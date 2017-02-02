Итоги социально-экономического развития Турксибского района за 2016 год и задачи на 2017 год

Турксибский район создан в 1938 году и расположен в северо-восточной части города Алматы, общая площадь 75,7 км2, численность населения – 219 тыс. человек.

В социально-экономическое развитие города большой вклад вносят действующие 38 – крупных, 95 – средних, 3989 малых юридических лиц. Количество работников на предприятиях – 42 419 человек.

Объем производства за 2016 год увеличился на 13% и составил 93,4 млрд тенге (в 2015 году – 82,4 млн тенге). Индекс физического объема к 2015 году – 100,4%.

Производительность труда увеличилась на 19%, что составляет 2,2 млн тенге (за 2015 год – 1,9 млн тенге).

Среднемесячная заработная плата – 159,1 тыс. тенге, что равно 122% к прошлому году (128,3 тыс. тенге).

Инвестиции увеличились на 18,5% и составили – 53,7 млрд тенге.

Создано 3275 рабочих мест, или 126% от запланированного (план на 2016 год – 2600).

В рамках пяти институциональных реформ одним из основных приоритетов является государственная поддержка бизнеса.

По государственным программам участвуют 47 предприятий с 56 проектами на общую сумму 57,1 млрд тенге, получено субсидий на сумму 3,1 млрд тенге, создано 7628 рабочих мест.

В 2016 году налоговые поступления составили 61,5 млрд тенге, из них в республиканский бюджет – 38,8 млрд тенге, местный бюджет – 22,7 млрд тенге (доля в городе – 3,9%).

Исполнение составило 109% (прогноз 56,5 млрд тенге), темп роста к прошлому году – 117%.

Бюджет

Бюджет на 2016 год по Турксибскому району составил 3 млрд 344 млн 548 тыс. тенге, по итогам года освоение составило 99,8%, экономия по фонду оплаты труда составила 7,3 млн тенге, которые возвращены в бюджет.

В течение 2016 года с плана были исключены нецелесообразные расходы. Экономия от проведенных государственных закупок составила 125,6 млн тенге, которые направлены на более приоритетные виды работ.

В целях создания благоприятных условий для жизни жителей района из городского бюджета в 2016 году на освещение улиц, санитарию и благоустройство района выделены финансовые средства в сумме 1,6 млрд тенге, освоение составило 100%:

1. «Освещение улиц населенных пунктов».

В 2016 году предприятием «Алматы Кала Жарык» в рамках программы модернизации и в целях улучшения качества работы уличного освещения произведена установка 153 современных шкафов управления наружным освещением типа ПР (пункт распределительный).

Освещаются 377 улиц, на которых установлено 12 728 светоточек (фактически функционируют 12 197, не горит 531), общей протяженностью линий 449,9 км. В 2017 году за счет установленного дополнительного освещения будет обслуживаться 13 074 светоточек протяженностью 453 км.

2. «Обеспечение санитарии населенных пунктов».

В 2016 г. осуществлялась санитарная очистка 224 улиц протяженностью 235,9 км (в 2015 году – 164 улицы), 200 остановок общественного транспорта, тротуаров на 56 улицах протяженностью 119,8 км, содержание одного подземного пешеходного перехода по ул. Шолохова и трех надземных по ул. Майлина.

3. «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».

В районе проводились работы по обслуживанию 31 объекта – парки, скверы, разделительные полосы и зеленые зоны района площадью 45,24 га. Также выполнялись работы по содержанию арычной сети на 36 улицах протяженностью 78,7 км.

Для надлежащего функционирования арычной сети и устранения подтопления жилых домов проведен текущий ремонт сетей по трем адресам, всего 1532 п. м (ул. Бекмаханова – 1342 п. м, пр. Сейфуллина – 26 п. м, ул. Жансугурова – 164 п. м, на сумму 34 720 тыс. тенге)

Проведены работы по санитарной рубке 250 единиц аварийных деревьев и по санитарной обрезке 4017 деревьев.

В целях восполнения зеленого фонда района и плана природоохранных мероприятий произведена посадка саженцев в количестве 5250 единиц.

Произведена двукратная химическая обработка зеленых насаждений от болезней и вредителей на площади 55,3 га.

В целях придания эстетичного вида и единой формы деревьям на магистральных улицах проведена трехкратная формовочная обрезка 14 470 единиц.

В рамках работы по благоустройству произведен текущий ремонт Детского парка и 8 скверов (на сумму 33 488 тыс. тенге)

В соответствии с утвержденным планом работ городских управлений (администраторов программ) не территории района проведены следующие мероприятия:

1. Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы:

– организовано цветочно-декоративное озеленение района и уход за ним 4329 м2.

Помимо объема финансирования дополнительно освоены площади для посадки цветов и установки вазонов 620 м2 (пр. Суюнбая – 142 м2, ул. Майлина – 147 м2, пр. Сейфуллина – 96 м2, пешеходная зона БАКа – 235 м2).

