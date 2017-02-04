ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕДЕУСКОго РАЙОНА за 2016 год

Экономические показатели В 2016 году бюджет района составил 390 454 0200 тенге, что на 11,3% больше по сравнению с 2015 годом. Исполнение по ним составило 99,6%.

Налоги

Сегодня наш район обеспечивает в масштабах города:

– 30% всех налоговых поступлений;

– 70% финансовых операций;

– пятую часть розничного и оптового товарооборота;

– 2/3 ВРП (внутреннего регионального продукта) – торговля и сфера услуг. По состоянию на 1 января 2017 года поступления по налогам составляют 529 млрд тенге., или же поступление выполнено на 107,4%, в том числе в РБ 326 722 млн тенге., в МБ 73 586 млн. тг, прогнозные показатели были исполнены на 107,4 %.

Сегодня район занимает первое место по сбору налогов не только по городу, но и по республике.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал составил 71,2 млрд тенге. Доля района в общем объеме инвестиций составляет 19,6%. Открылось 11 крупных объектов с объемом инвестиций 4,5 млрд тенге. с созданием свыше 700 рабочих мест.

Открыт один из самых крупных торгово-развлекательных центров в городе – Colibri. Начали работу объекты общественного питания, в том числе первое в городе этнокафе «Жайляу» с объемом инвестиций 450 млн тенге. Открыты три новые современные гостиницы – «Сапар де люкс», «Шера Парк Ин» и «Макан».

Развитие предпринимательства и промышленности

В 2016 году промышленными предприятиями района произведено продукции на сумму 92 847 млрд тенге. Индекс физического объема продукции составил 100,4 %. Объем розничного товарооборота, включая рынки и деятельность индивидуальных предпринимателей, составил 85,1 млн тенге, розничный товарооборот достиг 345 млн тенге. По объему оптового товарооборота район занимает первое место в городе. Каждая четвертая оптовая сделка заключается в Медеуском районе. Оптовый товарооборот составил 23 257 млн тенге.

В районе зарегистрировано 19 982 промышленных предприятия, из них 11 451 действующее. Численность наемных работников, занятых на крупных и средних предприятиях, составляет 83 185 человек.

Базисом экономики района является малый и средний бизнес. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) – 18 857 предприятий, рост – на 1446 ед. по сравнению с 2015 г., в том числе действующих – 10 472, рост – на 912 ед. по сравнению с 2015 г.

С целью его развития мы активно внедряем государственные программы поддержки предпринимательства.

В рамках Карты поддержки предпринимательства реализовано пять проектов с объемом инвестиций 10,5 млрд тенге, с созданием 500 новых рабочих мест.

Основным и важным ростом промышленности района остается СЭЗ «Парк инновационных технологий», созданная для реализации проектов в сфере IT технологий.

На сегодняшний день там работает 150 инновационных компаний, и за последние два года их количество возросло в четыре раза. За 10 лет функционирования свободной экономической зоны объем инвестиций составил более 20 млрд тенге, выручка от реализации товаров достигла 95 млрд тенге. За отчетный период текущего года участниками СЭЗ «ПИТ» создано 223 рабочих места.

Субъектами МСБ района было произведено продукции на 92 847 млн тенге, или 13,4% от объема города. 65% всех налогов района приходится на предприятия МСБ. По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» реализовано 13 проектов на сумму 4,5 млрд тенге с созданием более 1000 новых рабочих мест.

По региональной программе «Жибек жолы» – 15 проектов на сумму 945,8 млн тенге.

В 2016 году запущен первый пилотный проект по г. Алматы по ул. Зенкова между пр. Жибек жолы и ул. Макатаева, было организовано 64 парковочных места и установлено четыре паркомата. В районе Зеленого базара организовано 600 парковочных мест и установлено 24 современных паркомата, создано 25 рабочих мест.

С момента старта данного проекта в городской бюджет оплачено свыше 22 млн тенге налогов.

Укрепление правопорядка и законности

В январе 2016 года создана местная полицейская служба.

Число сотрудников местной полиции по району – 248 человек.

Количество зарегистрированных правонарушений по всем видам сократилось на 8,9%, до 8432 тыс. в 2016 г.

