Обсуждения Послания Главы государства

В Республиканском институте повышения квалификации имамов РК при Духовном управлении мусульман Казахстана обсудили Послание Главы государства

С коллективом института встретился заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Бахытжан Кулекеев. Он отметил, что ежегодные обращения и послания Президента страны народу Казахстана – важное событие для любого жителя республики. Эта программа конкретных практических дел, безусловно, касается всех казахстанцев. В Послании Президента народу Казахстана показаны пути дальнейшего развития страны.

В мероприятии также приняли участие руководитель Управления по делам религий судопроизводства Айдар Есенбеков, директор Института повышения квалификации имамов РК Кенжеулы Мурзабаев и другие.

Юлия ЖОРОВА

Ответственный секретарь Министерства финансов РК Наталья Коржова посетила ТОО «Цин-каз»

Встреча с трудовым коллективом комбината проходила в рамках разъяснения основных положений Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В своем докладе Наталья Коржова подчеркнула, что в Послании Президент ставит задачу по созданию новой модели экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Вместе с этим она отметила, что Глава государства объявляет третий этап модернизации Казахстана, который станет надежным мостом в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Суть третьей модернизации заключается в том, чтобы обеспечить переход страны к новой модели роста в современной глобальной реальности, который позволит и дальше продвигаться в тридцатку наиболее сильных стран мира. В этой связи Наталья Коржова сказала, что важным условием становления новых индустрий является поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство. Тем самым призвала всех активно участвовать в развитии модернизации и цифровизации страны, а также в программе приватизации.

Также она отметила, что государство ведет огромную работу по поддержке отечественного бизнеса, развитию регионов, агроиндустрии, промышленности, где востребованы квалифицированные кадры. Тем самым будет проводиться повышение профессионализма не только обучающего персонала, но и кадров всех категорий. Представитель Минфина проинформировала собравшихся и о внедрении системы обязательного социального медицинского страхования, основанной на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством. Она отметила, что Послание дает четкие ориентиры и механизмы для дальнейшего поступательного развития страны в столь непростое время.

В завершение встречи спикер ответила на вопросы участников по жилищно-коммунальным и социальным вопросам.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

В Академии гражданской авиации вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Голобурда выступил с разъяснением Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

Обращаясь к преподавателям и студентам, он, в частности, сказал:

– Как вы знаете, первая модернизация ознаменовала переход от плановой экономики к рыночной – реформа, которая происходила в первые годы независимости РК. Вторая модернизация – принятие «Стратегии-2030» и создание новой столицы – Астаны. Теперь у нас есть огромный опыт, и третья модернизация необходима для современного общества. Мы должны работать по основным направлениям, обозначенным в Послании РК. Именно вам, сегодняшним учащимся, предоставляется возможность приложить все свои силы для воплощения идей дальнейшего развития нашей страны. Мы должны культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий. Это важная комплексная задача.

Ректор академии Мухтар Байжуманов отметил, что Послание Президента не только дает четкие цели для работы в предстоящий период, но и мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации Плана нации «Сто конкретных шагов», Стратегии «Казахстан-2050».

– Третья модернизация Казахстана считается продолжением политической конституционной реформы, основой демократизации страны, она четко определяет задачи экономического и политического развития многонационального государства в мировом сообществе, – сказал Мухтар Байжуманов.

Участники встречи обсудили основные и конкретные аспекты Послания, особое внимание уделили его пяти основным приоритетам. Также студенты и преподаватели смогли задать интересующие их вопросы касательно развития космодрома Байконур и авианавигационных разработок в Казахстане.

Юлия ЖОРОВА

В КазНАУ обсудили достижения и проблемы в аграрном секторе Казахстана

В стенах вуза состоялся республиканский форум «Агропромышленный комплекс – драйвер развития экономики РК». Главной темой встречи стало Послание Президента РК Нурсултана Назарбаева. Собравшиеся обсудили цели и задачи, поставленные Главой государства в сфере аграрного сектора. Так, по словам ректора КазНАУ Тлектеса Есполова, одна из самых главных проблем в отрасли сегодня – недостаточный уровень образования у крестьян.

