Итоги социально-экономического развития Алмалинского района за 2016 год

За 2016 год обеспечено поступление налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму 248,8 млрд тенге, исполнение составило 101%, или на 3,6 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Из них: республиканский бюджет – 165,9 млрд тенге, местный бюджет – 82,9 млрд тенге.

Объем производства в действующих ценах составил 125,76 млрд тенге, индекс физического объема к периоду прошлого года – 100,7%.

По району освоено 79,87 млрд тенге инвестиций в основной капитал, к соответствующему периоду прошлого года – 141,4%. Из них за счет собственных средств – 62,67 млрд тенге, кредиты банков – 8 млрд тенге, другие средства – 2,5 млрд тенге, бюджетные средства – 6,7 млрд тенге.

Объем розничного товарооборота составил 468,5 млрд тенге, к соответствующему периоду прошлого года – 124,7 %. Объем оптового товарооборота составил 1, 989 трлн. тенге.

Численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях, составляет 110 822 человека. Среднемесячная заработная плата достигла 170 715 тенге, что составило 110,7% к соответствующему периоду прошлого года.

В программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» по району участвует 46 предприятий. Из них по субсидированию – 33 проекта на общую сумму 19,8 млрд тенге, сумма субсидирования – 3,2 млрд тенге, 13 предприятий – по гарантированию на общую сумму 189 млн тенге. Сумма гарантирования АО «Даму» – 102,3 млн тг.

По программе «Жибек жолы» 14 предпринимателей получили льготный кредит на общую сумму 838,6 млн тенге, создано 80 рабочих мест.

В рамках 2-й пятилетки «Карты индустриализации на 2015–2019 гг.» участвуют три компании, сумма инвестиций 7,3 млрд тг. В рамках государственной поддержки АО «Металл пром» выделен земельный участок на территории Индустриальной зоны в Алатауском районе. АО «Алматинский дрожжевой завод» была оказана государственная поддержка в субсидировании процентной ставки.

Ежемесячно проводится мониторинг производственно-финансовой деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Так, в районе зарегистрировано 25 939 субъектов малого бизнеса, из них действующих 14 703 (в 2015 г. зарегистрировано 24 335, действующих – 14 283). Доля поступления налогов от субъектов МСБ в общей сумме составляет 58%.

Особое внимание уделяется выполнению задания по открытию новых производств и субъектов предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест. Создано 4292 рабочих места, исполнение – 110 %. Из них на торговых предприятиях – 1413, в промышленности – 279, в строительстве – 390, на предприятиях транспорта и связи – 280, в учреждениях образования – 143, здравоохранения – 151, других – 1636.

9 сентября 2016 года состоялся первый инвестиционный форум «Алмалы Инвест – 2016» по привлечению инвестиций в Алмалинский район.

В целях развития продовольственного пояса г. Алматы и для обеспечения жителей недорогой качественной продукцией по пр. Жибек жолы, между ул. Наурызбай батыра и Желтоксан, были организованы еженедельные ярмарки по продаже сельскохозяйственной и животноводческой продукции. В ярмарке принимали участие более 120 крестьянских хозяйств Карасайского района Алматинской области.

Для проведения эффективной работы по ликвидации стихийной торговли мобильной группой проведено 225 рейдов. Составлено 4376 протоколов по ст. 505 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» на общую сумму 8,5 млн тенге.

Благоустройство, строительство, санитарное состояние

Обеспечением санитарии на территории района занимались подрядные организации. Согласно утвержденному графику ежедневно проводилась уборка 186,8 км улиц, 212,2 км тротуаров, 173,3 км арычной сети.

Для обеспечения санитарного состояния проведено 52 субботника. Обеспечен выход людей в количестве 36 500 человек и 180 единиц техники. Всего по району было вывезено 1700 м3 мусора, опавших листьев, веток и смета.

Уборкой мусора с контейнерных площадок и других мест сбора твердых бытовых отходов занимается АО «Тартып». По району существует 274 контейнерные площадки. На городской полигон ежедневно вывозился 1200 м3 мусора. На сегодняшний день по 198 контейнерным площадкам проводятся ремонтные работы. Отремонтировано 73 контейнера для мусора.

Силами подрядных организаций произведен санитарный снос 350 аварийных и старовозрастных деревьев, санитарная обрезка – 2741, формовка 2440 деревьев, также посажены за счет компенсации 350 саженцев.

На общегородском конкурсе по озеленению территории сквер имени Алии и Маншук признан лучшим в городе.

В летний период были посажены цветы на общей площади 4718 м2, в том числе в вазонах – площадью 200 м2, на летних площадках – 3340 м2, тюльпаны – на 380 м2, канны – на 378 м2, также вдоль ул. Фурманова, от пр. Райымбека до ул. Кабанбай батыра, был посеян газон.

