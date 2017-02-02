Итоги социально-экономического развития Бостандыкского района за 2016 год

Территория района составляет 9 тыс. 943, 2 гектара (в 2011 году было 2 тыс.776, присоединено 720 гектаров по верхней части ул.Дулати, в 2012 году – 269,1 гектара восточнее мкр. Баганашыл, западнее ул. Дулати, южная граница Алматы). Численность населения– 331 434 человека. Присоединены территории Карасайского района, в частности Большеалматинский сельский округ, в котором расположены 8 населенных пунктов (п. Алатау, п. Ерменсай, п. Нурлытау, п. Жайлау, с. Кокшокы, с. Алмарасан, часть с. Каргалы), а также Талгарского района, Коктюбинский сельский округ (п. Ремизовка, п. Актобе).

Бюджет и налоги

По плану финансирования за 2016 год по бюджетным программам выделено 4810,9 млн тенге, исполнение бюджетных средств составляет 4 806,1 млн тенге, или 99,9 %. В 2016 году в доход государственного бюджета по району поступило 330,6 млрд тенге, прогноз выполнен на 115,0%, это 20,4% от общего числа сбора налогов по городу, в том числе в республиканский – 233,1 млрд тенге,118,0 %, местный – 97,3 млрд тенге, 107,0%.

Промышленность

В районе зарегистрированы 13 крупных и средних промышленных предприятий, где работают 5241 человек со среднемесячной заработной платой 214 942 тенге, что выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-декабрь 2016 года объем производства промышленной продукции составил 81,8 млрд тенге, или 100,1%. Доля промышленного производства в городском объеме составляет 11,7 %.

В Региональную карту поддержки предпринимательства Алматы на 2015–2019 годы входят 3 проекта на 1,2 млрд тенге с созданием 135 новых рабочих мест (ТОО «Мембранные технологии», ТОО «Элеко», ТОО «Сервис Безопасности»). На ежегодном региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана – 2016» от района приняли участие 8 промышленных предприятий.

Инвестиции

За 12 месяцев 2016 г. в районе освоено 135,5 млрд тенге инвестиций, или 91,1% по сравнению с периодом прошлого года, доля инвестиций в основной капитал в разрезе города составляет 23,3%. Снижение инвестиций на 8,9% произошло за счет уменьшения финансирования государственных бюджетных средств и вложений по отрасли «Электроснабжение, подача газа, пара». Преобладающими источниками инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, доля которых составила 62,2%. Для презентации инвестиционных возможностей и привлечения инвестиций частного сектора в инфраструктуру города посредством проектов «Государственно-частного партнерства» 10 октября текущего года проведен инвестиционный форум «Бостандық Инвест».

4. Поддержка и развитие предпринимательства

Розничный товарооборот за 12 месяцев 2016 года составил 320,9 млрд тенге, что на 21,9% больше по сравнению с периодом прошлого, удельный вес торговли индивидуальных предпринимателей – 21,8%. В сфере торговли работают 9993 человека, что составляет 112,3% по сравнению прошлым годом. Доля действующих субъектов МСБ в общем количестве зарегистрированных – 55,4%. Развитие сектора малого бизнеса стимулируют основные финансовые и нефинансовые инструменты государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которой является единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020». В ходе реализации программы (по вопросам субсидирования и гарантирования) приняли участие 44 предприятия района на сумму 10 698,9 млн тенге, созданы 358 рабочих мест. По программе «Жибек жолы» всего 22 проекта на сумму 1230,8 млн тенге, из них по гранатовому финансированию – 6 проектов на сумму 17,0 млн тенге. В 2016 году проведены 15 информационно-разъяснительных семинаров-совещаний, из них 10 выездных, среди промышленных предприятий и торговых центров района об инструментах государственной поддержки в рамках программ «Дорожная карта бизнеса – 2020», «Өндіріс», «Жибек жолы», «Экспортер-2020», «Производитель-2020». Проводится работа по пропаганде отечественных товаропроизводителей, в 64 крупных супермаркетах района установлены секции «Сделано в Казахстане». На ежедневной основе ведется мониторинг с администраторами продовольственных объектов о недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары по супермаркетам района («Арзан», «Рамстор-Атакент», «Скиф Сауда», Green, «Тан», A-Stor, «Орбита»). С торговыми объектами заключено 235 меморандумов о недопущении повышения цен на социально значимые продовольственные товары. Проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где товарооборот от реализации продукции за день в среднем составляет 2,6 млн тенге. В рамках реализации программы «Продовольственный пояс вокруг города Алматы» в районе действуют семь социальных магазинов компании «СПК Алматы».