– В фермерских хозяйствах нашей страны работают более 130 тысяч человек, однако лишь у 22 процентов из них есть высшее или неоконченное высшее образование. Мы планируем решить эту проблему с помощью действующих центров обслуживания предпринимателей и ведущих агротехнических колледжей. В частности, планируется создать учебные научно-производственные центры, где сельские предприниматели смогут получить второе высшее образование именно аграрной специальности, пройти курсы повышения квалификации без отрыва от производства, – отметил ректор.

Тлектес Есполов процитировал ту часть Послания Президента РК, где он подчеркивает, что производительность труда в данной отрасли остается на низком уровне. По словам ректора, это говорит о том, что рост производства в отечественном аграрном секторе достигается большей частью за счет экстенсивных факторов, а не широкого применения эффективных технологий, современного оборудования и использования научных достижений.

– Сегодня решение данных задач стоит в приоритете. На это направлены все силы нашего вуза, наша главная задача – сделать все возможное для успешного развития аграрного сектора. Системное развитие и выверенный подход к созданию научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры международного уровня – на это направлены передовые силы нашего вуза. Мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы достичь всех целей в сфере аграрного сектора страны, которые Президент Казахстана обозначил в своем Послании, – сказал ректор.

В завершение выступления он подчеркнул, что благодаря созданному в прошлом году агротехнологическому хабу в вузе открылись новые возможности для исследовательской работы.

Участники форума, среди которых были известные ученые, также внесли свои предложения по вопросам развития аграрного сектора в Казахстане.

Маргарита НЕЖДАНОВА

В городском кардиологическом центре состоялась встреча, посвященная разъяснению основных положений Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»

С коллективом встретился директор Департамента внутренней администрации Министерства здравоохранения Владимир Безлер, который входит в состав информационно-разъяснительной группы.

– За четверть века в нашей стране осуществлены две модернизации. Первая – создание совершенно нового государственного принципа рыночной экономики, – говорит Безлер. – Вторая – реализация Стратегии-2030 и формирование столицы нашей родины – Астаны. Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в 50 конкурентоспособных и наиболее успешных стран мира. Радикальные изменения технологического уклада в современном мире требуют перехода к новой модели экономического роста. Поэтому Послание и посвящено третьей модернизации Казахстана. Ее основная задача – обеспечить глобальную конкурентоспособность страны в условиях новой реальности. Одним из ключевых приоритетов третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики. Это означает создание новых перспективных отраслей на базе цифровых технологий. Глава государства особо отметил важность расширения бизнес-среды и улучшения условий для массового предпринимательства. Для этого будет минимизировано участие государства в экономике, а также снижены все возможные издержки для бизнеса. Получит должное развитие государственно-частное партнерство. В числе звеньев будущей модели роста – агропромышленный комплекс, транспорт и логистика. Кроме того, в Послании особо обозначены развитие рынка жилья и меры по его государственной поддержке. Образование и здравоохранение, социальная защита населения по-прежнему являются ключевыми приоритетами развития нашей страны. Также модернизация коснется и агроэкономической политики. В основе всех инициатив Главы государства – План нации по реализации пяти институциональных реформ. Конкретным вызовом современности будет разработка стратегического плана развития до 2025 года «Национальная технологическая инициатива Казахстана». Он будет направлен на обеспечение устойчивости экономического роста в долгосрочной перспективе. Реализация третьей модернизации позволит Казахстану достичь особой цели в Стратегии-2050 – вхождение Казахстана в 30 наиболее конкурентоспособных стран мира.

В мире сохраняются риски, способные привести к кризисным явлениям. Прежде всего это связано с неустойчивостью мировых цен на сырьевые товары. Препятствием для роста экономики развитых стран также остаются высокий уровень госдолга, высокая задолженность крупных предприятий, проблемы в банковской системе, низкий уровень инфляции при высоком уровне безработицы.

Процесс глобализации сопровождается усилением конкуренции за ресурсы и рынки сбыта. Глобальные изменения мировой экономики и геополитики влияют на экономику Казахстана. 2014–2016 годы были достаточно сложными для нашей страны в плане адаптации к новым и внешним условиям. Сегодня наша страна по размерам ВВП на душу населения входит в число стран со средним доходом, и в среднесрочной перспективе ожидается рост на уровне 2–3 процентов. При этом для вхождения в 30 развитых стран необходимый темп роста должен быть выше среднемировых показателей.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