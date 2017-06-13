8 июня 2017 года в университете «Туран» состоялась встреча кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан с выборщиками – депутатами маслихата города Алматы. Приняли участие 19 депутатов городского маслихата. Встречу с выборщиками открыл председатель городского маслихата Казанбаев Калдыбай Омарович, он отметил, что в стране в данное время проходят важные политические события, 28 июня выборщикам – депутатам маслихатов предстоит сделать выбор в пользу того или иного кандидата в депутаты верхней палаты Парламента.

Кандидат в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Нукетаева Динар Жусупалиевна в ходе встречи ознакомила депутатов со своей предвыборной программой, которая включает цели и задачи реализации Послания и Программы Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, как «Пять институциональных реформ», План нации «100 конкретных шагов», «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», и многие аспекты развития города Алматы, которые предстоит решить на законодательном уровне. Депутатами озвучен ряд пожеланий. Свою поддержку кандидату выразили депутаты маслихата Алшанов Р.А., Казанбаев К.О., Адильханов М.А., Матыжанов К.С., Сарсенбай К.К., Абдуллаев С.К., Бадаева Р.К., Оспанов Б.М., Авершин К.В. и другие.

Программа кандидата в депутаты Сената Парламента РК Нукетаевой Динар Жусупалиевны:

Золотая колыбель независимости страны, науки и образования, туризма, культуры и финансов, как отметил Глава государства, «город вечной весны, жемчужина центральной Азии» – город Алматы день ото дня развивается. В этом городе собирается молодежь, которая идет за своей мечтой и укрепляет свои крылья, достигает целей. Алматинцы, направленные на созидание, молодежь, обучающаяся в прекрасном городе, стала будущим, завтрашним днем нашей страны, опорой суверенитета.

Планы и решения Президента страны Н.А. Назарбаева о модернизации, которая коснулась всего мира, стали стержнем и направлением для всей страны. Это пять институциональных реформ, «100 конкретных шагов», План нации, «третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» – исторические послания народу Казахстана, направленные на улучшение жизни каждого члена социума. Экономическое, политическое, духовное возрождение – основные направления и цели, поставленные Президентом.

Статья Президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» станет новой идеологической платформой, направленной на современную модернизацию страны, где вновь четко обозначены цели и задачи для казахстанцев.

Представленный стратегический путеводитель – верный путь развития общества, который прольет солнечный свет молодому поколению и даст стимул для покорения многих вершин, позволит сделать шаг в будущее с уверенностью.

Платон в свое время говорил: «Если царь мудр, мир будет озаряться» – это слово будто посвящено нашему Президенту, ведь он всячески создает условия для просветления и развития населения, всей страны и каждого ее жителя. Он политик мирового масштаба, которого мировое сообщество знает как лидера, который оправдывает надежды населения.

В своей программе я буду активно следить за исполнением программ Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, указанных в документах «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Послание народу Казахстана и программа партии «Нур Отан» «Казахстан – 2021. Единство. Стабильность. Созидание», «Алматы-2020», буду реализовывать цели и задачи, указанные в данных программах, для развития страны.

Как говорил древнегреческий философ и материалист Демокрит, «труд упрощается благодаря непрерывному обучению». Надо уделять внимание на новизну, так с помощью обучения и изучения, кропотливого труда я постараюсь осуществить поставленные перед собой и страной цели.

Я приму активное участие в выполнении поставленных задач и депутатской программы, используя свои знания и опыт, приложу все усилия для создания условий для удовлетворения потребностей населения в основных жизненных позициях.

Статья оплачена из средств избирательного фонда кандидата