Итоги социально-экономического развития Ауэзовского района за 2016 год

Бюджет

Ауэзовский район является одним из густонаселенных спальных районов нашего города. Территория 23 км², проживают 285 тыс. человек.

По итогам 2016 года в районе обеспечено 69,5 млрд тенге налоговых поступлений в казну, и исполнение составило 105,3%, темп роста 107,9%, что на 5,1 млрд тенге больше по сравнению с 2015 годом.

Развитие предпринимательства и промышленности

Экономика района преимущественно представлена сферой услуг и торговли (более 60%). Только в 2016 году в районе введены новые объекты сферы услуг, это первый комплекс ТЦ GrandParkAlmaty, где открылся Carrefour – французская сеть магазинов, крупнейший ретейлер в Европе, ТЦ Almaty mall, ТРЦ «Москва», торговая сеть «Алма» в ТЦ «Прайм-Плаза», ресторанные комплексы «Керемет», «Хан-Тенгри», «Голд Казына», Медицинский центр MCRada, «АВТО СИТИ», «Макдональдс», общественная баня SAU bu. По данным объектам уже создано 4266 рабочих мест.

Также в районе располагаются 18 промышленных предприятий. За январь – ноябрь 2016 года промышленными предприятиями (включая малые предприятия) произведено продукции на 76,2 млрд тенге, индекс физического объема к соответствующему периоду 2015 года составил 98,2%. Объем розничного товарооборота составил 273,6 млрд, это 110,1% к соответствующему периоду 2015 года.

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» за прошлый год одобрено 27 проектов на сумму 1,6 млрд тенге. Из них 24 проекта по субсидированию, 1 проект – по гарантированию на 12,4 млн тенге и 3 проекта – по грантовому финансированию на 6,8 млн тенге, при этом планируется создание 249 рабочих мест.

Кроме того, в рамках реализации «Карты индустриализации» в 2016 году завершен проект по автоматизации и модернизации существующей технологической линии по выпуску томатной продукции ТОО «Цин-Каз», начатой в 2011 году. Стоимость проекта – 784 млн тенге. Также завершен проект ТОО «Тихаус» по модернизация цеха по производству (фасовке) гранулированного чая, стоимость проекта составляет 513,9 млн тенге.

В рамках региональной программы «Жібек жолы» профинансировано 11 проектов на 525,5 млн тенге, что позволило создать 133 рабочих места.

В целях обеспечения жителей недорогой качественной продукцией перед театром им. Н. Сац в выходные дни проводится сельскохозяйственная ярмарка на 56 торговых мест, где принимают участие крестьянские хозяйства Енбекши-казахского, Талгарского, Жамбылского, Илийского и Карасайского районов Алматинской области и предприниматели района.

Выявляются административные нарушения, ликвидируются незаконные строения, в том числе объекты стихийной торговли. В прошлом году составлено 886 административных протоколов, снесено 73 незаконных объекта.

Благоустройство

На сегодняшний день общая протяженность обустроенных автомобильных дорог по району составляет 250 км, тротуаров – 92 км, пешеходных зон – 11 км.

В прошлом году отремонтировано 10,51 км автодорог, 3,526 км тротуаров.

Также имеются 6 транспортных развязок, 5 подземных и 5 надземных переходов.

Введены выделенные полосы для общественного транспорта на участках пр. Абая, Райымбека, ул. Толе би, итого общая протяженность полос составила 11,9 км. Это способствовало увеличению средней скорости передвижения общественного транспорта на 20%.

В районе освещены все магистральные улицы, имеется свыше 10 тыс. светоточек, протяженность линий наружного освещения составляет 366,4 км.

В целях модернизации наружного освещения проведены работы по замене автоматики ШУНО в количестве 140 шт, лампочек – 2328 шт., СИПа – 2752 м и кабеля – 1309 м.

В двух скверах проведен текущий ремонт и реконструировано 3630 м2 (1400 м) парковых дорожек.

На улицах и в парках разбиты 13,8 м2 цветников, установлено 1066 урн и 284 скамейки. Высажено 5835 единиц деревьев и кустарников – на 1959 больше, чем в 2015 году (3876).

Общая протяженность арычной сети в районе составляет порядка 91,54 км. В прошлом году проведена работа по реконструкции и строительству 7,2 км арыков и ливневой канализации по улице Токтабаева между улицами Сулейменова и Щепкина, проспекту Абая между проспектом Саина и улицей Б. Момышулы.

В санитарной очистке района было задействовано ежедневно более 130 единиц спецтехники и 250 человек, в т.ч. от сторонних организаций.

На территории района в штатном режиме обслуживаются 247 контейнерных площадок, на которых расположено 1872 контейнера, из них 87 – наиболее изношенные, которые были реконструированы. В 2016 году объем твердых бытовых отходов в районе составил 65 тыс. тонн.

