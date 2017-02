Итоги социально-экономического развития Жетысуского района за 2016 год

Сегодня Жетысуский район с населением 166 тыс. человек и территорией более 39 кв. км – это один из крупнейших торговых, промышленных центров Алматы, где сконцентрирован мощный экономический потенциал. Доказательством чему служат 6% всех налоговых поступлений города, 20% производимой промышленной продукции, 9% объема инвестиций в основной капитал города, 15% оптового и розничного товарооборота, 10% предприятий малого и среднего бизнеса Алматы. Объем инвестиций в основной капитал составил 50 млрд тенге (9% от общегородского показателя), или 318 134 тенге на душу населения.

На 2016 год аппарату акима района выделено бюджетных средств в сумме 3 879 319,0 тыс. тенге, исполнение составляет 100%.

Государственный бюджет на 2016 год по Жетысускому району составил 88 677 млн тенге, фактически на 30 декабря 2016 года поступило 97 440 млн тенге, выполнение составило 110%.

В том числе республиканский бюджет был установлен в сумме 62 231 млн тенге, фактически поступило 70 264 млн тенге, выполнение составило 113%.

Местный бюджет был установлен в сумме 26 446 млн тенге, фактически поступило 27 176 млн тенге, или выполнение составило 103%.

За январь – декабрь 2016 года в районе произведено промышленной продукции в действующих ценах на 141 545 млн тенге.

Индекс физического объема по всей промышленности составил 99,6%.

Объем инвестиций в основной капитал по району составил 50 963 млн тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по району – 130 896 тенге.

Численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях, по району составила 36 867 человек.

Розничный товарооборот за 2016 год составил 303,5 млрд, тенге или 14% от городского розничного товарооборота.

Оптовый товарооборот составил по всем каналам реализации 1 444,3 млрд тенге, или 15% от оптового товарооборота города. На предприятиях района создано 2984 новых рабочих места.

Базисом экономики Жетысуского района является малый и средний бизнес, поэтому одной из основных задач является улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров.

Так, с начала 2016 года в рамках программы «Карта поддержки предпринимательства г. Алматы на 2015–2019 гг.» государственную поддержку получили 18 проектов района на сумму 5,8 млрд тенге с 1552 рабочими местами, из них 349 вновь созданных и 1203 сохраненных.

В 2016 году в районе открылись новые промышленные предприятия: ТОО «Хлебозавод № 7», сумма инвестиций 450 млн тенге, создано 129 новых рабочих мест; 13-й филиал Magnumcash&carry с 470 новыми рабочими местами; TOO «DOCTOR GREEN» – сумма инвестиций 105 млн тенге, создано 62 новых рабочих места.

В 2016 году ввели новые технологии и оборудования 9 предприятий (ТОО «Склад ОВ», ТОО «Асфальтобетон», ТОО «Корпорация Держава», ТОО «GoldenRillTrade», ТОО «KBSEngineering», ТОО «Алпроф», ТОО «Алматы Лифт», ТОО «Нурсапа Бетон» и ТОО «TELLUS commerce») на общую сумму инвестиций – 1 816,5 млн тенге, с сохранением 498 действующих и созданием 458 новых рабочих мест.

В 2017 году планируют установку нового оборудования и провести модернизацию 5 предприятий (ТОО «ПК КазСтройБлок» и TOO «Казлегпром-Алматы»,TOO «Швейная фирма Семирамида»,TOO «КазСПО-Н», TOO «Cалават БС») на сумму инвестиций 3 млрд тенге, где будет создано 310 новых рабочих мест.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» поддержку получили 27 проектов, общая сумма кредита составила 6 млрд 629 млн тенге, общая сумма субсидирования составила 1 млрд 814 млн тенге, с созданием 327 новых рабочих мест.

Один из крупных проектов в данной программе, получивших поддержку, это проект ТОО «Салават-БС» на приобретение нового высокотехнологического оборудования, что позволит производить до 200 000 куб. м бетона в год. Общая сумма кредита составила 2 млрд 280 млн тенге.

По программе гарантирования «Дорожной карты бизнеса – 2020» прошло 7 проектов на сумму 190 млн тенге, из них сумма гарантирования – 67 млн тенге. Это позволило сохранить 555 и создать 167 рабочих мест.