Проведены дорожно-ремонтные работы улиц протяженностью 1,9 км, ремонт тротуаров протяженностью 18,1 км и текущий ремонт арычных сетей протяженностью 6,7 км. Также завершены ремонтные работы 25 остановочных комплексов.

За счет бюджетных средств завершен текущий ремонт 8 скверов, благоустройство зеленной зоны по ул. Толе би, уг. ул. Розыбакиева, строительство трех детских игровых и четырех спортивных площадок.

В скверах и на магистральных улицах района установлены 293 скамейки и 372 урны единого стиля.

В рамках социальной ответственности бизнеса проведен текущий ремонт скверов «Сиреневый», «им. С. Муканова», высажены альпийские горки по пяти адресам, построено семь детских игровых и две спортивные площадки.

Проведены работы по разъяснению концепции архитектурного освещения, по итогам которого в 2016 году совершенно новый облик в ночное время обрели пять зданий района (ГАТОБ им. Абая, КБТУ, Союз писателей, АГФ «Нур Отан», аппарат акима Алмалинского района).

Работа по улучшению жилищного фонда и коммунального хозяйства

В районе реконструировано 2646 метров тепломагистрали, 699 метров водопроводной сети холодного водоснабжения и 160 метров канализационного трубопровода.

В районе насчитывается 1426 многоквартирных домов, поэтому вопросы надлежащего содержания жилищного фонда являются одними из приоритетных направлений.

За счет собственных средств жителей отремонтировано 56 подъездов, 14 фасадов и 182 подвала, 7 кровель домов.

В рамках социальной ответственности за счет частных инвесторов покрашено 37 фасадов домов.

В целях экономии тепловой энергии в жилых домах установлено 585 общедомовых приборов учета тепла.

В целях реализации государственной программы «Развитие регионов – 2020» совместно с управлением жилья и жилищной инспекции г. Алматы и председателями КСК проведено 47 общих собраний и 18 «круглых столов», по итогам которых жители 24 многоэтажных жилых домов подали заявку на участие в программе «Модернизация ЖКХ» на общую сумму 358 млн тенге (кровля, подъезды, инженерные сети, фасады, замена лифтового оборудования).

Проведены работы по текущему ремонту дворов 82 внутридворовых территорий за счет местного бюджета на общую сумму 454 млн тенге.

В жилом комплексе «Жайлы» восстановлена трансформаторная подстанция и установлены автоматические тепловые пункты в первом и четвертом блоках.

На внутридворовых и прилегающих территориях в 77 КСК было высажено 632 цветника, вазонов и газонов на площади 4135 кв. м.

В рамках реализации программы «Ветхое жилье» в районе построен 9-этажный 54-квартирный жилой дом 1797,4 м2.

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий района в 2016 году составила 117,6 тыс. м2, в 2015 г. – 95,07 тыс. м2.

Социальная сфера, занятость

В Алмалинском районном центре занятости населения

зарегистрировано в качестве безработных 834 человека, трудоустроены 393 человека. Направлены на молодежную практику 72 человека, на социальные рабочие места – 80 человек.

Семи малообеспеченным семьям была назначена адресная социальная помощь, 54 семьям, где имеются 100 детей, назначено детское пособие, 77 человек получили пособие по обучению на дому для детей с ограниченными возможностями, 1436 человек получили жилищное пособие, 340 человек получили социальную помощь в размере 7,5 МРП, 198 человек получили помощь на возмещение стоимости затрат на установку приборов учета воды в размере 2 МРП.

Ежемесячно в среднем 1831 пенсионер получал социальную помощь в размере одного месячного показателя.

Здравоохранение

Всего в системе здравоохранения района услуги оказывают 17 государственных, 9 республиканских, 287 частных лечебно-оздоровительных учреждений и 80 аптек, работают 1294 врача, 2382 среднего и 885 младшего медперсонала, а также 621 прочий работник. В результате проделанной работы по многим показателям здравоохранения отмечается положительная динамика.

В сфере здравоохранения район занимает лидирующее место в рейтинге районов города. По рейтингу Министерства здравоохранения и социального развития все медицинские организации района входят в первую двадцатку лучших организаций республики, в том числе родильный дом №1 признан лучшим по республике.

Образование, культура, развитие языков, спорт

В районе функционирует 38 школ, в т. ч. 9 – частной собственности с общей численностью учащихся 28 030.

По результатам ежегодного ЕНТ средний балл Алмалинского района составляет 96,5%.

38 выпускников подтвердили аттестат «Алтын белгi», 26 выпускников окончили школу с отличием, при этом высокие результаты ЕНТ показали выпускники школ №18, 25, 39, 54, 62, 90, 134, повысили результаты в сравнении с 2015 годом школы №58, 96, 135, 16.

Призерами городских и республиканских олимпиад стали 83 учащихся района.

27 учителей района награждены Почетной грамотой акима города Алматы, 20 школьников стали обладателями нагрудного знака «Уркер».

Культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями были охвачены 10 тыс. детей. В пришкольных лагерях отдохнули 3985 детей, за счет бюджетных средств в лагерях «Огонек» и «Спутник» – 439 детей.

В районе 498 детей посещают детские сады в рамках государственной программы «Балапан». В пяти государственных детских садах открыто пять предшкольных групп с неполным днем пребывания на бесплатной основе на 93 места.

На территории района официально осуществляют деятельность 26 мини-центров, 20 из них были открыты в 2016 году на 134 места с привлечением инвестиций на сумму 88 млн тенге.

Во исполнение программы развития государственного и других языков на 2015–2020 гг. были проведены: конкурсы «Тіл шебері» и «Ой-сана», «Тіл – тұнық ойдың кәусары», «Тіл мерейы», «Тіл парасат», «Ана тілім – ән жырым», а также традиционные «Литературные чтения Т. Шевченко и А. Пушкина». Победительницей городского конкурса «Ой-сана» стала студентка Алматинского полиграфического колледжа Инабат Талапқызы, а республиканского конкурса «Тіл парасат» – студентка КазУМОиМЯ Драчева Оксана.

В целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, региональной программы по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, а также пропаганды здорового образа жизни среди населения района проведено 616 мероприятий с участием более 59 тыс. человек.

Молодежь района активно привлекается для участия в различных государственных мероприятиях. Так, с участием молодежи проведено более 150 мероприятий с охватом более 20 тыс. человек.

В рамках программы «Спорттық Алматы» в районе работает 71 молодежный центр, в которых совершенно бесплатно посещают различные спортивные секции и творческие кружки 3600 школьников и студентов.

Общественная безопасность

Проводится работа по охране общественного порядка, обеспечению безопасности, пресечению преступлений. Организовывались целевые оперативно-профилактические мероприятия.

За 2016 год на территории района совершено 14 235 правонарушений. В результате проводимой работы улучшились показатели по раскрытию уголовных правонарушений на 18,6 %.

В рамках программы «Безопасный двор» в 744 внутридворовых территориях и подъездах жилых домов (840 домов) установлено 5400 камер видеонаблюдения.

Легализация имущества

С 1 сентября 2014 года в комиссию по легализации имущества обратились 4770 человек, зарегистрировано 619 заявлений. Комиссией легализовано 393 объекта. Общая стоимость имущества по легализованным объектам составляет 7,5 млрд тенге.

Оказание государственных услуг

Всего оказанных государственных услуг – 18 355, из них через ЦОН – 12 496, государственный орган – 4126, портал электронного правительства – 1733.

Согласно решению районной комиссии по присвоению спортивных званий разрядов и квалификационных категорий было присвоено 263 спортивных разряда.

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

Эффективной работе способствует обратная связь с населением посредством обращения граждан в аппарат акима либо через рубрику «Вопрос акиму» на официальном интернет-ресурсе.

В аппарате акима района зарегистрировано и рассмотрено 1251 обращение физических и 702 юридических лиц.

На официальный интернет-ресурс поступило 789 обращений, через социальную сеть Инстаграм поступило 1130 обращений.

Анализируя поступившие обращения, можно отметить, что наибольшее количество заявлений, поступивших от жителей, касаются благоустройства, деятельности жилищно-коммунального хозяйства и сферы торговли. Все вопросы были рассмотрены и решены в рамках компетенции либо заявители получили квалифицированный и полноценный ответ.

Адреса мест, где установлены специальные ящики для сбора предложений, замечаний и откликов населения:

1. г. Алматы, ул. Туркебаева, 4 – гимназия №62 им. Ш. Смаханулы;

2. г. Алматы, ул. Жарокова, 18 – общеобразовательная школа №128 им. М. Ауэзова;

3. г. Алматы, ул. Муратбаева, 200 – Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана;

4. г. Алматы, ул. Шевченко, 97 – Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева;

5. г. Алматы, ул. Гоголя, 114 – Казахский государственный женский педагогический университет.

Сетевой график

отчетных встреч акимаАлмалинского района г. Алматы

Естенова Ж.Т. с населением на 2017 год

Место и дата проведения 13.02.2017 14.02.2017 15.02.2017 16.02.2017 17.02.2017

понедельник вторник Среда четверг пятница

Учреж-дение Обще-образователь-ная школа № 62 им. Ш. Смаханулы Обще-образователь-ная школа №128 им.

М. Ауэзова Казахский Университет Международных отношений и мировых языков

им.Абылай хана Казахская академия транспорта и коммуникаций

им. М. Тыныш-баева Казахский государственный женский педагогический университет

Адрес ул. Туркебаева, 4

уг.ул. Кавказской ул. Жарокова, 18,

уг.ул. Жамбыла ул. Муратбаева, 200 уг.ул.Курмангазы ул. Шевченко, 97 уг.ул. Масанчи

ул.Гоголя, 114 уг.ул.Амангелды

Время 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00