Социальная сфера

Общее количество получателей пенсий и пособий по району составляет 102 086 человек, из них 39 742 пенсионера, в том числе 101 участник и инвалид ВОВ, участников трудового фронта – 3 941 человек. В районе работают 5 отделений социальной помощи на дому. 397 опекаемых одиноких лиц старшего поколения обслуживают 50 соцработников. В рамках Программы развития города Алматы на 2016–2020 годы на 2016 год установленный план создания новых рабочих мест по району составил 2200. За 12 месяцев 2016 года создано 3236 постоянных рабочих мест. Годовой план выполнен на 147,1%. В рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» (по первому направлению) трудоустроено 216 человек.

Проводится работа по заключению меморандумов между акимом района, работодателем и профсоюзом о сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников. За 2016 год по Бостандыкскому району заключено 6038 меморандумов с юридическими лицами (количество работников – 56 340).

Здравоохранение

На территории района функционирует 29 государственных медицинских учреждений, 8 республиканских научных институтов и центров и более 138 частных организаций здравоохранения, где работает около 6 тыс. медицинских работников. В целях реализации государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016–2020 годы проведены более 285 широкомасштабных акций.

В данное время ведется строительство пристройки централизованной бактериологической лаборатории к зданию ГККП «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» на закрепленном участке по ул. Байзакова, 295.

Образование

В районе в 33 общеобразовательных и 14 частных школах района обучается 28 940 и 4904 учащихся соответственно. В ЕНТ 2016 года приняли участие 945 учащихся, что составляет 70,52% (67,9% в 2015 году) от общего количества выпускников – 1340. Средний балл по району составил 94,32 (90,45 в 2015 году). Средний балл школ по ЕНТ 2016 года свыше 100 баллов в районе получили 12 школ. Особое внимание в организациях образования уделяется вопросам охраны жизни, обеспечения здоровья и безопасности жизнедеятельности детей. Во всех школах организовано горячее питание для учащихся 1–11 классов: из социально незащищенной категории за счет средств Фонда всеобуча – 925 учащихся и 159 – за счет арендаторов.

Проектная мощность государственных школ Бостандыкского района составляет 27 230 мест. Контингент учащихся составляет 29 089 детей. Дефицит мест – 1859 мест. Сеть организаций дошкольного образования представлена 29 государственными (7531) и 56 частными детскими садами и мини-центрами (3359). Дошкольным воспитанием охвачено 10 890 детей. В очереди зарегистрированы 7000 детей. В рамках государственно-частного партнерства работают по республиканской программе «Балапан» 13 частных детских садов. В районе насчитывается 13 вузов, где обучаются 47 852 студента.

Культура

На территории района функционируют Госу­дарственный музей искусств имени А.Кастеева, Казахский государственный цирк, а также 5 библиотек, библиотечный фонд которых составляет 26 800 648 книг. Действует Дом школьников, где имеются более 131 кружка с охватом 1800 детей. Находятся музыкальная школа имени К. Байсеитовой, колледж декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева и колледж искусств имени Т. Жургенова.

Коммунальное хозяйство

Многоквартирный жилой фонд Бостандыкского района составляет 1741 дом (88 418 квартир, общая площадь 5 669 460 тыс. кв. м), которые находятся на обслуживании коммунальных служб: ТОО «Алматинские тепловые сети», ГКП «Холдинг Алматы Су», РЭС-2, РЭС-5, в составе 120 КСК и 15 управляющих компаний. Подготовка жилых домов к отопительному сезону 2016–2017 годов проведена силами 120 ПКСК, 15 управляющих компаний и 20 аварийных служб в соответствии с выданными поставщиками коммунальных услуг предписаниями. Продолжается работа по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии. По состоянию на 31.12. 2016 г. по району установлено 1363 ОПУ, необходимо еще 294 ОПУ.

За 12 месяцев 2016 года поставщиками коммунальных услуг произведено 379 аварийно-восстановительных земляных работ на магистральных и распределительных инженерных сетях. Ежедневно совместно с природоохранной полицией проводится обход дворовых территорий на предмет соблюдения правил благоустройства и уборки территории. Всего за нарушение Правил благоустройства территории г. Алматы на 38 КСК составлены протокола на сумму 2 417 940 тенге.

Произведена покраска фасадов 40 многоквартирных жилых домов. Для создания комфортных условий жителям проводена работа по текущему ремонту 57 дворовых территорий за счет средств местного бюджета. В рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» на выделенные средства с республиканского бюджета проведена работа по текущему ремонту 11 детских и 9 спортивных площадок на присоединенной к району территории. На проведение строительно-монтажных работ привлечены 50 человек из Центра занятости Бостандыкского района.

Также за счет привлечения инвесторов благоустроено 23 детских площадки. Для обеспечения безопасности жителей в рамках проведения работ по текущему ремонту 57 дворовых территории установлено 205 светоточек на внутридворовых территориях.

