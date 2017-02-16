Из поколения победителей

Неоценимый вклад в Победу

Айимбуви Якуповна Хизметова на фронтах Великой Отечественной войны не была. Но именно такие, как она и ее сверстники, внесли неоценимый вклад в Победу, а затем восстанавливали разрушенную страну.

В эти дни Айимбуви Якуповна отмечала бы очередной юбилей – 95-летие. Но нет с нами дорогого человека, педагога с большой буквы, матери, бабушки и прабабушки, чьи потомки – достойные граждане Республики Казахстан.

Еще живы некоторые из ее соратников и земляков, хлебнувших через край голод и холод двадцатых годов прошлого столетия, страх гражданской и Великой Отечественной войн. Они-то и рассказали нам про годы, когда людям не хватало всего: продуктов, одежды, обуви, элементарных предметов быта, на присутствие которых мы сегодняшние смотрим как на данность. Но великая тяга к жизни, стремление сделать ее достойной вела их на учебу, ратные и трудовые подвиги. Айимбуви была одной из этого поколения, названного нами сегодня – победители.

Она родилась 15 февраля 1922 года в селе Чулукай Панфиловского района Алматин­ской области в семье крестьянина бедняка.

В конце двадцатых годов вследствие тяжелой болезни скоропостижно почти одновременно скончались ее родители.

В это время Айимбуви было восемь лет, а ее братишке – всего два года. Старшая сестра Зорям взяла их в свою семью. При одном условии: за маленьким братом ухаживает она сама. А как же учеба в школе? Айимбуви не мыслила себя без знаний, книг и тетрадей. В течение двух лет она ходила в школу, посадив малыша на спину. Как правило, во время урока ребенок засыпал прямо в классе – одноклассники и учителя с пониманием относились к этому, все любили Айимбуви, самую прилежную ученицу школы. Но помочь, вволю накормить и одеть в приличные одежды сирот было некому – село было небогатым, но трудовым.

После окончания семилетки в родном Чулукае Айимбуви поступает на подготовительные курсы Жаркентского педагогического училища и через пять лет с блеском завершает учебу.

В 1942 году, в самое тяжелое и сложное для воюющей страны время, Айимбуви направляется учительницей в село Димитров (ныне Дихан Гайрат). Страна сражается с гитлеровскими захватчиками, и от каждого ждут самоотверженности на своем рабочем месте. Она работает в две смены на износ, полностью взяв обучение всех учащихся в свои руки: до обеда 1-й и 2-й классы, а после обеда 3-й и 4-й классы. Однако тяга к знаниям, желание достичь большего в своей профессии заставляют нашу героиню продолжить учебу, и она вместе с подругами в 1944 года отправилась в Алматы. Девчата решили поступить в только что открывший свои двери Женский педагогический институт. В предполагаемое светлое будущее девушки выехали… на телеге. С большими трудностями они добрались до станции Сары-Озек, сели в товарный вагон, в котором до этого перевозили известку, и через восемь суток прибыли в столицу.

Учиться и жить пришлось только на небольшую стипендию. Благо в ЖенПИ малоимущим студентам в первые годы выдавали бесплатное питание и кое-какую одежду.

Годы учебы и жизни в столице Казахстана промчались мгновенно. А перспективы перед лучшей выпускницей института открывались прекрасные – выбирай любую алматинскую школу, работай, живи и радуйся судьбе. Но она возвращается в родные края – именно здесь ждут ее родные и близкие, так нуждающиеся в помощи. Врожденное сердоболие и порядочность в отношениях с людьми не позволили Айымбуви думать только о собственном благе. И она стала преподавателем истории в Жаркентском педучилище.

Здесь и трудилась, готовя к большой жизни молодежь, Айимбуви Хизметова, отличавшаяся требовательностью и проявлением заботы о каждом своем подопечном.

В ее трудовой книжке только две записи: «принята на работу», «уволена в связи с выходом на пенсию».

Жить бы, как говорится, да радоваться обеспеченной старости. Но именно в этот год уходит из жизни ее супруг Зайнудинов Бакрим Шардинович, с которым они вырастили и выучили пятерых детей…

До самой своей кончины 24 сентября 2006 года Айимбуви Якуповна внимательно следила за их судьбами. Все боялась, не остановится ли кто из детей в профессиональном росте, как и чему учат они своих детей – ее внуков. Но, хвала Всевышнему, ей он за все испытания и перенесенные тяготы даровал только радость за судьбы детей. Сейчас и они уже на заслуженном отдыхе: Бахытжан и Аркенжан были офицерами полиции; дочь Шолпан трудилась в системе здравоохранения. Жаль, что в 2015 году не стало в их семье безвременно ушедшего в мир иной брата Мухитжана.

А вот старший сын Ахметжан хоть и пенсионного возраста, по сей день на посту. Он председатель совета директоров АЗМК, занимал должности председателя ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана», заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, был депутатом маслихата города Алматы, членом политсовета народно-демократической партии «Нур Отан», человек известный не только во всем Казахстане, но и за его пределами.

В эти дни они собираются вместе. Уже со своими детьми, внуками и правнуками они почтут память мамы, бабушки, прабабушки.

Василий ШУПЕЙКИН

Фото из семейного альбома Шардиновых