостной системы изучения исторического прошлого Казахстана».

Автор очерка отмечает важнейшую роль Президента Казахстана в строительстве профессиональной и боеспособной армии на основе самых прогрессивных взглядов. По его прямому поручению в 2015 году была разработана концепция развития Вооруженных сил РК.

Живой интерес

Директор издательства «Худо­жественная литература» Георгий Пряхин признался, что для него была огромная честь издать эту книгу:

– Она написана в живых и конкретных деталях, написана по делу, без лакировки действительности и какого-либо административного восторга, – сказал Пряхин и добавил, что книга вызывает живой читательский интерес.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Марат Тажин подчеркнул уникальность книги «Рядом с Первым»:

– Не помню в мире аналогов того, чтобы о действующем президенте страны писали его соратники. В современном мире есть много биографических книг, однако они написаны биографами и публицистами. И совершенно другое дело, когда авторами выступают люди-практики, непосредственно работавшие и работающие с Главой государства. Это придает книге свою особенность, на ее страницах можно узнать о таких нюансах, которые сохранились лишь в памяти наших авторов. И, кроме того, это не жанр биографии и не мемуары в чистом виде. Скорее это заметки в пути, при изучении которых становится очевидно, что их авторы продолжают решать задачи, поставленные Главой государства.

Юрий ЮРОВ