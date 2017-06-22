Как построить карьеру госслужащего: история успеха

О карьере госслужащего сегодня задумываются все больше амбициозных молодых людей. Однако о механизмах приема на работу и карьерного продвижения государственных служащих многие имеют отдаленное представление. Успешный чиновник в канун Дня государственных служащих поделился с МИА «Казинформ» своими историями о том, как он прошел поэтапный карьерный путь до руководителя благодаря своему труду.

«Круглосуточно доступный» начальник МПС Байкенов Жасулан Кудайбергенович (Алматы) родился 22 июля 1981 года в п. Горном Жамбылского района Алматинской области в обычной рабочей семье, где ценились семейные традиции, любовь к ближнему и готовность помочь слабому. Его отец трудился машинистом паровоза на железной дороге, а мать – поваром в местной школе. В 1998 году Жасулан с отличием окончил среднюю школу и поступил в юридический колледж Алматы на специальность «правоведение». В 2000 году, получив первоначальные знания административного и уголовного законодательства, поступил на заочное отделение Алматинского университета непрерывного образования по специальности «юриспруденция». А затем последовала срочная армейская служба в рядах Пограничных войск КНБ РК. Здесь же был назначен на должность старшего стрелка Погранвойск, а в октябре 2002 года уволен в запас по окончании срока службы. В январе 2003 года окончил с отличием университет. Возмужавший, подтянутый, приветливый молодой человек с первого взгляда приглянулся своей будущей супруге Утемуратовой Аиде Максетовне, на тот момент студентке медицинского института. И в апреле того же года счастливая пара сыграла свадьбу. В январе 2004 года сбылась долгожданная мечта Жасулана – его приняли в органы внутренних дел и назначили помощником участкового инспектора полиции Алмалинского РУВД ДВД города Алматы. Счастливый год принес еще одну радость – в апреле у Жасулана Кудайбергеновича родилась дочь Акерке. Молодой отец и начинающий полицейский отдавал всего себя своей семье и любимому делу. На начальном этапе работы в ОВД у него, как и у каждого новичка, возникали определенные сложности, но полученные знания всякий раз выручали его на службе. Через год работы в органах, в мае 2005 года, он был назначен на должность участкового инспектора полиции. К этому времени Жасулан Кудайбергенович заслужил огромный авторитет среди сослуживцев, а руководство распознало в нем истинного профессионала, стремящегося к вершинам своего дела и огромным желанием работать во благо своего народа. Уже в августе 2007 года Жасулан Байкенов был назначен на должность заместителя начальника отдела общественной безопасности Алмалинского РУВД. На этой должности он трудился до ноября 2008 года, когда руководство ДВД приняло решение назначить его на должность начальника отдела общественной безопасности этого же РУВД. В этот период у него родилась вторая дочь Айым. Его профессиональные навыки и трудолюбие стали известны многим руководителям различных звеньев, и в ноябре 2011 года Жасулана Кудайбергеновича назначили на должность заместителя начальника Управления внутренних дел на Алматинском метрополитене. Перед беспристрастным стражем порядка стояла непростая задача по обеспечению безопасности пассажиров, с которой ему удалось справиться блестяще. Следующий ответственный пост он достойно выдержал в должности заместителя начальника УВД Турксибского района. С его приходом в районе заметно стабилизировалась оперативная обстановка, участковые инспекторы полиции вышли на новый уровень по профилактике правонарушений, строевые подразделения – на качественный формат обеспечения общественной безопасности. В июне 2015 года Жасулана назначили на должность заместителя начальника Управления административной полиции ДВД г. Алматы, курирующего вопросы профилактики правонарушений и деятельность специальных учреждений города. Достойно проработав полгода на этой должности, Жасулан Кудайбергенович был представлен в качестве кандидатуры начальника местной полицейской службы. В январе 2016 года распоряжением акима и единогласным решением депутатов маслихата города Байкенов Жасулан Кудайбергенович назначен начальником местной полицейской службы. Обостренное чувство справедливости и честь мундира дают ему новые подсказки для эффективной деятельности и улучшению качества работы полицейской службы. Например, глава местной полиции Алматы разрешил алматинцам круглосуточно звонить ему на мобильный телефон, потому что профессиональными приоритетами для него были и остаются добросовестное исполнение своего долга перед Родиной и перед своим народом. Умение Байкенова Жасулана применять новейшие технологии и стратегическое видение направлены на улучшение деятельности правоохранительных органов.