Раскрываемость всех видов преступлений улучшилась, в том числе общеуголовных – на 5,7%, тяжких и особо тяжких – на 34%.

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилась на 2,8%, до 35 в 2016 г.

По проекту «Безопасный двор» установлено 1166 камер видеонаблюдения, что позволило увеличить их количество с 2 930 тыс. до 4096 тыс.

Социальная сфера

По программе развития города Алматы с 2016 года на предприятиях промышленности, малого и среднего бизнеса создано 2724 новых рабочих места, что составляет 109.0 % от годового плана.

По программе «Дорожная карты занятости – 2020» в центр занятости населения Медеуского района обратились 2357 человек, инвалиды – 86, женщины – 1023, молодежь до 29 лет – 965 человек.

Направлены на социальные рабочие места с местного бюджета 55 человек и республиканского бюджета – 73, на молодежную практику 86.

С начала года трудоустроены на постоянные рабочие места 1103 человека, а также 67 инвалидам оказано содействие в трудоустройстве.

На 197,3% увеличен охват социальной поддержкой инвалидов, проживающих в районе (с 1168 чел. в 2015 г. до 3472 чел. в 2016 г.).

4 627 757 млн тенге направлено на обеспечение бесплатного питания 1166 учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных семей.

В течение года социальные пособия получили 1716 человек. В целом число лиц, охваченных мерами социальной поддержки в районе, составило 10 342 человека, общая сумма выплат – 488 124 679 тенге.

Здравоохранение

В целом в районе функционирует 12 учреждений, в которых трудятся около трех тыс. медицинских работников. Отмечается улучшение показателей здравоохранения, младенческой смертности, материнской смертности. Снизились показатели уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза. Четыре года подряд Медеуский район занимает 1-е место в городском рейтинге по 16 основным показателям.

Обслужено поликлиниками района 174 052 жителя, количество посещений за 2016 год – 916 234. Из них – по госуслугам «запись на прием к врачу» оказано 116 049 жителям, «вызов врача на дом» – 50 933 жителям.

В 2016 году введен в эксплуатацию один объект здравоохранения (мкр. Сулусай фельдшерско-акушерский пункт).

В декабре 2016 года было завершено строительство нового 4-этажного здания поликлиники при городской клинической больницы № 5.

Образование

Система образования района представлена 28 государственными и шестью частными школами. На протяжении восьми лет район занимает лидирующие позиции по всем показателям образовательного рейтинга, а по итогам Единого национального тестирования стабильно удерживает почетное второе место по городу Алматы.

В 2016 году в городском конкурсе «Лучшая организация образования» гимназии № 159 удостоена Гран-при, а гимназия № 12 завоевала первое место.

Ежегодно растет количество учащихся по району. По сравнению с 2015 годом на 1910 человек учащихся стало больше. В основном это связано с внутренней миграцией. Особенно это чувствуется в центре района, где расположены школы с хорошими показателями.

В рамках государственно-частного партнерства строительной компанией ТОО «Кoktem Group LTD» построена ШГ № 168 по ул. Космодемьянской, сумма инвестиций – свыше 1,2 млрд тенге.. В микрорайоне Сулусай возведен медицинский фельдшерско-акушерский пункт, сумма инвестиций – 30 млн тенге. Возведен детский сад № 125 на 96 мест, сумма инвестиций – 1,2 млрд тенге.

В 2017 году планируются:

Сейсмоусиление и капитальный ремонт гимназии № 4 за счет средств республиканского бюджета на сумму 185 млн тенге.

Планируется ПСД на пристройку № 172 школы-гимназии на 600 мест на сумму 28 млн 396 тыс. тенге.

По дошкольным учреждениям. В районе функционируют 68 дошкольных организаций с охватом 6261 ребенка, в том числе: 18 государственных детских садов, 44 частных детских сада и шесть мини– центров. Число детских дошкольных учреждений на начало 2016-2017 учебного года увеличилось на 24,23%, на 1221 место, в 2015 году 48 ДО с охватом 5040, в 2016 году – 68 ДО с охватом 6261.