Также демонтируются билборды, установленные без разрешительных документов. Из 235 рекламных конструкций в районе 42 были демонтированы.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Протяженность электросетей по району составляет 799,2 км, количество подключенных абонентов 99 020, или на 0,2% больше, чем в 2015 году. Проводится модернизация энергосистемы района. Так, в 2016 году построено и реконструировано 30,52 км электрических сетей. Несмотря на рост числа абонентов, общий износ сетей снижен на 12% (до 60%).

В части теплоснабжения в прошлом году подключено 1816 объектов, из них 1712 жилых домов, 104 социальных объекта (школы, больницы). На модернизацию, реконструкцию и строительство было выделено 2,14 млрд тенге. В итоге было отремонтировано 1,82 км теплотрасс. Износ сетей сейчас составляет 76,5%. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена.

Также отремонтировано 2,5 км водопровода. Благодаря этим работам износ снижен на 3%, потери – на 8%, а обеспеченность по району составляет 75%.

Жилфонд района составляют 1712 многоквартирных жилых домов и 6896 индивидуальных жилых строений.

При этом насчитывается 565 домов (более 33%), построенных до 1970 года, и 621 (36%) – до 1990 года. Срок эксплуатации этих домов 50–60 лет, их износ составляет от 80 до 100%.

Для устранения данной проблемы в рамках модернизации ЖКХ за счет средств местного бюджета в прошлом году проведен капитальный ремонт кровли 13 домов на 39,1 млн тенге, заменены в 4 домах 7 лифтов на 33,9 млн тенге. За счет собственных средств жителей частично отремонтировано 1387 домов.

Кроме того, для улучшения жилищных условий реализуется ряд программ, в т.ч. по сносу ветхого жилья. В прошлом году по программе «Ветхое жилье» в районе сданы в эксплуатацию 2 жилых дома на 18 тыс. м².

В целях сбалансированного потребления тепловой энергии проведена инвентаризация жилфонда. Определена потребность в установке 1977 общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах. На сегодня 1881 (95%) прибор установлен, осталось 98. В 2017 году запланировано завершение данной работы. Как показывает практика, при установке приборов учета тепла плата сокращается на 30–40%.

По улучшению деятельности КСК только в этом году проведено 35 совещаний с руководителями органов управления. На интернет-ресурсе Управления жилья и жилищной инспекции ежеквартально размещаются отчеты по финансовой деятельности КСК.

В 2016 году за счет средств бюджета завершены работы по текущему ремонту внутридворовых территорий Отремонтировано 58 дворовых площадок на сумму 345,3 млн тенге.

Также в рамках социальной ответственности бизнеса в районе обустроено 7 дворов на 34,5 млн тенге.

Социальная поддержка

В районе проживают 44 060 пенсионеров, из них 102 – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 3940 – участники трудового фронта, 5 тыс. долгожителей и 15 человек – в возрасте свыше 100 лет.

С начала года в районный отдел центра занятости населения города обратились 3086 человек. Трудоустроено по программе «Дорожная карта занятости – 2020» 1900 человек, по Программе развития территорий – 393 человека.

Оказывается социальная помощь на дому 485 одиноким инвалидам и престарелым пятью отделениями надомного обслуживания инвалидов и престарелых лиц, достигших пенсионного возраста.

Помимо этого на 28,7% увеличен охват социальной поддержкой инвалидов (с 3,1 тыс. человек в 2015 году до 8,8 тыс. чел. в 2016-м). Инвалидам предоставлены услуги «Инватакси» и индивидуальных помощников.

В целом число лиц, охваченных мерами соцподдержки в районе, составило 21,3 тыс. человек, общая сумма выплат – 931,1 млн тенге.

Здравоохранение

На постоянной основе ведется оказание медицинской и психосоциальной помощи лицам с ограниченными возможностями. На данный момент в районе проживают 682 ребенка и 2703 взрослых (в том числе инвалидов войны и лиц, приравненных к ним) с ограниченными возможностями. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи все инвалиды обеспечены лекарственными препаратами.

Всего в Ауэзовском районе функционирует 57 медицинских организаций, из них 12 государственных, в том числе 5 организаций, оказывающих первичные медико-санитарные услуги и 45 – частных.

За отчетный период достигнуто снижение показателя младенческой смертности до уровня 14,6% в 2016 году против 19,8% в 2015-м.

Благодаря ежегодным профилактическим скрининговым осмотрам удалось повысить показатель выявляемости злокачественными заболеваниями на более ранних стадиях (66,7% в 2016 году против 52,6% в 2015-м), вследствие чего – оказывать необходимую помощь в полном объеме.

Для улучшения доступности и удобства населения в каждой поликлинике работает система предварительной записи на прием, функционирует автоматизированная система электронной очереди, что позволило значительно уменьшить и решить проблему очередей.

В каждой медицинской организации функционирует интернет-ресурс и служба поддержки пациентов, куда может обратиться каждый житель нашего района.

Работают телефоны доверия для решения вопросов качества оказания медицинской помощи населению. За отчетный период 2016 года количество обращений граждан по телефонам доверия составило 745.

В районе активно ведется пропаганда здорового образа жизни. Было проведено 657 мероприятий (акции, дни открытых дверей, фестивали здоровья) с охватом более 42 тыс. человек.

