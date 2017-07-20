Какие услуги можно получить на сайте Egov без электронной цифровой подписи

Как сообщили нам в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии», на сегодняшний день для 30 онлайн-услуг на портале электронного правительства ЭЦП не требуется. Достаточно лишь одноразового пароля. Для получения услуги авторизованному на портале www.egov.kz гражданину требуется указать ИИН и номер сотового телефона, зарегистрированного в «мобильной базе граждан», после чего ввести полученный одноразовый пароль в специальное поле.

Привязать номер телефона к ИИН можно в личном кабинете пользователя либо обратившись в ЦОН.

Среди государственных услуг, доступных по одноразовому паролю:

Жилье мое

1. Получение адресной справки

2. Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физическим лицам

3. Получение справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках

4. Выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических лиц

5. Выдача технического паспорта объектов недвижимости

6. Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости

7. Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости

8. Выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества

9. Получение дубликата правоустанавливающего документа на недвижимость

10. Выдача выписки из реестра регистрации залога движимого имущества

Физические и юридические лица

11. Получение архивных справок

12. Получение справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)

13. Получение справки о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

14. Получение справки о наличии филиалов и представительств юридического лица

15.Получение справки об участии юридического лица в других юридических лицах

16. Получение справки об участии физического лица в юридических лицах, филиалах и представительствах

17. Получение справки о всех регистрационных действиях юридического лица

18. Получение справок о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату

19. Получение справок о последних внесенных изменениях в учредительные документы

20. Получение справок о наложенных обременениях (арест) на долю юридического лица

Моя семья

21. Подача заявки на повторное свидетельство о заключении брака

22. Подача заявки на повторное свидетельство об установлении отцовства

23. Подача заявки на повторное свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества

24. Подача заявки на повторное свидетельство об усыновлении/ удочерении

25. Подача заявки на повторное свидетельство о расторжении брака

26. Подача заявки на повторное свидетельство о рождении

27. Получение справки о перемене имени, фамилии, отчества

28. Получение справки о расторжении брака

29. Получение справки о заключении брака

30. Получение справки о рождении.

Наталья ГЛУШАЕВА