В рамках реализации Региональной программы финансирования малых и средних предприятий г. Алматы «Жибек жолы» государственную поддержку получили 8 проектов на сумму 343 млн тенге с созданием более 25 новых рабочих мест.

Благодаря программе «Даму-Өндіріс» активно поддерживаются предприятия обрабатывающей промышленности, финансирование получили 20 предприятий района. 3 предприятиям были предоставлены гранты на развитие бизнеса на сумму 7,6 млн тенге.

Продолжается работа по модернизации 2 рынков («Юпитер» и «Довун»), общая сумма инвестиций составила 1 млрд тенге.

С начала 2016 года по району совместно с сотрудниками природоохранной полиции УВД Жетысуского района был организован 141 совместный выезд, итогом которых явился демонтаж 43 киосков, 2 контейнеров и 3 остановочных комплексов. По ст. 204 КоАП РК «Торговля в неустановленных местах» было наложено 200 предупреждений и составлено 519 протоколов с суммой штрафа 900 000 тенге, из них взыскано 761 500 тенге, процент взыскаемости составил 86%.

Согласно постановлению акимата города Алматы от 7 октября 2016 года за № 4/493 «О начале отопительного периода 2016–2017 годов», все социально значимые объекты: 21 общеобразовательная школа, 21 детское дошкольное учреждение, 3 объекта здравоохранения и 691 жилой дом Жетысуского района подключены к отоплению. По району отапливают отдельные жилые дома 8 автономных котельных.

В настоящее время установлено 223 общедомовых приборов учета. Всего потребность в ОПУ – 403. В 440 домах за счет собственных средств КСК проведено 609 видов работ, включающих ремонт кровли, подъездов, инженерных сетей, установку МАФ.

23 КСК района открыли 182 накопительных счета в банках второго уровня для проведения капитального ремонта домов. В текущем году в целях улучшения деятельности КСК района было проведено 28 совещаний с приглашением уполномоченных органов г. Алматы.

За счет средств бюджета проведен текущий ремонт 34 дворовых территорий с безопасным резиновым – 1950 кв. м и асфальтобетонным покрытием – 25 000 кв. м, с установкой МАФ.

Подрядной организацией ТОО «Данияр С.Е.К.» завершен ремонт 64 контейнерных площадок для временного складирования ТБО.

В микрорайонах Кулагер, Кокжиек, Айнабулак и во дворах жилых домов в районе ТРЦ «Максима» посажены 315 саженцев разных пород.

По пр. Суюнбая и Сейфуллина проведен ремонт фасада и кровли 11 жилых домов в рамках ГЧП:

С привлечением инвесторов были установлены 14 детских и спортивных площадок.

В целях профилактики правонарушений и оперативного реагирования на территории района установлено 3130 камер видеонаблюдения, в т. ч.:

– по проекту «Безопасный двор» – 2267;

– на объектах образования – 863.

Дорожная инфраструктура района представляет собой 226 улиц протяженностью 212,62 км, 8 транспортных развязок протяженностью 8,325 км, 7 микрорайонов протяженностью 9,9 км.

В 2016 году проведен средний ремонт дорог на 10 улицах протяженностью 4,201 км.

В настоящее время на территории района обслуживается 9663 светоточки, 120 шкафов управления наружным освещением, общая протяженность линий наружного освещения составляет 305,227 км. С начала года в целях модернизации наружного освещения проведена работа по замене автоматики всех 120 ШУНО и установлено 1080 светодиодных светильников.

Весной 2016 года из-за сильных ливней были подтоплены улицы Ангарская, Маркелова, Летняя, Станиславского, Уссурийская, Акбулакская, аппаратом акима района была организована работа:

– очистка 83 км арычной системы;

– реконструкция 2,8 км арыков;

-обустройство 2,4 км русел рек вместе с благоустройством водоохранной зоны.

На всех тротуарах и улицах городского, районного и местного значения проводится работа по подсыпке антигололедными материалами (пескосоляная смесь), осуществляется вывоз снега, очищаются межквартальные проезды микрорайонов общей протяженностью 220 695 м. Всего вывезено 85 860 м3 снега.