Образование

В районе функционируют 40 (32 государственных и 8 частных) общеобразовательных учреждений, в них обучается 43 181 учащийся.

В 2016 году более 8 тыс. детей зачислены в школы нашего района, из них 5843 первоклассника. Рост первоклассников составил на 743 ребенка по сравнению с 2015 годом.

При этом дефицит ученических мест в школах района остается на высоком уровне и составил 9734 места.

Средний балл ЕНТ выпускников района в 2016 году составил 93,13 балла, что выше показателя 2015 года на 4,43 балла. Приняло участие в ЕНТ 1116 выпускников. По результатам ЕНТ район занял 4-е место по городу.

Из 52 претендентов 48 подтвердили аттестат «Алтын белгi», 85 выпускников окончили школу с отличием, при этом высокие результаты ЕНТ показали выпускники школ № 175, 153, 27, КТЛ (для девочек и мальчиков), повысили результаты в сравнении с 2015 годом школы № 5, 27, 72, 121, 127.

Более 100 учащихся района стали призерами городских, республиканских и международных олимпиад.

Число детских дошкольных учреждений на начало 2016–2017 учебного года увеличилось на 19%, с 94 в 2015 году до 112 в 2016-м. Их загруженность выросла с 13 076 мест до 14 413 тыс.

Открыт 21 частный детский сад на 657 мест (рост в 3 раза до 21, из них в коттеджах 20), из них 16 на 496 мест работают по программе «Балапан». А также в сентябре 2016 года в целях увеличения охвата детей дошкольным обучением и воспитанием на базе государственных детских садов дополнительно открыто 12 групп предшкольной подготовки с охватом 231 ребенка с неполным пребыванием дня.

В итоге охват детей 3–6 лет района дошкольным воспитанием и обучением вырос с 76% в 2015 году до 78,4% в 2016-м.

Внедрена автоматизированная система распределения мест в детские сады, раньше это делалось вручную. В прошлом году пошли в детский сад 13 773 ребенка, в районе очередь снизилась на 220 детей.

Профилактика преступности и правонарушений

В январе 2016 года создана Местная полицейская служба. Число сотрудников Местной полиции (участковые инспектора, инспектора по делам несовершеннолетних, дорожно-патрульная служба и др.) составляет 2,3 тыс. человек, в том числе по району 275 человек.

Количество зарегистрированных правонарушений по всем видам сократилось на 9,6%, т. е. на 1224 факта меньше по сравнению с 2015 годом.

Раскрываемость всех видов преступлений улучшилась, в том числе общеуголовных на 6,9%, тяжких и особо тяжких – на 13,7%.

Кроме того, пресечена деятельность двух преступных групп, занимавшихся разбойными нападениями, грабежами, квартирным воровством, кражами из автомашин и в общественных местах, угоном автомобилей.

Вместе с тем число нарушений миграционного законодательства выросло на 14,7%, привлечено к административной ответственности 7032 человека.

В целях профилактики правонарушений и оперативного реагирования на территории района по проекту «Безопасный двор» установлено 2527 камер видеонаблюдения, что позволило увеличить их количество с 4262 в 2015 году до 6789, в т. ч. на объектах образования с 427 единиц до 863.

Легализация

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2014 года «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан», постановлением акимата города Алматы создана комиссия по проведению легализации имущества (кроме денег) по Ауэзовскому району.

За 12 месяцев 2016 года отделом рассмотрено 650 заявлений (в том числе 532 – в комиссию по легализации имущества), принято участие в 34 судебных процессах.

Адреса мест специальных ящиков, установленных для сбора предложений, замечаний и откликов населения:

1. г. Алматы, мкр. Мамыр-1, ул.Шаляпина, 21/1 – Казахский университет путей и сообщения.

2. г.Алматы, мкр. Достык, ул. Садвакасова, 27 – школа-гимназия № 153.

3. г. Алматы, пр. Алтынсарина, 54 – детская городская клиническая больница № 2.

4. г. Алматы, ул. Толе би, 287а – Алматинский колледж новых технологий.

5. г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Степная, 8 – общеобразовательная школа № 158.

6. г. Алматы, ул. Жандосоава, 65 – Алматинский колледж энергетики и электронных технологий.

С Е Т Е В О Й Г Р А Ф И К

отчетных встреч акима Ауэзовского района города Алматы

Аким Ауэзовского района февраль

Число 13 14 15 16 17 18

День

недели понедельник вторник среда четверг пятница суббота

МЕСТО: Казахский университет путей сообщения,

мкр. Мамыр-1,

ул. Шаляпина, 21/1 ШГ № 153 мкр.Достык, ул. Садва-касова, 27 Детская городская клини-ческая больница № 2

пр. Алтын-сарина, 54 Алматин-ский колледж новых технологий,

ул. Толе би,

287а ОШ № 158

мкр. Мамыр

ул.Степная, 8 Алматинский колледж энергетики и электронных технологий,

ул. Жандосова, 65

ВРЕМЯ: 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Вместимость зала: 280 280 150 250 150 150