Построено два государственных детских сада на 220 мест (рост до 220). В итоге охват детей 3–6 лет района дошкольным воспитанием и обучением вырос с 42,7 % в 2015 г., до 58,5%.

В рамках реализации программы «Балапан» 1099 детей посещают 27 детских садов.

В 2016 году в районе открыты 24 дошкольные организации и четыре мини-центра путем оборудования коттеджей и коммерческих помещений в жилых комплексах с проектной мощностью 1000 мест. Сумма инвестиций составила порядка 2,4 млрд тенге.

Благоустройство и санитарное состояние

Проведен средний (ямочный) ремонт на 73 улицах (27 кв. м2) и текущий ремонт более 10 км дорожного полотна на 18 улицах.

Впервые в мкр Кольсай, Аккайын и Сулусай по Программе «Дорожная карта занятости – 2020» произведен средний ремонт дорожного полотна более 27 км на сумму почти 1 млрд тенге.

Общая протяженность обустроенных пешеходных зон по району составляет 1,387 км, автомобильных дорог – 278,459 км, тротуаров – 150,196 км.

Проведен текущий ремонт арычных сетей. Общая протяженность составила 2,4 км. Сумма финансирования – 73 млн тенге.

С учетом строительства и ремонта протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 287,459 км, а их доля от общей – 80%.

В 2016 году построено 12 остановок.

В уборке улиц от снега было задействовано более 134 единиц спецтехники. Вывезено 64 812м3 снега (к примеру, за всю зиму 2015 г. – 47 452 м3 снега). Выписано 220 юрлицам штрафов на 6,1 млн. тенге за неубранный снег на тротуарах, из них КСК – 65.

Объем твердых бытовых отходов в районе составил 36 тыс. тонн – на 10 % больше, чем в 2015 году. Вывозом мусора занимается 14 предприятий. По району обустроено 207 контейнерных площадок. В четырех скверах, на двух бульварах, одной зоне отдыха проведен текущий ремонт.

На улицах и в парках разбито 8663 м2 цветников, установлено 585 урн и 350 скамеек. Высажено 6200 тыс. деревьев и 783 кустарников. Планируется благоустройство пешеходных зон на ул. Тулебаева

Уличное освещение

Общее количество светоточек по району составляет 14 148 шт., общая протяженность линий наружного освещения – 445,45 км.

За год заменено 9,2 км электрического кабеля, 18 ед. опор освещения. Кроме этого компанией «АБН Групп» по 24 улицам заменен 1301 светодиодный светильник.

Подсветка объектов

Продолжается работа по установке архитектурного освещения. На сегодняшний день декоративную подсветку получили семь зданий на сумму 81 млн тенге.

В 2017 году планируются следующие работы:

– Текущий ремонт арычных сетей – более 16 км.

– Текущий ремонт русел рек Жарбулак, Бекенбай и Малая Алматинка.

– Благоустройство ул. Тулебаева (согласно рекомендации датского архитектора Яна Гейла).

– Строительство многофункционального комплекса Esentai city (заказчик ТОО «KAZKOM REALITY» (адрес: юг.-вост. проспекта Аль-Фараби, юг.-запад. реки Есентай) на сумму 114 848 млн тенге.

– Будут проведены работы по благоустройству 120 дворовых территорий.

Работы по программе сноса ветхих домов

В районе имеется 68 ветхих многоквартирных домостроений и 18 частных домостроений барачного типа по ул. Казречка. Количество проживающих ориентировочно 2200 человек.

ТОО «Алан Реалти» снесено девять домов в квадрате улиц Казыбек би – Каирбекова – Айтеке би – Барибаева, вместо снесенных будет построено три девятиэтажных дома на 178 квартир, в 2016 году начато строительство жилых домов. Сумма инвестиций – 9 млрд. тенге.

Только в прошлом году по этой программе в районе построено в два раза больше жилья, или 6587 тыс. м2 (двух домов). Завершено строительство ЖК Тристар – ключи от квартир получили 88 дольщиков.

Коммунальное хозяйство

В районе имеется 512 дворовых территорий на базе 752 многоквартирных жилых домов. В рамках местного бюджета благоустроено 65 дворов на общую сумму 455 млн тенге.