Продолжается реконструкция реки Есентай от пр. Райымбека до ул. Ангарской. Протяженность участка русла реки Есентай составляет 4580 метров вдоль ул. Летней и Бокейханова. Проектом предусмотрена очистка русла с дноуглублением, крепление откосов и дна русла реки железобетонными и габионными конструкциями, устройство тротуаров, установка стальных ограждений, знаков «Водоохранная полоса». Реконструкция пешеходных и автомобильных мостов. Протяженность бетонной части 2,2 км, габионов – 2 км, на бетонной части тротуар – 2,2 км. Сумма, выделенная на реализацию первой очереди строительства в 2016 году, составляет 780 408 000 тенге.

Закончена работа по текущему ремонту арычных сетей силами подрядной организации ТОО «Корпорация ТАС» по следующим адресам: ул. Станиславского от дома № 47 до пр. Рыскулова, ул. Жансугурова от пр. Сейфуллина до пр. Рыскулова, ул. Палладина от ул. Жумабаева до ул. Павлодарской (переходы), ул. Жансугурова, уг. ул. Жумабаева, пр. Суюнбая от пр. Райымбека до пр. Рыскулова (переходы), по ул. Мукатая от ул. Жумабаева до ул. Палладина и в мкр. Айнабулак-3 между домами № 92, 93, 94, 96.

Проведен текущий ремонт скверов «Ратушного», «Жангельдина», «Вокзал II».

Подрядными организациями ТОО «Конфорс» и ТОО «ABMBuilding 2007» проведено строительство и ремонт тротуара по 6 улицам района: ул. Бурундайская, ул. Акпаева, ул. Гастелло, ул. Северное полукольцо, ул. Крылова, пр.Суюнбая от пр. Райымбека до пр. Рыскулова.

В 2016 году в районе установлено 865 уличных новых урн и 284 скамейки современного дизайна.

Завершено строительство 2 аллей по ул. Серикова, угол ул. Сосновой, на улице Серикова перед домом № 1.

Планируется продолжение строительства сквера по программе датского архитектора Яна Гейла «Город для людей, а не для транспорта» в мкр. Айнабулак-2, Дорожник западнее речки Есентай.

С начала 2016 года проведен санитарный снос 500 деревьев, план по санитарной и формовочной образке и озеленению выполнен на 100%. Подрядной организацией ТОО «За Ра Гранд» проведена химическая обработка деревьев на площади 70,66га.

В апреле 2016 года проведена посадка 1700 деревьев (породы: карагач и дуб) в мкр. Кокжиек.

В районе продолжается строительство развязки на пересечении ул. Северное кольцо и ул. Бокейханова (начало строительства – сентябрь 2015 года). Заказчиком выступило Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы, подрядчик – ТОО «ДаулетДорСтрой», протяженность эстакады 427 метров, ширина 27 метров, 6 полос, 8 съездов (кольцевое). Завершение строительства – 2017 год.

В 2016 году начала свою работу Местная полицейская служба. В районном управлении внутренних дел 274 сотрудника, из них к Местной полиции относятся 93, участковых инспекторов 52, сотрудников ювенальной полиции – 29.

За отчетный период наблюдается снижение преступности по линии уголовного розыска на 8,9%, или на 667 меньше, чем в 2015 году. По итогам 12 месяцев общая раскрываемость правонарушений по всем видам составила 22,2%, в т. ч. по преступлениям 19,5%, по уголовным проступкам – 96,7%, по тяжким и особо тяжким видам преступлений – 30,9% .

Постоянной заботой и вниманием в районе охвачено старшее поколение – ветераны войны и труда. В районе проживают 35 участников Великой Отечественной войны и свыше двух тысяч участников трудового фронта. Во время месячника пожилого человека были охвачены поддержкой предпринимателей района все участники Великой Отечественной войны, большинство участников трудового фронта и жители пенсионного возраста.

С начала 2016 года в КГУ «Центр занятости» зарегистрировано в качестве безработных 2858 человек. Численность граждан, состоящих на учете за отчетный период, – 734 человек, трудоустроилось 2100 человек, на общественные работы направлено 297 человек.

