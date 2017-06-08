Из Алматы с любовью

Дни культуры Алматы пройдут в столице в рамках ЭКСПО

Праздник культуры откроет концерт «Махабатпен, Алматыдан!», который пройдет 11 июня в центральном концертном зале «Казахстан». Ожидается, что в нем примут участие такие известные казахстанские исполнители, как Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова, Луина, группы «Дос-мұқасан», «Аюми», «КешYOU», «Жігіттер», дуэт «Сарын», ансамбль «Салтанат», победители детского конкурса «Бала дауысы». Яркое музыкальное шоу положит начало череде событий, раскрывающих многообразие культурной жизни нашего города. Затем с 12 по 16 июня в Казахском музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева два раза в день будут проходить спектакли Государственного театра кукол Алматы. Актеры покажут юным жителям столицы лучшие спектакли на русском и казахском языках – постановки «Құлыншақ пен Бөлтірік» и «Веселые медвежата». Также в театре «Жастар» 16 и 17 июня пройдет концертная программа театра традиционного искусства «Алатау» «Асқақтай бер, қазақтың сазды әуені», а 17 июня с 11.00 посетители EXPO смогут насладиться концертной программой фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген сазы». Помимо этого с 11 по 19 июня на территории EXPO ежедневно будет проходить выставка-ярмарка «Этноауыл Алматы». Свои лучшие работы в столице представят 50 алматинских художников и ремесленников.

Завершатся Дни культуры Алматы праздничным концертом «Асқар таулы Алматы!», который пройдет в амфитеатре на территории международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО – 2017».

Елена СОКОЛОВА