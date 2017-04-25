Итоги за 2016 год комплаенс-контроля, проведенного Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы

Для начало, хотелось бы отметить что понятие «Комплаенс с перевода с английского - согласие, соответствие. «Комплаенс» представляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам.

У нас в Казахстане институт «комплаенс-контроля» является новым понятием.

Так, Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы с 2015 года на основании Правил взаимодействия по проведению контроля за бюджетными платежами, проводимыми органами казначейства, согласно зарегистрированным гражданско-правовым сделкам государственных учреждений Комитета казначейства МФ РК и Комитета финансового контроля МФ РК, утвержденных Приказом Министра финансов РК осуществляет, так называемый «комплаенс-контроль».

Согласно вышеуказанного Правила, Департаментом проводится мониторинг сомнительных платежей по утвержденным профилям рисков, разработанных на основе системы управления рисками.

То есть, в случаях выявления фактов попадающих под определенный профиль риска при регистрации платежей в Департаменте казначейства по городу Алматы, последним передаются все необходимые документы, а именно договора, дополнительные соглашения, счета к оплате, акты выполненных работ и др.) в Комитет казначейства.

В последующим договора и дополнительные соглашения со всеми необходимыми документами попадают в наш Департамент.

На основании полученных документов нашим Департаментов проводится более тщательное изучение переданных материалов и по результатам которого нами осуществляются необходимые мероприятия.

В случаях выявления фактов нарушении нами проводится аудиторские мероприятия, по результатам которых направляются Предписание на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших, а также привлечение к административной ответственности виновных лиц.

Так, по итогам 2016 года Департаментом подтверждено 10 случаев, и направлены Предписания на устранение выявленных нарушений, согласно письменных ответов 5 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Департаментов привлечены к административной ответственности 5 должностных лиц и наложен административный штраф в размере 721,2 тыс. тенге, которые полностью оплачены в доход бюджета.

Поэтому, хотелось бы заранее предупредить руководителей государственных учреждении, которые, надеюсь являются читателями Вашей газеты об усилении контроля и недопущений нарушений.

Будем считать, что данная статья будет являться превентивным методом для недопущений нарушений.