Всего за отчетный период количество получателей пенсий и государственного социального пособия составляет 24 624 человека. За отчетный период сумма выплаченной пенсии составила 983 207 579,2 тенге, сумма выплаченного государственного социального пособия – 139 396 835,5 тенге.

Важным достижением для района является снижение показателя младенческой смертности до уровня 3,1промилле в 2016 году, против 3,8 промилле в 2015 году.

Один из основных эпидемиологических показателей – показатель смертности от туберкулеза – по району снижается и составил в 2016 году 4,9% (8 случаев) на 100 тыс. населения против 7,0% (11 случаев) за 2015 год, снижение составило 2,1%.

В районе активно ведется пропаганда здорового образа жизни. Было проведено 257 мероприятий с охватом более 16 тысяч человек.

В сети отдела образования функционирует 21 общеобразовательное учреждение. В 2016–2017 учебном году в школах района обучаются 23 049 учащихся. В сравнении с прошлым учебным годом контингент учащихся увеличен на 2211 детей.

Средний балл ЕНТ выпускников района в 2016 году составил 90,86 балла. Приняли участие в ЕНТ 263 выпускника.

С 1 августа по 30 сентября 2016 года в школах Жетысуского района прошла акция «Дорога в школу», детям из малообеспеченных, многодетных семей были вручены школьные рюкзаки со школьными принадлежностями в количестве 250 штук, 10 детей-сирот получили в подарок школьную форму и обувь, 300 учащихся – школьную форму.

Материально-техническая база школ района соответствует всем современным требованиям.

Дошкольное образование района представляет образовательную сеть, состоящую из 21 государственного детского сада с проектной мощностью 3620 мест, с охватом 4478 детей. Частных детских дошкольных учреждений – 34, в них воспитывается 1271 ребенок. В течении 2016 года было открыто 20 детских дошкольных учреждений и мини-центров.

В районе развивается программа воспитания и обучения «Балапан». В 2016 году по данной программе району было выделено 164 697,0 тыс. тенге. Программой было охвачено 738воспитанников, сумма освоения составила 164 697,0 тыс. тенге, или 100%.

Аппаратом Акима Жетысуского района оказывается 10 государственных услуг, из них 9 услуг оказывает отдел регистрации актов гражданского состояния и одну услугу – отдел культуры и развития языков. За 12 месяцев 2016 года через центры обслуживания населения было оказано 6956 услуг, через государственный орган – 2465 услуг, через портал «Электронное правительство» – 749 услуг.

За отчетный период в Жетысуском районе проведено более 350 мероприятий информационно-пропагандистского и воспитательного характера в трудовых коллективах предприятий, организаций, учреждений с охватом населения более 7 тысяч человек, информационно-пропагандистскими группами района прочитано около 80 лекций, докладов, проведено более 100 встреч и других мероприятий, освещено в электронных и печатных СМИ свыше 70 мероприятий.

В Жетысуском районе функционируют 22 религиозные организации. Это 6 мечетей, 2 церкви, 2 духовных учебных заведения и 12 других религиозных объединений, зарегистрировано 2 намазханы. С начала 2016 года была организована комплексная проверка в 6 торговых центрах.

Религиозная обстановка в Жетысуском районе характеризуется как стабильная.

Общественно-политическая ситуация в Жетысуском районе характеризуется как стабильная. Постоянно ведется работа по своевременному выявлению очагов социальной напряженности, принимаются оперативные меры, направленные на сохранение внутриполитической стабильности.

Для выявления проблемных вопросов и диагностики социального самочувствия горожан регулярно проводится мониторинг экономических, социальных, политических и общественных процессов, происходящих в районе.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ОТЧЕТНЫХ ВСТРЕЧ АКИМА ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ

Аким Жетысуского района г. Алматы

число 13 14 15 16 17 18

День

недели понедельник вторник среда четверг пятница суббота

Место:



Время:

Предпола-гаемое количество участников ОШ№109

ул. Гончарова, 23



15.00

500 ОШ№108 ул. Акпаева, 59

15.00

200 ОШ№ 177

мкр.Кокжиек



15.00

350 Дом культуры мкр.Первомайский



10.00

150 ОШ№137 мкр. Айнабулак-2



15.00

200 Акимат Жетысуского района мкр. Кулагер ул. Серикова, 2а

10.00

250