ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАУРЫЗБАЙСКОГО РАЙОНА за 2016 год

Общие сведения

Занимаемая площадь составляет 6,9 га. Численность населения – 157 тыс. человек.

Налоги

В 2016 году сумма государственных доходов по Наурызбайскому району составило 5 млрд 27 млн тенге, при сумме 3 млрд 130 млн тенге за 2015 год, то есть динамика роста составляет 160,6%. Исполнение плана на 2016 год составило 116,0%, при плане 4 млрд 332 млн тенге. 39,3% всех налогов района приходится на предприятия МСБ.

Промышленность

На сегодня число действующих предприятий МСБ района составляет 662, а их доля от числа зарегистрированных – 77,6%, или 0,42% от объема города, индекс физического объема по сравнению к аналогичному периоду 2015 года составил 99%.

Субъектами МСБ района было произведено продукции на 2 млрд 890 млн тенге.

Основной производственной направленностью района является производство железобетонных изделий, строительных материалов и изделий из дерева, в сфере обрабатывающей промышленности района задействовано 13 предприятий, где работают более 300 человек. Среднемесячная заработная плата на предприятиях составило 111 тыс. тенге.

В 2016 году в ежегодном конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз» от предприятий Наурызбайского района было подано шесть заявок. По итогам конкурса в декабре месяце 2016 года ТОО «РЭМКРАН» и ТОО «Адэкодор» были удостоены грамот от Министерства труда и социальной защиты.

В 2016 году в рамках Региональной программы «Жібек жолы» профинансировано четыре проекта на 85 млн 300 тыс. тенге, что позволило сохранить 21 рабочее место, планируется создание еще 10 новых рабочих мест.

В рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020» региональным координационным советом города Алматы было одобрено три проекта на сумму 74 млн тенге, что позволило создать дополнительно рабочие места.

Коммунальное хозяйство

В районе всего 54,5 км линий освещения, 1816 фонарей. Были сбои в работе, которые связаны с модернизацией инфраструктуры освещения.

Сегодня эта проблема решена: в мкр. Таусамалы, Карагайлы и Акжар на восьми улицах (Надырова, Даулеткерея, Бекешева, Кенесбаева, Курмангазы, Тажиева, Шаймерденова и Карибай акына).

В 2016 году произведена замена уличных фонарей на светодиодные лампы LED в количестве 427 шт.

Мы проводим модернизацию энергосистемы района. Так, в 2016 году построено и реконструировано 3600 метров электрических сетей – в 2 раза больше, чем в 2015 году. В целом по району протяженность электросетей составляет 77,13 км, количество подключенных абонентов в 2016 году – 300 домов, или на 20% больше, чем в 2015 году.

Несмотря на рост числа абонентов, общий износ сетей снижен на 5%.

Для обеспечения административных комплексов Наурызбайского района, расположенного на территории 153 га, проложено 3600 метров теплотрассы.

Сегодня более 80,5% района газифицировано.

Многие жители не могли позволить себе подключение к газовой магистрали, поэтому были разработаны и успешно внедрены механизмы поддержки. Так, при стоимости подключения 329 тыс. тенге мы компенсировали 30% для участников ВОВ, инвалидов и многодетных семей. В итоге за прошлый год было подключено 9688 абонентов, или на 4% больше, чем в 2015 году.

В прошлом году было отремонтировано 45 км, и в 2017 году будет построено 109,2 км водопровода. Это позволит обеспечить центральным водоснабжением 100 тыс. абонентов.

Благодаря этим работам износ снижен на 30%, потери – на 15%, а обеспеченность по району составляет 80%.

Вместе с тем отмечается снижение задолженности по сравнению с 2015 годом на 54% и 26 фактов незаконного подключения.

Остается вопрос водоотведения. На сегодня доля подключенных к центральной канализации доведена до 40%. Сложности вызывает то, что в основном не охвачены центральной канализацией районы малоэтажной застройки. Удельные затраты на прокладку сетей здесь значительно выше, чем для многоэтажных зданий. Тем не менее будем изыскивать средства для продолжения этой работы.

