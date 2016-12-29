Ёлки в районах города

Алмалинский район

В Казахском государственном академическом театре для детей и юношества имени Мусрепова состоялась новогодняя елка акима района для детей-инвалидов, воспитанников многодетных и малоимущих семей.

– В этом году праздничными мероприятиями охвачено более 1500 детей нашего района. Большая часть из них была поощрена из бюджетных средств, помогли и спонсоры. Во время зимних каникул дети посетят кинотеатры, развлекательные центры, музеи, поучаствуют в спортивных соревнованиях, – сказала заместитель акима Айнур Бекжанова.

Турксибский район

В Доме школьников №6 детей поздравил аким района Владимир Устюгов. Сюда пришли ребятишки из малообеспеченных, многодетных семей и детей с ограниченными возможностями. Всего в районе, начиная с 23 декабря, запланировано проведение девяти благотворительных елок, в которых также примут участие дети-сироты, дети участников войны в Афганистане, ликвидации Чернобыльской аварии. Всего праздничные мероприятия посетят свыше 1500 ребятишек.

Алатауский район

В школе №182 школьников района с наступающим Новым годом поздравила заместитель акима района Маржан Балбаева. Елку посетили около двухсот детей из малообеспеченных, многодетных семей, также дети-сироты и отличники. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также известными сказочными персонажами мальчишки и девчонки водили хороводы, пели, участвовали в увлекательных играх. Всем им вручили специальные подарки от акима района.



Медеуский район

«Новогодняя елка волшебства и чародейства» прошла во Дворце школьников. По традиции аким района Ержан Жилкибаев вместе с детьми торжественно зажег гирлянды на пушистой красавице. В своем поздравлении он пожелал маленьким гостям счастья, здоровья, хороших оценок, удивительных событий, надежных и верных друзей, добрых и мудрых наставников, а также исполнения заветных желаний.

Наурызбайский район

Торжественное мероприятие для детей-сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей прошло в Театре юного зрителя имени Н. Сац. С любимым праздником ребятишек поздравил заместитель акима Балтуре Пралиев и пригласил их на праздничный спектакль «Щелкунчик». Затем Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи сказки устроили для гостей развлекательные игры и веселые танцы.

В завершение мероприятия ребятишкам раздали новогодние подарки от имени акима района.

Жетысуский район

Новогодний праздник для детишек состоялся в ТЮЗе им. Г. Мусрепова. Маленьких гостей поздравил с Новым годом аким района Талгат Разаков:

– Рад видеть вас на нашей традиционной новогодней елке, куда мы каждый год стараемся пригласить как можно больше детей. Поздравляю всех вас с наступающим 2017 годом и желаю вам здоровья и счастья!

Актеры ТЮЗа подготовили для 350 малышей сказочное представление. В завершение встречи все они получили подарки.

Бостандыкский район

На елку акима района в Казахском государственном цирке собрались самые одаренные, талантливые дети, победители творческих конкурсов разных уровней, спортивных соревнований. Сюда также пришли дети-инвалиды, сироты, мальчики и девочки из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды. Снегурочка и Дед Мороз поздравили ребятишек с наступающим Новым годом и зажгли волшебные разноцветные огни на праздничной елке. С зажигательными номерами перед юными зрителями выступили артисты цирка, акробаты, жонглеры. Восторг детворы вызвали номера с дрессированными животными.

Ауэзовский район

В Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Н. Сац заместитель акима Еркебулан Оразалин поздравил детей из малообеспеченных семей, сирот и детей-инвалидов с наступающим Новым годом.

– Для всех нас Новый год был и остается самым добрым и веселым праздником. Пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты и смелые начинания, пусть год Огненного Петуха принесет нам удачу, придаст сил, настроит на плодотворный труд, подарит всем тепло и заботу родных и близких, – сказал замакима.

Ребята в маскарадных костюмах кружились вокруг елки, пели и танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для них была подготовлена увлекательная программа.

Подготовила Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