Проведена работа по покраске фасадов 15 жилых домов за счет инвесторов на сумму 88 млн тенге.

В надлежащем содержании жилищного фонда ключевую роль играют кооперативы собственников квартир. Их у нас более 146.

Кооперативы собственников квартир – более 140.

По программе «Модернизация ЖКХ» отремонтированы кровли жилого дома, заменено 2300 кв. м. Проведена замена 29 лифтовых кабин. Установлены общедомовые приборы учета тепла – 35, необходимо еще 200.

Завершено строительство автономной котельной по адресу Кульджинский тракт, 2а. На сегодняшний день жилой дом подключен к тепловой энергии.

Завершены работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Жана Коктобе общей протяженностью 9,6 км., ориентировочно на 877 домов. Также мкр. Атырау – 700 м, сетей теплоснабжения – на 29 домов.

По обустройству спортивных и детских площадок в районе за счет спонсорских средств было завершено 13 площадок.

Благоустроено и освещено 65 дворов (13% от общего количества дворов) в рамках МБ (63 детские площадки и две спортивные площадки).

Инициативы района

В 2016 году был запущен официальный аккаунт в социальной сети Инстаграм – @medeu_akimat. В настоящее время данный аккаунт имеет свыше 2000 подписчиков. За отчетный период поступило более 200 обращений.

На постоянной основе проводится благотворительная акция «Мерейлі-Медеу». В 2016 году проведено более 88 благотворительных акций с охватом более 7 тыс. человек.

Вместе с тем проведен первый форум выпускников школ Медеуского района. Целью данного форума является привлечение к активному взаимодействию со школами выпускников прошлых лет, которые за годы после окончания школы добились серьезных жизненных успехов, стали профессионалами высокого уровня в избранной профессии и достигли определенного социального статуса.

По утвержденному графику проведены отчетные встречи участковых инспекторов перед населением. В 2016 году было проведено 88 встреч с населением с охватом более двух тыс. человек.

Более двух тыс. листовок было развешано в подъездах жилых домов с указанием контактов депутатов, комитетов местного самоуправления, участковых инспекторов, а также сотрудников аппарата акима района.

Дни улиц

В рамках празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан и 80-летия района организован и проведен праздник пр. Абая.

В 2017 году на территории Медеуского района планируется празднование дня пр. Достык, улиц Д. Кунаева и Толе би.

Также в рамках эстафеты «Мы за чистый двор!» совместно с депутатами и бизнесменами было построено шесть спортивных и детских площадок.

В рамках проекта «Кәсіпкер кұпиясы» за отчетный период проведено 12 встреч с охватом двух тыс. чел.

Кәсіпкер құпиясы

Цель проекта «Кәсіпкер кұпиясы» – дать возможность молодым предпринимателям и молодежи услышать из первых уст опыт и жизненный путь самых успешных и известных бизнесменов, привлекать больше молодежи к предпринимательству.

За отчетный период совместно с районным филиалом партии «Нұр Отан» проведено 18 встреч с охватом более 5 тыс. чел.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ОТЧЕТНЫХ ВСТРЕЧ АКИМА МЕДЕУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ

Аким административно территориальной единицы Февраль 2017 г.

Дата 13.02.2017 14.02.2017 15.02.2017 16.02.2017 17.02.2017 18.02.2017

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

№ округа 30 29 28 30 32

Место Школа №159, ул. Кабанбай батыра, д. 86 Дворец школьников пр. Достык, д. 124 Школа №168, ул. Зоя Космо-демьян-ской, 69 Школа № 7, поселок Алатау ул. Жетбаева, д. 15 Казахская государственная филармония имени Жамбыла, ул. Калда-якова, д. 35 Школа №172, микрорайон «Думан», ул. Карка-ралы, д. 15

Время 15.00 ч. 15.00 ч. 15.00 ч. 12.00ч. 15.00 ч. 10.00 ч.

Предпола-гаемое количество участников 2350 300 чел. 700 чел. 250 чел. 200 чел. 700 чел. 200 чел.