Для обеспечения сетями Наурызбайского района из средств МБ на разработку ПСД выделено 552,6 млн тенге. Ориентировочная стоимость строительства составит 10,9 млрд тенге (сети водоснабжения – 109,2 км, сети водоотведения – 70,8 км, две очистные фильтровальные станции Аксай (20 000 м3/сут.) и Каргалы (15 000 м3/сут.). Это обеспечит центральным водоснабжением и водоотведением мкр. Курамыс, Таусамалы, Таужолы, Каргалы, Карагайлы, Шугыла, Тастыбулак и Жайлау.

В перспективе с учетом прироста населения от очистных сооружений планируется снабжать водой около 150 000 чел., производительность очистной станции составит 50 000 м3/сут.

В районе насчитывается более 172 многоквартирных дома, поэтому вопросы надлежащего содержания жилищного фонда являются одними из приоритетных направлений в работе акимата.

Сегодня в нашем районе насчитывается 13 домов, построенных до 1970 года (более 12%) и 36 до 1990 года.

Учитывая, что срок эксплуатации этих домов 50–60 лет, их износ составляет от 80 до 100%. 12 домов – это ветхие аварийные дома.

За счет собственных средств жителей частично отремонтировано 7 подъездов, фасадов и подвалов домов.

В надлежащем содержании жилищного фонда ключевую роль играют кооперативы собственников квартир. Их у нас 9.

Количество жалоб на работу КСК увеличивается из года в год. К примеру, если в 2015 году поступило более 10 жалоб, то в 2016 году их количество превысило уже 18.

В основном жители жалуются на отсутствие прозрачности в расходовании средств КСК. Из-за отсутствия прозрачности адмрасходы отдельных КСК доходят до 80%, а на содержание домов расходуется лишь 20–30% собираемых средств. Должный ремонт многоквартирных домов не проводился.

Например, в КСК «Баспана» более 75% средств уходят на зарплату. Аналогичная ситуация по КСК «Акжар», где адмрасходы составляют более 80%. И таких примеров много. В результате большинство домов находится в плачевном состоянии.

Мы продолжаем работу по обустройству спортивных и детских площадок в районе. В 2016 году за счет спонсорских средств была построена 21 спортивная площадка.

Освещен 21 двор (28% от общего количества дворов). Из них: 10 в рамках государственно-частного партнерства, 11 – в рамках реализации программы «ДКЗ-2020».

В 2017 году в рамках программы «Развитие регионов – 2020» планируется обустройство еще 17 дворов.

Благоустройство

На уборку улиц района протяженностью 240,6 км направлено 500,7 млн тенге. В 2016 году построили 31,1 км дорог на 49 улицах. Проведен средний ремонт на 18 улицах (8,8 км) и текущий ремонт (ямочный ремонт) порядка 5346 кв. м. дорожного полотна на 39 улицах, в том числе по программе «Дорожная карта занятости – 2020» – 22,3 км.

На сегодняшний день общая протяженность обустроенных пешеходных зон по району составляет 2100 метров, автомобильных дорог 170 км, тротуаров 39 км.

Ведется работа по пробивке улицы Абая протяженностью 1,2 км до западных границ района.

С учетом строительства и ремонта протяженность дорог в хорошем состоянии составила 170 км (149 улиц). А их доля от общей – 43,8%.

В прошлом году ввели выделенные полосы для общественного транспорта на участках пр. Райымбека. Итого общая протяженность полос 1,7 км. В 2016 году построено 30 остановок. Их общее число в районе 112, включая 30 современного формата (33,6%).

В профильное управление акимата города Алматы подана заявка на новое строительство улично-дорожных сетей на 117 улицах, в том числе 32 улицы микрорайона Калкаман, не имевших асфальтового покрытия (Бердаулетулы, Шарденова, Сагатова, улица № 1, улица № 2, улица № 3, улица № 4, Комсомольский пер., Кыдырбекова, Молдабекова, Колхозный пер., Байзак батыр, Бегалиева, Кыдырбекова 1, Актамбердыжырау, Елибаева, Нурпеисова 1, Нурпеисова, Нурмагамбетова, Макатаева, Смайылова, Талжанова, Каракулова, Симашко, Сеитова, Азербаева, Каменка 3, Кенесбаева, Балакаева, улица № 5, Кадыржанова, Каменка 3-1), также на 20 улицах, требующих среднего ремонта (Торайгырова в мкр .Каргалы, Жантурина, Центральная, малая Центральная, Алатау, Сельхозработник, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 5-я линия, 6-я линия, Новая в мкр. Таусамалы, Егинсу, Береке, Весна-1 в мкр. Таужолы, Бекешева в мкр. Акжар, малая Райымбека, Байтурсынова, Проектируемая в мкр. Калкаман) и шесть улиц, требующих проведения капитального ремонта (Алматинская, Кенесбаева в мкр. Таусамалы, Ашимова (Ауэзова), Байзак батыр, малая Райымбека, Алты Алаш в мкр. Калкаман) с уширением улично-дорожных сетей.