– произведена замена 1166 единиц урн для мусора и установлено 284 единицы скамеек;

– завершена реконструкция и благоустройство русла реки Султан-Карасу всего 4000 п. м (от ул. Артиллерийской до ул. Ержанова);

На 2017 год разрабатывается ПСД (80 млн) на благоустройство озера и лесопарка.

2. Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы:

– выполнен средний ремонт на 23 улицах протяженностью 11,8 км;

– ямочный ремонт на 24 улицах;

– текущий ремонт тротуаров на 2 улицах, протяженностью 0,57 км (ул. Тельмана – 115 п./м, пр. Суюнбая – 462 п./м);

– строительство тротуаров на 12 улицах общей протяженностью 5,5 км.

В 2016 году начата пробивка ул. Б. Хмельницкого от ул. Шемякина через мкр. Жас Канат протяженностью 2,2 км (окончание строительства – декабрь 2017 года).

Социальная сфера

В Турксибском районе проживают 32 930 получателей пенсий и пособий, в т. ч. 27 030 пенсионеров (в 2015 году 26 022 пенсионера).

За 2016 год проведено более 130 благотворительных мероприятий с охватом более 32 000 человек из числа социально уязвимых слоев населения, льготные путевки на лечение и оздоровительный отдых получили 480 пенсионеров. В рамках социального партнерства был организован отдых для 200 детей из малообеспеченных семей в лагере «Юный домостроитель», в рамках республиканской акции «Дорога в школу» бесплатно вручено 279 рюкзаков со школьными принадлежностями.

За отчетный период районным отделом занятости и социальных программ произведены выплаты социальных пособий 4064 нуждающимся гражданам на общую сумму более 95 млн тенге.

В уполномоченные органы занятости обратилось 2803 безработных (за 2015 год – 2369 чеовек).

Трудоустроено на постоянные рабочие места – 2311 человек (в 2015 году – 2073 человек).

На другие виды занятости направлены 789 человек (в 2015 году – 997 человек):

– общественные работы – 397 безработных (в 2015 году – 518 человек);

– социальные рабочие места – 138 человек (в 2015 году – 166 человек);

– профподготовку – 166 человек (в 2015 году – 224 человек);

– молодежную практику – 88 человек (в 2015 году – 89 человек).

В конце 2016 года численность безработных на учете составила 141 человек (в 2015 году – 109 человек).

По программе «Дорожная карта занятости – 2020» завершены работы:

– по сейсмоусилению общеобразовательной школы № 61;

– капитальному ремонту зданий ОШ № 195 в мкр. Альмерек и ясли-сада № 59 в мкр. Колхозшы.

В 2016-2017 учебном году получают образование 26 651 учащийся в 28 общеобразовательных школах (в т. ч. 2 частные школы – 161 учащийся).

В 2016 году в ЕНТ участвовало 382 выпускника, средний балл составил 94,32 (в 2015 году – 89,52); на знак «Алтын белгi» подтвердили свои знания 11 выпускников (в 2015 году – 10), и 8 учащихся получили аттестат особого образца (2015 год – 5).

В 61 дошкольном учреждении района охвачено воспитанием 5912 детей (в том числе в 22 государственных – 4049 детей, в 30 частных детских садах – 1449 детей, в 9 мини-центрах – 414 детей).

В 2016 году открыта 21 частная детская дошкольная организация на 811 мест. Вложено инвестиций на 316,1 млн тенге, создано 210 рабочих мест.

Очередность детей, достигших детсадовского возраста, составляет 2207 (в 2015 году – 2330).

В районе функционируют 11 медицинских организаций, в т. ч. 7 городских поликлиник (ГП №№ 9, 13, 19,20, 24, 28, 32), 4 стационарных учреждения (ГКБ № 4, межрайонный тубдиспансер, роддом № 4, ж/д больница).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 1146 домов, обслуживаемых 71 КСК. Всего дворов многоквартирного сектора 439, их очистку производят 254 дворника.

В прошедшем году КСК произведен текущий ремонт в 593 домах на сумму 52,5 млн тенге.

За счет средств местного бюджета по программе «Алматинские дворы» отремонтировано 35 дворов на сумму 210 млн тенге.

Кроме этого, в рамках программы «Модернизация жилья» произведен ремонт кровли в 13 домах на сумму 39 млн тенге, частными инвесторами отремонтированы фасады 17 домов, построены 12 спортивных площадок на сумму более 26 млн тенге.

С начала года введено в эксплуатацию 364,6 тыс. м2 жилья (267% к 2015 г.).

В микрорайоне Жас Канат по программе «Доступное жилье – 2020» завершено строительство 28 девятиэтажных домов на 1744 квартиры. Заселено 12 домов – 748 квартир.

В квадрате улиц Сауранбаева, Спартака, Молдагалиева, Толстого по программе «Нұрлы жол» реализованы 20 домов, 414 квартир.

В 2016 году за счет средств государственного бюджета проведены следующие работы по инженерным сетям:

– по реконструкции сетей электроснабжения протяженностью 1 857,4 п. м на сумму 52,9 млн тенге;

– по строительству газовых сетей (количество абонентов 185) на общую сумму 99,8 млн тенге.