Строительство и транспорт

За 12 месяцев 2016 года введено в эксплуатацию всего 263 жилых дома, из них 37 МЖД и 224 ИЖС, общая площадь составляет 583,2 тыс. кв. м (4507 квартир). А также крупные жилые комплексы: «Асыл-Тау», «Зодиак», «Байтал», «Шахристан», «Өркендеу». Инвестиции в жилищное строительство составили 37718,3 млн тенге. Транспортными организациями перевезено пассажиров – 15 432,5 тыс. человек. В районе функционирует один крупный автопарк № 2. Протяженность маршрутов составляет 831 км, общее количество автобусов, закрепленных за маршрутами, – 509 единиц. В районе расположены 4 станции метрополитена: станция «Алатау», станция «Байконур», станция «Драмтеатр им. Ауэзова», «Сайран».

Уровень пассажиропотока на всех станциях метро достигает в будние дни – 40 тыс. человек, в субботу – 30 тыс. человек, в воскресенье – от 10 до 15 тыс. человек.

Благоустройство и санитарное состояние

В районе работы по ремонту, обслуживанию и восстановлению линий уличного освещения ведет компания «Алматы Кала Жарык». В 2016 году производились работы по обслуживанию 10 591 светоточки протяженностью 331,4 км на сумму 195 919 344 тенге. В период проведения 39 городских и районных (локальных) субботников вывезено более 112 100 куб. м мусора.

На уборку прилегающей территории выходили коллективы предприятий, организаций и заведений независимо от форм собственности. Работы по вывозу твердо-бытовых отходов осуществляет АО «Тартіп». В районе расположено 300 контейнерных площадок. Общее количество контейнеров составляет 1333 штуки. Ежедневный вывоз мусора в среднем составляет 1400 кубов.

Осуществлялись работы по уборке и текущему содержанию парков, скверов, разделительных полос, мест общественного пользования, набережных рек Большая Алматинка и Есентай и транспортных развязок общей площадью 278,84 га на сумму 781 695 352 тенге. Совместно с КГП «Служба спасения», ГУ «Казселезащита», службами и организациями района проведены работы по очистке русел рек Есентай, Большая Алматинка и М-1. Вывезено 13 700 куб. м ила, песка и мусора, задействовано 44 единицы специальной техники.

Проведены работы по текущему ремонту арычных сетей и переходов протяженностью 5400 метров на сумму 106 852 211 тенге. Завершены работы по текущему ремонту плотины сейсмоуловителя реки Большая Алматинка на сумму 12 880 000 тенге. Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования по Бостандыкскому району проведена работа по цветочному оформлению и благоустройству территории. Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы завершены работы по среднему ремонту дорожно-асфальтового покрытия 56 улиц протяженностью 34 км, 25 260 кв. м тротуаров, 2 823 п. м арычной сети на общую сумму 1 228 591 862 тенге. Также проведены работы по ремонту и строительству тротуаров протяженностью 2 094 метра на сумму 39 910 000 тенге.

Укрепление правопорядка и законности

По итогам 2016 года на территории района отмечается снижение количества преступлений – 9924 преступления (аналогичный период 2015 года – 10 633 преступления), снижение составило 6,7 %. На территории района установлено 3840 камер видеонаблюдения в 502 дворах и в 816 многоэтажных жилых домах и подъездах домов.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД:

-Создание 2700 новых рабочих мест

-Продолжить реализацию программы «Модернизация ЖКХ»

-Открытие 20 частных детских садов

-Привлечение предпринимательства для реализации программ «Дорожная карта бизнеса – 2020» и Карта поддержки предпринимательства

-Реализация Программы по сносу ветхого жилья в 7 квадратах с охватом 108 домов

-Проведение работ по привлечению частных инвесторов для благоустройства дворовых территории, строительства детских и спортивных площадок и покраски фасадов многоквартирных домов

-Текущий ремонт арыков, дворовых территории, фасадов зданий.

Ящики для сбора предложений и заявлений жителей района установлены в местах проведения отчетных встреч.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ОТЧЁТНЫХ ВСТРЕЧ

АКИМА БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ

Дата и время проведения 13 февраля 2017 года

11:00 14 февраля 2017 года

11:00 15 февраля

2017 года

11:00 16 февраля

2017 года

11:00 17 февраля

2017 года

11:00 18 февраля

2017 года

11:00

Место проведения встреч ОКРУГ № 17 ОКРУГ № 16 ОКРУГ № 21 ОКРУГ № 22 ОКРУГ № 18 ОКРУГ № 19, 20

Школа-лицей № 146

пр. Гагарина, дом 311 Школа-гимназия № 60

мкр. Орбита-1, дом 41 Центральная городская клиническая больница

ул. Джандосова, дом 6 Алматинский университет энергетики и связи

ул. Байтурсынова, дом 126 ОШ № 189

мкр. Алатау, ул. Тәуелсіздік, дом 33 Аппарат акима Бостандыкского района

ул. Айманова, дом 191