В этом году мы намерены продолжить работы по среднему ремонту улично-дорожных сетей, новому строительству наружного освещения.

В уборке снега было задействовано более 74 единиц спецтехники и 170 человек. Всего с начала зимы вывезено 16 867 м3 снега (в 2015 году – 449 м3).

Мы каждый день проводим обходы района, проверяем дворы и улицы на наличие неубранного льда, снега и мусора. Так, за зимний период выписано 34 юрицам штрафов на 530 250 тенге за неубранный снег на тротуарах, из них КСК – шесть.

В 2016 году на территории района с участием жителей района и подрядных организаций проведено 43 локальных и три общегородских субботника.

Также остается актуальной проблема вывоза мусора. В 2016 году объем твердых бытовых отходов в районе составил более 50 тыс. тонн – на 10% больше, чем в 2015 году. Вывозом твердых бытовых отходов занимаются пять предприятий.

По району обустроено 26 контейнерных площадок из 36 планируемых. В этом году мы планируем установить 191 новый мусорный бак.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей проводятся мероприятия по отлову бродячих животных и уничтожению грызунов.

На борьбу с грызунами и бродячими животными было выделено в ГКП «Центр Ветеринарий» 153 млн тенге и было выловлено 2924 бродящих животных.

По благоустройству и озеленению есть прогресс.

В районе 13,44 га рекреационных зон (5,18% территории), в том числе более 5 га территории благоустроены. В мкр. Тастыбулак проведена реконструкция парка общей площадью 60 соток. На улицах и в парках разбиты 2250 тыс. кв. м цветников, установлено 606 урн и 121 скамейка. Высажено более 1150 деревьев и цветущих кустарников – в 2 раза больше, чем в 2015 году.

В этом году планируется благоустройство пешеходных зон по улице Ашимова (от ул. Шаляпина до ул. Макатаева).

Общая протяженность арычных сетей в районе составляет порядка 34 км, что в процентном соотношении составляет всего 7,1 %.

В мае 2016 года из-за сильных ливней были подтоплены улицы Ашимова, Амангельды, Нурпеисова, Молдагулова, Кунаева, Кенесбаева и Грушевая. Проведена работа по очистке 25 км арычных сетей, а также 8800 метров арыков и ливневой канализации.

В 2017 году планируется завершение реконструкций русла реки Каргалы от плотины до ул. Жандосова с благоустройством прилегающей территорий общей протяженностью 7700 метров. На сегодняшний день работы завершены. На сегодняшний день пропускная способность воды составляет до 0,65 м3/сек. А новая конструкция выдержит до 27 м3/сек воды.

Экология

Всего посажено в 2012 году 3517 саженцев, в том числе в весенний период 2066 саженцев, 1451 саженец в осенний период.

Согласно выданным разрешениям выполнены следующие работы: снесено 1406 аварийных деревьев, санитарная обрезка произведена по 1338 деревьям, пересажено 254 дерева.

За нарушение правил благоустройства на юридические и физические лица составлено 320 протоколов на сумму 2 458 214 тенге, сумма взыскана в полном размере.

В течение года проведено восемь субботников по очистке русел рек Каргалинка, Аксай, Большая Алматинка и зоны отдыха «Сайран», где участвовало 500 человек, вывезено 130 куб. м твердых бытовых отходов.

После обильного снегопада в 145 дворах упало 34 дерева, обломалось 2012 веток. Уборка и вывоз упавших деревьев и веток подходит к завершению.

Социальная сфера

Всего в системе здравоохранения района услуги оказывают девять государственных учреждений, один частный лечебно-оздоровительный комплекс и 27 аптек. В медучреждениях района работают 537 врачей, 1287 среднего и 792 младшего медперсонала, а также 498 прочих работников.