По водоснабжению за счет средств ГКП «Холдинг Алматы Су» произведены работы протяженностью 1 521,5 п. м на сумму 112,3 млн тенге.

В рамках программы «Развитие и модернизация энергокомплекса г. Алматы» в Турксибском районе за счет собственных инвестиций ТОО «АрланСтройИнвест-75» проводятся работы по газификации мкр. Колхозшы.

За счет собственных средств жителей ТОО «ПроектСтройКомСервис» произвело СМР и запуск газа в жилых домах по ул. Волочаевской, 377а, б, в, г (из 137 квартир подключено 87).

Культурно-спортивные мероприятия

В настоящее время на территории Турксибского района расположен 41 культурно-спортивный объект, в которых работают 128 кружков и секций спортивного профиля с охватом более 15 000 человек.

За отчетный период в районе проведено 76 районных культурно-массовых и спортивных мероприятий с общим охватом 30 988 человек.

Задачи на 2017 год:

По водоснабжению

– Необходимо строительство сетей водоснабжения в мкр. Альмерек – 10,6 км; мкр. Колхозшы – 20 км, мкр. Кайрат – 20,8 км (разрабатывается ПСД, срок окончания – август 2017 год) – мкр. Жас Канат, имеется ПСД. В настоящее время объявлен конкурс на строительно-монтажные работы (СМР) сетей водоснабжения и канализации в мкр. Жас Канат – 10,9 км, выделено 840 млн тенге, определен подрядчик – ТОО «Алатау Констракшн», договор подписан 23 ноября 2016 года с администратором программы УЭиКХ.

По теплоснабжению

Завершить строительство котельной по адресу: пр. Суюнбая, 667 (срок завершения: декабрь 2017 года).

По газоснабжению

Необходимо строительство сетей газоснабжения в мкр. Альмерек – 29,8 км, мкр. Кайрат – 36,5 км, также по оставшимся 80 домам на отдельных участках района (необходимо разработать ПСД с дальнейшим СМР).

По программе «Ветхое жилье»

В районе количество ветхих домов составляет 508, из них в 2017 году планируется приступить к реализации программы на следующих участках: мкр. Алтай-2 (57 домов, 456 квартир) и ул. Глазунова (30 домов, 387квартир).

По строительству

– в микрорайоне Жас Канат по программе «Доступное жилье – 2020» подрядчик работ приступил к строительству 4 девятиэтажных жилых домов на 288 квартир (срок завершения – сентябрь 2017 года).

– по программе «Нұрлы жол» в микрорайоне Жас Канат подрядчик ведет строительство 47 пятиэтажных жилых домов, 1652 квартир (срок завершения – июль 2017 года).

– произвести капитальный ремонт 80 дворов за счет МБ.

В 2017 году планируется проведение среднего ремонта по 29 улицам протяженностью 27,4 км.

Сформирован перечень из 46 улиц присоединенных поселков в мкр. Альмерек, Колхозшы и Кайрат для строительства новых дорог общей протяженностью 37,8 км.

Также в 2017 году планируется продолжение благоустройства аллей в мкр. Жулдыз согласно проекту Яна Гейла.

Образование, здравоохранение, культура

– строительство психоневрологического дома-интерната для психохроников на 360 мест (ул. 2-я Остроумова, РВ-90) и дополнительного корпуса к роддому № 4;

– сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом зданий школ №№ 20, 71, 106, 162, городского противотуберкулезного диспансера № 4, старого здания ГКБ № 4 и городской поликлиники № 9;

– корректировка ПСД на сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ОШ № 49;

– разработка ПСД на строительство пристройки к зданию ОШ № 61;

– в течение 1-го полугодия проведение госэскпертизы на строительство школы в мкр. Колхозшы (на 600 мест), 2 детских садов в мкр. Жас Канат (на 320 мест каждый) и СВА в мкр. Алтай;

– в целях снижения очередности в детские дошкольные организации – открытие частных детских садов.

– открытие дополнительных спортивных площадок в районе за счет механизма ГЧП: «Детский парк» по ул. Тынышбаева – роликовая площадка, инвестор ИП «Шаяхметова»;

– поиск инвесторов для строительства спортивных площадок в мкр. Жас Канат – на территории ОШ № 198; в пос. Альмерек – за ОШ № 195, по ул. Майлина – рядом с ДК аэропорта.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

отчетных встреч акима Турксибского района с населением (февраль 2017г)

Аким административно-территориальной единицы февраль

число 13.02.2017г. 14.02.2017г. 15.02.2017г. 16.02.2017г. 17.02.2017г.

День недели среда четверг пятница суббота понедельник

Место ОШ №76

ул.Чехова,15 Дом культуры аэропорта Майлина,42 ОШ №32

Красногвар-дейский тракт, 505 ОШ № 84

ул.Тель-мана,56 ДШ № 6

пр.Сейфул-лина,13

Время 11.00 час. 11.00 час. 11.00 час. 11.00 час. 11.00 час.

Предполагаемое количество участников 300 мест 300 мест 300 мест 300 мест 350 мест