За счет ввода в эксплуатацию новой городской поликлиники № 27 в мкр. Акжар на 2,9% выросла плановая мощность трех поликлиник района: с 290 посещений в смену до 390 в 2016 году.

Так, в прошлом году поликлиниками района обслужено 373 тыс. жителей, из них по госуслугам «Запись на прием к врачу» обслужено 254 тыс. жителей, «Вызов врача на дом» – 52 тыс., «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первую медицинскую стационарную помощь» – 66 тыс. жителей.

В 2016 году был проведен текущий ремонт двух врачебных амбулаторий и капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта «Курамыс», выделенная сумма составила 20 млн 994 тыс. тенге.

В 2017 году планируется открытие двух поликлиник. В мкр. Калкаман завершено строительство поликлиники № 35 на 200 посещений в смену. С текущего года данная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь жителям мкр. Калкаман, Шугыла и ЖК «Премьера».

На западной части мкр. Акжар, на территории 153 га, за счет частного инвестора ведется строительство поликлиники на 500 посещений в смену. В настоящее время завершен каркас здания, идет внутренняя отделка и монтаж электропроводки внутри здания. Монтируется наружная внутриплощадочная сеть. Будут обслуживаться население мкр. Шугыла, Наурыз, Абайские дачи и население нового жилого комплекса. Сдача поликлиники запланирована на март 2017 года.

Число лиц, охваченных мерами соцподдержки через районный отдел занятости и социальных программ, составило 2247 человек, общая сумма выплат – 115 млн 288 тыс. тенге.

На 62% увеличен охват социальной поддержкой инвалидов, проживающих в районе (с 351 чел. в 2015 г. до 553 чел. в 2016 г.).

Направлены 166 тыс. 350 тенге на «социальный хлеб», с охватом 2218 человек.

40 754,0 млн тенге направлено на обеспечение бесплатным питанием 951 учащегося общеобразовательных школ из малообеспеченных семей.

Образование

Число детских дошкольных учреждений по нашему району на начало 2016/17 учебного года увеличилось на 133%, с 18 в 2015 г. до 42 в 2016 г.

Открыто 24 частных детских сада на 915 мест. В итоге охват детей 3–6 лет района дошкольным воспитанием и обучением вырос с 18% в 2015 г. до 48%.

В прошлом году пошел в детский сад 2721 ребенок, в районе очередь снизилась на 915 мест.

Общее количество школ района составило 11 (7 государственных и 4 частные), число учащихся – 10 434 тыс.

В 2016 году 3685 детей зачислены в школы нашего района. Из них в первый класс зачислено 1646 детей, по сравнению с прошлым годом рост составил 24%.

Дефицит мест в школах вырос на 31,5%, с 2917 тыс. в 2015 г. до 3837 тыс. в 2016 г.

В прошлом году в рамках программы «Нұрлы жол» построены пристройки к школам района № 157 на 900 мест.

Средний балл ЕНТ выпускников района в 2016 году составил 88, что на уровне с 2015 годом. Приняло участие в ЕНТ 265 выпускников.

Для снижения дефицита мест в школах планируется открытие новой школы в мкр. Шугыла на 1200 мест и строительство школы в мкр. Акжар на 1200 мест.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

отчетных встреч акимаНаурызбайского района с населением (февраль 2017г.)

Число Аким Наурызбайского района

13.02.2017 г. 14.02.2017г. 15.02.2017 г. 16.02.2017г. 17.02.2017г.

День недели понедельник вторник среда четверг пятница

Место проведения ГКП № 1 мкр.Калкаман,

ул. Ашимова, 2 ОШ № 188 мкр.Таусамалы,

ул. Жандосова, 4 ОШ № 192 мкр.Карагайлы,

ул. Надырова, 50 ОШ № 186, мкр. Акжар, ул. Абая, 15 ШГ № 176, мкр. Калкаман-3,

ул. Макатаев,47

Микрорайоны Шугыла, Наурыз, ЖК «Премьера-29» Калкаман-1 Таусамалы, Тастыбулак Каргалы, Карагайлы, Курамыс, Жайлау, Рахат Акжар, Таужолы Калкаман-2, 3

Время 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Напоминаем, что в местах проведения отчетных встреч установлены специальные ящики для сбора предложений, замечаний и откликов от жителей Наурызбайского района.